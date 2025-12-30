Danh tính người chồng sát hại vợ và cháu bé 2 tuổi rồi nhảy lầu tự tử

Đời sống 30/12/2025 13:31

Lãnh đạo phường Ngọc Sơn xác nhận vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn vào khoảng 6h45 cùng ngày. Nghi phạm được xác định là Dương Văn Khánh (SN 1993, trú tổ dân phố Thanh Cao).

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo phường Ngọc Sơn xác nhận vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn vào khoảng 6h45 cùng ngày. Nghi phạm được xác định là Dương Văn Khánh (SN 1993, trú tổ dân phố Thanh Cao).

Khánh mang dao đến nhà mẹ vợ tại tổ dân phố Hồng Phong 1 vào thời điểm trên. Đối tượng đã chém vợ là chị N.A. (SN 2004) tử vong tại chỗ. 

Nghi phạm tiếp tục di chuyển đến nhà anh vợ ở tổ dân phố Nam Tiến để gây án. Khánh tấn công khiến chị dâu bị thương nặng và cháu trai 2 tuổi tử vong.

Người thân đã chạy vào ứng cứu khi nghe tiếng la hét nhưng nghi phạm đã lên xe máy bỏ trốn. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng cháu bé không qua khỏi.

Danh tính người chồng sát hại vợ và cháu bé 2 tuổi rồi nhảy lầu tự tử - Ảnh 1
Người đàn ông chém vợ và cháu trai tử vong rồi nhảy từ tầng 7 bệnh viện - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, lãnh đạo địa phương cho biết Khánh điều khiển xe máy đến một bệnh viện trên địa bàn sau khi gây án. Đối tượng Khánh đã nhảy từ tầng 7 xuống sân và tử vong.

Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm tử thi. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Thanh Hóa, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Thanh Hóa, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Sáng 30/12, một lãnh đạo phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ thảm án khiến 3 người tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Chồng sát hại vợ tin moi án mạng

TIN MỚI NHẤT

Kinh hoàng cảnh tượng 2 trực thăng va chạm rồi rơi xuống đất, một người tử vong thương tâm

Kinh hoàng cảnh tượng 2 trực thăng va chạm rồi rơi xuống đất, một người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 10 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Sau đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 31/12/2025, Thần Tài trao lộc lớn, 3 con giáp ôm khối tài sản khủng, hưởng trọn quý quý, càng già càng sung túc giàu sang

Trúng số độc đắc đúng ngày 31/12/2025, Thần Tài trao lộc lớn, 3 con giáp ôm khối tài sản khủng, hưởng trọn quý quý, càng già càng sung túc giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Sao quốc tế 8 giờ 55 phút trước
Vô tình đạp nhầm chân ga khi đỗ xe, nữ tài xế khiến chiếc ô tô lao về phía trước và đâm người đàn ông

Vô tình đạp nhầm chân ga khi đỗ xe, nữ tài xế khiến chiếc ô tô lao về phía trước và đâm người đàn ông

Video 9 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp Thần Tài 'hỏi thăm', đụng đâu cũng thấy vàng bạc, không thành rồng cũng thành phượng hoàng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp Thần Tài 'hỏi thăm', đụng đâu cũng thấy vàng bạc, không thành rồng cũng thành phượng hoàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 8 phút trước
Danh tính người phụ nữ gây án mạng rồi phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Danh tính người phụ nữ gây án mạng rồi phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Đời sống 9 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 30/12/2025: Đột ngột giảm rất sâu, vàng nhẫn giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/12/2025: Đột ngột giảm rất sâu, vàng nhẫn giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng

Thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Thanh Hóa, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Thanh Hóa, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Tử vi thứ Tư 31/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Tư 31/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính người phụ nữ gây án mạng rồi phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Danh tính người phụ nữ gây án mạng rồi phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Thông tin MỚI vụ chồng sát hại vợ và cháu trai tử vong 'gây rúng động' ở Thanh Hóa

Thông tin MỚI vụ chồng sát hại vợ và cháu trai tử vong 'gây rúng động' ở Thanh Hóa

Bất cẩn trong lúc vận hành máy, một công nhân tử vong thương tâm

Bất cẩn trong lúc vận hành máy, một công nhân tử vong thương tâm

Thông tin MỚI về nhóm phụ nữ cắt tiền, rải gạo muối trước cửa hàng tại Ninh Bình

Thông tin MỚI về nhóm phụ nữ cắt tiền, rải gạo muối trước cửa hàng tại Ninh Bình

Thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Thanh Hóa, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Thanh Hóa, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Tin vui: Bé gái bị vùi ở vườn cao su được gia đình tại Đà Nẵng nhận nuôi

Tin vui: Bé gái bị vùi ở vườn cao su được gia đình tại Đà Nẵng nhận nuôi