Ba cháu nhỏ 7 và 8 tuổi tắm ở hồ tưới cà phê gần nhà bị đuối nước, trong đó có hai anh em, trưa 28/12.

Theo thông tin từ VnExpress, chiều 28/12, lãnh đạo UBND xã Ea Kly (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận 3 cháu nhỏ tử vong do đuối nước trên địa bàn xã.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 10h cùng ngày, 5 cháu nhỏ đã đến khu vực hồ chứa nước tưới cà phê của ông Vy Văn Nhiệm (67 tuổi) tại thôn 12, xã Ea Kly để vui chơi.

Trong số đó, cháu L.M.N. (8 tuổi), cháu L.V.H. (7 tuổi) và cháu V.V.T. (7 tuổi), cùng trú tại thôn 12, xã Ea Kly, đã xuống hồ tắm, trong khi 2 cháu còn lại đứng trên bờ.

Khoảng 10h30, các cháu đứng trên bờ phát hiện 3 bạn dưới nước có dấu hiệu chìm dần đã vội vàng hô hoán người lớn đến ứng cứu.

Mặc dù được vớt lên, đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế, cả 3 cháu đã tử vong. Đáng chú ý, cháu N. và H. là 2 anh em ruột.

Hiện trường nơi cả ba cháu nhỏ tử vong do đuối nước - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an xã Ea Kly đã xác minh vụ việc và bước đầu xác định nguyên nhân tử vong là do đuối nước. Gia đình các nạn nhân từ chối khám nghiệm tử thi để mai táng theo phong tục địa phương.

Trước sự việc đau lòng này, lãnh đạo xã Ea Kly đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng để lo hậu sự.

Cháy dãy biệt thự liền kề ở Hà Nội, lửa đỏ rực trên tầng thượng, khói bốc cao hàng chục mét Chiều 28/12, tại khu biệt thự thuộc khu C Gleximco Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Nội xảy ra vụ cháy lớn khiến cột khói đen kèm lửa bốc cao hàng chục mét, thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-ba-tre-tu-vong-duoi-ho-nuoc-tuoi-ca-phe-o-ak-lak-749729.html