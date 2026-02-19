Đột quỵ ngày mùng 1 Tết nhưng không đi viện vì sợ xui

Sức khỏe 19/02/2026 13:44

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), cho biết mỗi dịp Tết, khoa vẫn tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng do chậm trễ thăm khám. Một trong những nguyên nhân là tâm lý e ngại đi bệnh viện đầu năm vì cho rằng đó là điều “xui xẻo”, “không may mắn”.

Theo thông tin từ Tri Thức - Znews, bác sĩ Nguyễn Quang Dũng, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), cho biết mỗi dịp Tết, khoa vẫn tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng do chậm trễ thăm khám. Một trong những nguyên nhân là tâm lý e ngại đi bệnh viện đầu năm vì cho rằng đó là điều “xui xẻo”, “không may mắn”.

“Đây chỉ là quan niệm dân gian. Dưới góc độ y khoa, việc trì hoãn đến bệnh viện khi có dấu hiệu nguy hiểm có thể khiến người bệnh đánh mất cơ hội điều trị tốt nhất”, bác sĩ Dũng nói.

Thực tế tại khoa Cấp cứu cho thấy không hiếm ca đột quỵ xuất hiện triệu chứng từ mùng 1 Tết như tê yếu nửa người, méo miệng, nói khó, nhưng gia đình không đưa đi bệnh viện ngay. Thay vào đó, người bệnh được cạo gió, xông hơi hoặc theo dõi tại nhà với hy vọng qua vài ngày sẽ tự khỏi.

“Có trường hợp đến tận mùng 6, mùng 7 mới nhập viện, trong khi triệu chứng đã khởi phát từ mùng 1. Lúc đó đã quá ‘giờ vàng’ để can thiệp hiệu quả”, bác sĩ Dũng cho hay.

Theo ông, với bệnh lý như đột quỵ não hay nhồi máu cơ tim, mỗi giờ trôi qua đều làm giảm cơ hội sống và khả năng hồi phục. Nếu được đưa đến sớm, bệnh nhân có thể được sử dụng thuốc tiêu sợi huyết hoặc can thiệp tái thông mạch máu, giúp phục hồi gần như hoàn toàn. Khi nhập viện quá muộn, cơ hội can thiệp không còn, người bệnh có thể phải chịu di chứng liệt nửa người, hạn chế vận động, thậm chí phụ thuộc vào người thân trong sinh hoạt hàng ngày.

Đột quỵ ngày mùng 1 Tết nhưng không đi viện vì sợ xui - Ảnh 1
Bác sĩ Nguyễn Quang Dũng khám cho bệnh nhân cấp cứu

Bác sĩ Dũng nhấn mạnh các dấu hiệu cần đi cấp cứu ngay gồm đột ngột khó thở, đau ngực, yếu liệt tay chân, rối loạn ý thức, co giật hoặc đau đầu dữ dội bất thường. Người dân không nên chần chừ hay tự xử trí tại nhà khi xuất hiện những biểu hiện này.

“Chỉ một quyết định trì hoãn vì quan niệm xui rủi đầu năm cũng có thể khiến người bệnh mất đi cơ hội hồi phục. Sức khỏe và tính mạng phải được đặt lên trên những kiêng kỵ dân gian”, bác sĩ Dũng nói.

Trong cấp cứu, yếu tố thời gian có ý nghĩa quyết định. Khi bệnh ở giai đoạn sớm, việc can thiệp thường đơn giản, hiệu quả cao và ít tốn kém. Ngược lại, nếu để trễ, tình trạng có thể diễn tiến nặng, việc cứu chữa trở nên khó khăn, chi phí điều trị tăng lên nhưng kết quả không còn như mong muốn.

Bên cạnh câu chuyện nhập viện muộn, dịp Tết cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phải cấp cứu do tai nạn và bệnh lý liên quan sinh hoạt ngày lễ. Lạm dụng rượu bia là yếu tố thường gặp, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông, ẩu đả, viêm tụy cấp, rối loạn nhịp tim và xuất huyết tiêu hóa.

Ngoài ra, việc sửa chữa điện, bếp gas, dọn dẹp nhà cửa cuối năm nếu thiếu cẩn trọng có thể dẫn đến điện giật, cháy nổ, bỏng hoặc ngạt khói. Tình trạng ăn uống thất thường, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc cũng làm tăng nguy cơ ngộ độc.

Đối với người mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận, tim mạch, bác sĩ khuyến cáo cần tuân thủ điều trị đều đặn, không tự ý ngưng thuốc trong những ngày Tết. Việc bỏ thuốc có thể khiến bệnh bùng phát, dẫn đến biến chứng nặng phải nhập viện.

Theo bác sĩ Dũng, Tết là dịp sum vầy nhưng không vì thế mà chủ quan với sức khỏe. Khi có dấu hiệu bất thường, việc đến bệnh viện sớm không phải điều “xui xẻo”, mà là cách bảo vệ chính mình và gia đình trong những ngày đầu năm.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc với thực phẩm ủ chua, lên men

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc với thực phẩm ủ chua, lên men

Không nên tự đóng gói kín các thực phẩm và để kéo dài trong điều kiện không phải đông đá. Với các thực phẩm lên men, đóng gói hoặc che đậy kín theo cách truyền thống (như dưa muối, măng, cà muối...) cần đảm bảo phải chua, mặn. Khi thực phẩm hết chua thì không nên ăn.

