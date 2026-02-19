Gặp tai nạn trên đường đi chúc Tết, hau vợ chồng và con nhỏ tử vong thương tâm

Đời sống 19/02/2026 05:30

Ngày 18/2 (Mùng 2 Tết), tại thôn 3 Bảo Lộc thuộc xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng và 1 con nhỏ tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ tai nạn xảy ra vào 14h45, ngày 18/2 (mùng 2 Tết) trên quốc lộ 28, đoạn thuộc 3 Lộc Bảo, xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian này, tài xế Huỳnh Hùng (SN 1996, trú tại tỉnh Lâm Đồng) điều khiển ô tô con lưu thông trên quốc lộ 28 theo hướng xã Bảo Lâm 5 - Quảng Khê (Lâm Đồng).

Đến điểm trên, ô tô bất ngờ va chạm với xe máy do ông Nông Văn Tuấn (SN 1980, trú tại xã Krông Nô, Đắk Lắk) điều khiển, chở theo vợ là bà Long Thị Huyến (SN 1980), con trai Nông Hải Lâm (SN 2016) lưu thông hướng ngược lại.

Gặp tai nạn trên đường đi chúc Tết, hau vợ chồng và con nhỏ tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm ngày Mùng 2 Tết

Theo thông tin từ báo Dân trí, va chạm làm ông Nông Văn Tuấn và bà Long Thị Huyến tử vong tại chỗ, bé Nông Hải Lâm tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Bảo Lâm 5 phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng, các đơn vị nghiệp vụ có mặt xử lý hậu quả, điều tra làm rõ vụ việc.

Đêm 16/2 (tức 29 tháng Chạp), một vụ cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng trên đường số 9, phường Thông Tây Hội, TPHCM khiến nhiều người dân hoảng hốt.

