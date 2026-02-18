NÓNG: Danh tính cô gái bị bắt giam vì tạt sơn nhà người yêu cũ cho 'bõ tức'

Đời sống 18/02/2026 05:15

Tạt sơn nhà người yêu cũ, Phạm Ngọc Mỹ Tiên bị Công an TPHCM khởi tố.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

 

Theo thông tin ban đầu, sáng 13/2, một gia đình sinh sống trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, bàng hoàng phát hiện căn nhà của mình bị tạt sơn.

Tại hiện trường, cửa chính 4 cánh dính nhiều mảng sơn vàng lớn, loang dài ra tận lòng đường. Khu vực cửa sau và tường bên hông nhà cũng bị phủ sơn đỏ đậm, chảy xuống nền hẻm. Tổng thiệt hại tài sản do vụ việc gây ra ước tính hơn 22 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng trích xuất camera, khoanh vùng nghi phạm. Chỉ sau 12 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã xác định thủ phạm là Phạm Ngọc Mỹ Tiên và tiến hành bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.

 

NÓNG: Danh tính cô gái bị bắt giam vì tạt sơn nhà người yêu cũ cho 'bõ tức' - Ảnh 1
Hiện trường căn nhà mà Tiên tạt sơn - Ảnh:  VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại cơ quan điều tra, Tiên khai nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm với anh T.A.P. (27 tuổi) từ cuối năm 2025. Vì bức xúc, tối 12/2, Tiên nảy sinh ý định tạt sơn nhà người yêu cũ để trả đũa.

Đáng chú ý, nhằm qua mặt cơ quan chức năng, Tiên đã có sự tính toán trước. Ban đầu, cô mua sơn màu xanh và đen. Tuy nhiên, sau khi bí mật đến quan sát và thấy cửa nhà anh P. sơn màu đen, Tiên quay lại cửa hàng đổi sang sơn vàng và đỏ để vết sơn trở nên nổi bật hơn trên nền tối.

Khoảng 0h35 rạng sáng 13/2, Tiên mặc quần áo kín mít, đeo khẩu trang và đội nón để tránh bị camera an ninh nhận diện, rồi một mình mang theo hai thùng sơn đến thực hiện hành vi.

Gây án xong, đối tượng nhanh chóng phi tang quần áo cùng tang vật và trong đêm bỏ trốn về quê ở Vĩnh Long. Tuy nhiên, Tiên đã bị lực lượng chức năng nhanh chóng truy bắt.

 

NÓNG: Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản

NÓNG: Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa công bố quy định thanh toán áp dụng đối với các giao dịch mua, bán và thu đổi vàng tại hệ thống của doanh nghiệp nhằm thực hiện các yêu cầu theo Nghị định 232/2025 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tạt sớn ghen tuông tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 37 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng