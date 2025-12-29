Thương tâm: Ba trẻ tử vong dưới hồ nước tưới cà phê ở Đắk Lắk

Đời sống 29/12/2025 16:54

Ba cháu nhỏ 7 và 8 tuổi tắm ở hồ tưới cà phê gần nhà bị đuối nước, trong đó có hai anh em, trưa 28/12.

Theo thông tin từ VnExpress, chiều 28/12, lãnh đạo UBND xã Ea Kly (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận 3 cháu nhỏ tử vong do đuối nước trên địa bàn xã.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 10h cùng ngày, 5 cháu nhỏ đã đến khu vực hồ chứa nước tưới cà phê của ông Vy Văn Nhiệm (67 tuổi) tại thôn 12, xã Ea Kly để vui chơi.

Trong số đó, cháu L.M.N. (8 tuổi), cháu L.V.H. (7 tuổi) và cháu V.V.T. (7 tuổi), cùng trú tại thôn 12, xã Ea Kly, đã xuống hồ tắm, trong khi 2 cháu còn lại đứng trên bờ.

Khoảng 10h30, các cháu đứng trên bờ phát hiện 3 bạn dưới nước có dấu hiệu chìm dần đã vội vàng hô hoán người lớn đến ứng cứu.

Mặc dù được vớt lên, đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế, cả 3 cháu đã tử vong. Đáng chú ý, cháu N. và H. là 2 anh em ruột.

Thương tâm: Ba trẻ tử vong dưới hồ nước tưới cà phê ở Đắk Lắk - Ảnh 1
Hiện trường nơi cả ba cháu nhỏ tử vong do đuối nước - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an xã Ea Kly đã xác minh vụ việc và bước đầu xác định nguyên nhân tử vong là do đuối nước. Gia đình các nạn nhân từ chối khám nghiệm tử thi để mai táng theo phong tục địa phương.

Trước sự việc đau lòng này, lãnh đạo xã Ea Kly đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng để lo hậu sự.

Cháy dãy biệt thự liền kề ở Hà Nội, lửa đỏ rực trên tầng thượng, khói bốc cao hàng chục mét

Cháy dãy biệt thự liền kề ở Hà Nội, lửa đỏ rực trên tầng thượng, khói bốc cao hàng chục mét

Chiều 28/12, tại khu biệt thự thuộc khu C Gleximco Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Nội xảy ra vụ cháy lớn khiến cột khói đen kèm lửa bốc cao hàng chục mét, thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ô tô đâm vào gốc cây, 4 người trên xe bị mắc kẹt tử vong thương tâm

Ô tô đâm vào gốc cây, 4 người trên xe bị mắc kẹt tử vong thương tâm

Danh tính các nạn nhân vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện khiến 9 người tử vong

Danh tính các nạn nhân vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện khiến 9 người tử vong

Tử vi thứ Ba 30/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng.

Tử vi thứ Ba 30/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hai xe máy tông trực diện, 3 người tử vong tại chỗ

Hai xe máy tông trực diện, 3 người tử vong tại chỗ

Một sao nam gãy xương sườn, dập phổi sau vụ lật xe ở Lào Cai

Một sao nam gãy xương sườn, dập phổi sau vụ lật xe ở Lào Cai

Quảng Ngãi: Bắt giữ đối tượng giật vé số của người già

Quảng Ngãi: Bắt giữ đối tượng giật vé số của người già

Nguyên nhân ban đầu vụ xe tải lao vào nhà dân làm 1 bé trai tử vong ở Quảng Trị

Nguyên nhân ban đầu vụ xe tải lao vào nhà dân làm 1 bé trai tử vong ở Quảng Trị

Cháy dãy biệt thự liền kề ở Hà Nội, lửa đỏ rực trên tầng thượng, khói bốc cao hàng chục mét

Cháy dãy biệt thự liền kề ở Hà Nội, lửa đỏ rực trên tầng thượng, khói bốc cao hàng chục mét

Danh tính các nạn nhân vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện khiến 9 người tử vong

Danh tính các nạn nhân vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện khiến 9 người tử vong