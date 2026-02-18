Căn nhà 3 tầng tại TP.HCM bốc cháy dữ dội, giải cứu 4 người bị mắc kẹt

Đời sống 18/02/2026 06:00

Đêm 16/2 (tức 29 tháng Chạp), một vụ cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng trên đường số 9, phường Thông Tây Hội, TPHCM khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Theo thông tin từ VTC News, khoảng 21h ngày 16/2 (29 Tết), ngọn lửa bốc lên từ tầng 3 của căn nhà rộng khoảng 80m² trên đường số 9 phường Thông Tây Hội, TP.HCM.

Một người dân sống đối diện cho biết, thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người gồm đôi vợ chồng và hai trẻ nhỏ. Phát hiện khói lửa bùng lên từ tầng trên, các thành viên nhanh chóng thoát ra ngoài an toàn.

Đám cháy bùng phát mạnh, khói đen cuồn cuộn bao trùm khu vực khiến không khí trở nên hỗn loạn. Theo lời người dân, nguyên nhân hỏa hoạn có thể do chập điện làm cháy tấm nệm đang phơi ở tầng trên.

Căn nhà 3 tầng tại TP.HCM bốc cháy dữ dội, giải cứu 4 người bị mắc kẹt - Ảnh 1
Vụ cháy xuất phát từ tầng 3 của một căn nhà trong các căn liền kề - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khẩn trương điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Sau gần 10 phút triển khai đội hình, kéo vòi rồng phun nước, đám cháy được khống chế, không để lan xuống các tầng dưới và nhà liền kề.

Đại diện UBND phường Thông Tây Hội cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang phối hợp hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả, dọn dẹp hiện trường để kịp ổn định sinh hoạt, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

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