Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Tâm linh - Tử vi 17/02/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm vào đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết) này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết),  tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc. Tất cả là nhờ có Chính Quan nâng đỡ, bản mệnh cảm thấy tự tin và không còn phải nghĩ ngợi quá nhiều. Con giáp này hoàn toàn có thể tận dụng các cơ hội, may mắn nếu như có thể khéo léo hơn một chút để có được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp.

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khởi đầu tốt đẹp giúp tuổi Mão có đủ dũng khí để tiếp tục thử thách bản thân ở mức độ cao hơn. Tuy nhiên, con giáp này cũng nên tập trung vào vấn đề chính thay vì mãi ngủ quên trong chiến thắng. Đối với vận trình tài lộc của con giáp này có thể phải chỉ một khoản chi bất thường khiến cho bản mệnh phải tiếc nuối.

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), có Thiên Ấn trợ lực, tuổi Hợi rất hào phóng chia sẻ ý tưởng mới của mình thì dường như ở một góc độ nào đó, có những chuyện xảy ra khiến cho bạn tụt hứng, thậm chí nghĩ rằng đối phương đang lợi dụng mình. Hãy cố gắng cân bằng giữa những thái cực cảm xúc và đừng để mình rơi vào trạng thái tiêu cực.

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thổ - Thủy xung khắc cho thấy, nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để lựa chọn đầu tư. Bạn hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, lắng nghe lời khuyên của người khác và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn. Muốn làm giàu thì chớ nên nóng vội. 

Con giáp tuổi Tý 

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), bản mệnh tuổi Tý nay gặp Thiên Tài có may mắn ở những công việc tay trái, tài chính, nhiều người còn có tin vui bất ngờ. Bạn thông minh và nhạy bén trong công việc, gặp khó khăn nào cũng đối đầu tốt. Nhưng đôi khi lại quá chú trọng đến tiểu tiết khiến đồng nghiệp khó chịu, giỏi nhưng hơi cô đơn. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Điểm sáng nhất trong ngày là mặt tài lộc nhờ vào cục diện Thủy sinh Mộc. Nguồn chi ít hơn nguồn thu, bạn dành dụm cho mình được một khoản nhỏ để mua những đồ vật cần thiết cho gia đình. Sẽ có người thắc mắc tại sao bạn quản lý tài chính tốt như vậy.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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