Sáng 27/12, Công an tiến hành điều tra vụ một người đàn ông tử vong trong phòng trọ trên đường Nguyễn Khắc Nhu, thuộc Khu dân cư Võ Văn Tần, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng ngày 27/12, người dân sống gần khu vực phòng trọ phát hiện ông B (69 tuổi) không ra ngoài sinh hoạt như thường lệ.

Khi kiểm tra, người dân phát hiện ông B đã tử vong trong phòng trọ và trình báo cơ quan công an. Tại hiện trường, nạn nhân được phát hiện nằm úp mặt xuống sàn trong nhà vệ sinh của phòng trọ.

Sau đó, Công an phường Phan Thiết đã đến bảo vệ hiện trường và tiến hành các thủ tục khám nghiệm theo quy định.

Theo người quen của nạn nhân, ông B từ tỉnh khác đến Phan Thiết thuê phòng trọ để sinh sống một mình và làm nghề tài xế lái xe thuê cho dịch vụ du lịch.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa về Trung tâm giám định y khoa, pháp y tỉnh Lâm Đồng để bảo quản, phục vụ công tác xác minh nguyên nhân tử vong.

Nạn nhân tử vong được xe cứu thương đưa rời khỏi hiện trường sau khi công an hoàn tất khám nghiệm - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, một người đàn ông đi trên quốc lộ 1 theo hướng từ TPHCM về các tỉnh miền Tây. Khi đến khu vực vừa đổ dốc cầu Bến Lức, gần ngã tư Bình Nhựt, người này đi bộ vào một quán giải khát ven đường, xin một trái tắc rồi ngồi ăn tại chỗ.

Sau đó, người đàn ông có biểu hiện mệt mỏi và ngồi ngủ gục trên ghế trong quán. Thấy vậy, chủ quán không can thiệp, để người này tiếp tục nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đến khoảng 5 giờ sáng, khi kiểm tra lại và thấy người đàn ông vẫn không tỉnh dậy, chủ quán phát hiện nạn nhân đã tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa khu vực, tiến hành khám nghiệm ban đầu và xác minh thông tin.

Qua kiểm tra, danh tính nạn nhân được xác định là N.Đ.H.H. (35 tuổi, quê xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũ; nơi ở hiện nay tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh).

Nguyên nhân tử vong của người đàn ông đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định

