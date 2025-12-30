Hơn 22h30 ngày 29/12, Công an xã Bàu Bàng, TPHCM (tỉnh Bình Dương cũ), đang bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường vụ cô gái nghi bị sát hại trong nhà trọ ở đường N7.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ chết người xảy ra vào tối ngày 29.12 tại nhà trọ ở đường N7, xã Bàu Bàng, TPHCM.

Thông tin ban đầu, vào tối cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng la hét ở trong dãy trọ trên. Khi đến xem thì thấy cô gái nằm gục ngay hành lang nhà trọ. Lúc này, có một thanh niên đi xe máy rời khỏi nhà trọ.

Người dân đến kiểm tra để hỗ trợ thì phát hiện cô gái đã tử vong. Quá hoảng sợ, người phát hiện hô hoán cho người dân xung quanh và trình báo lực lượng chức năng.

Công an phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại hiện trường, cô gái tử vong ở hành lang của nhà trọ. Trên người nạn nhân có vết thương chảy máu nhiều. Bên cạnh thi thể nạn nhân có vật sắc nhọn.

Nhận được tin báo, Công an xã Bàu Bàng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường. Nhiều người dân xung quanh tập trung theo dõi cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Hiện cơ quan công an đang thu thập thông tin, truy xét nghi phạm để điều tra làm rõ vụ chết người này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-tieng-la-het-that-thanh-keu-cuu-co-gai-bi-sat-hai-trong-nha-tro-o-tphcm-749760.html