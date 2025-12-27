Liên quan đến nghi án chồng bị vợ đâm tử vong tại Lào Cai, ngày 27/12, lãnh đạo UBND xã Lâm Giang (tỉnh Lào Cai) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án mạng nói trên.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 27/17, thông tin từ UBND xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai, cho biết cơ quan công an đang khẩn trương làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã khiến một người tử vong.

Tối 25/12, trên mạng xã hội xôn xao thông tin người đàn ông bị 1 người phụ nữ dùng dao đâm tử vong trong khi xô xát. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 25/12, tại xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai.

Hai vợ chồng ông H. xảy ra to tiếng trước khi sự việc diễn ra - Ảnh: Báo Người Lao Động

Vào thời gian trên, theo hình ảnh camera ghi lại, khi người đàn ông đang ngồi cùng một nam giới khác, nói chuyện và hút thuốc lào thì một người phụ nữ từ nhà bên kia đường bước sang, nói chuyện to tiếng. Người đàn ông vẻ bực tức đứng dậy cầm điếu cày vụt liên tiếp vào người phụ nữ. Trong lúc chống đỡ, người phụ nữ này đã vớ con dao để gần đó đâm người đàn ông. Hậu quả, người đàn ông bị đâm gục, tử vong sau đó.

Theo thông tin từ báo Dân trí, nạn nhân là ông T.Q.H. (SN 1983, trú tại xã Lâm Giang). Nghi phạm được xác định là N.T.H. (SN 1985, vợ của ông H.). Địa điểm xảy ra vụ án mạng là quán bán hàng của gia đình, đối diện ngôi nhà của nạn nhân.

Hình ảnh bà N.T.H. mặc áo vàng cầm dao đâm chồng mình, một hàng xóm cố gắng can ngăn nhưng không thành - Ảnh: Báo Dân trí

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn trong gia đình dẫn tới hành động bộc phát.

Được biết, ông H. và vợ lấy nhau từ lâu, hiện có 2 người con. Trước khi sự việc xảy ra, gia đình ông H. và vợ thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

