Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (31/12/2025), 3 con giáp gặt hái 'của cải như mưa', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', phúc đức ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 31/12/2025 04:15

3 con giáp gặt hái 'của cải như mưa', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', phúc đức ngập tràn.

Tuổi Thìn

Cục diện Tam Hợp che chở giúp người tuổi Thìn sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng. Ngoài ra, con giáp này cũng khá chủ động trong việc tạo cho mình những cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai. Công việc thuận lợi cũng góp phần thúc đẩy tài chính phát triển. Người tuổi này chỉ cần hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà mình đảm nhận, cơ hội kiếm tiền sẽ tự động tìm đến.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này hòa thuận. Bạn và bạn đời của mình có nhiều thời gian bên nhau và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp đã qua. Đôi lứa dành cho nhau ngày cuối tuần trọn vẹn giúp tình cảm thêm gắn bó.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (31/12/2025), 3 con giáp gặt hái 'của cải như mưa', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', phúc đức ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất may mắn và nhận nhiều niềm vui. Người tuổi này tuy có nhiều công việc cần giải quyết nhưng luôn có những người cộng sự đồng hành. Bạn có tư duy và hoạch định chiến lược cụ thể nên công việc đều được giải quyết nhanh chóng. Bạn có những khoản thu mới nho nhỏ đủ để chi trả cho một số khoản tiêu dùng phát sinh nhân dịp Tết sắp đến. Người tuổi này nên chuẩn bị sẵn sàng vì có thể sẽ nhận được lời mời cộng tác mới.

Về chuyện tình cảm, bạn và đối phương có một ngày cuối tuần bên nhau khá bình yên. Những bạn độc thân sẽ có cơ hội gặp được người yêu phù hợp. Tình yêu đến giúp bạn thêm yêu đời và cải thiện năng lượng của mình.

 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (31/12/2025), 3 con giáp gặt hái 'của cải như mưa', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', phúc đức ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình công việc của người tuổi Hợi sẽ trở nên nhẹ nhàng và suôn sẻ hơn. Bản mệnh có thể hoàn thành những nhiệm vụ của mình mà không gặp nhiều khó khăn. Bạn nhìn nhận được vấn đề nhanh chóng và luôn tìm được những giải pháp tối ưu. Con giáp này đang phát triển công việc kinh doanh của mình và thu về nhiều khoản lợi nhuận mới. Bản mệnh đã không cần phải chịu nhiều áp lực về tài chính như trước đây.

Chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên bình hòa và đón nhận nhiều tin vui. Người ấy dành cho bạn sự quan tâm và thấu hiểu vượt ngoài sự kỳ vọng. Bản mệnh cảm thấy mình thật may mắn khi có đối phương luôn đồng hành trong những khó khăn.

 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (31/12/2025), 3 con giáp gặt hái 'của cải như mưa', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', phúc đức ngập tràn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Sau đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy

Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Danh tính đối tượng trộm cả tỷ đồng, 11 chỉ vàng trong cốp xe của phụ nữ

Danh tính đối tượng trộm cả tỷ đồng, 11 chỉ vàng trong cốp xe của phụ nữ

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít

15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít

Đời sống 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Tử vi thứ Năm 1/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Năm 1/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước sang nửa đầu tháng 1/2026, 3 con giáp nhận đặc ân của Thần Tài, tiền bạc sinh sôi, Lộc Lá đề huề, đại Phú đại Quý

Bước sang nửa đầu tháng 1/2026, 3 con giáp nhận đặc ân của Thần Tài, tiền bạc sinh sôi, Lộc Lá đề huề, đại Phú đại Quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Sau ngày 1/1/2026, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hóa rồng cũng hóa phượng hoàng

Sau ngày 1/1/2026, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hóa rồng cũng hóa phượng hoàng