NÓNG: Danh tính cô gái bị bắt giam vì tạt sơn nhà người yêu cũ cho 'bõ tức'

Tạt sơn nhà người yêu cũ, Phạm Ngọc Mỹ Tiên bị Công an TPHCM khởi tố.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo thông tin ban đầu, sáng 13/2, một gia đình sinh sống trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, bàng hoàng phát hiện căn nhà của mình bị tạt sơn.

Tại hiện trường, cửa chính 4 cánh dính nhiều mảng sơn vàng lớn, loang dài ra tận lòng đường. Khu vực cửa sau và tường bên hông nhà cũng bị phủ sơn đỏ đậm, chảy xuống nền hẻm. Tổng thiệt hại tài sản do vụ việc gây ra ước tính hơn 22 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng trích xuất camera, khoanh vùng nghi phạm. Chỉ sau 12 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã xác định thủ phạm là Phạm Ngọc Mỹ Tiên và tiến hành bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.

Hiện trường căn nhà mà Tiên tạt sơn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại cơ quan điều tra, Tiên khai nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm với anh T.A.P. (27 tuổi) từ cuối năm 2025. Vì bức xúc, tối 12/2, Tiên nảy sinh ý định tạt sơn nhà người yêu cũ để trả đũa.

Đáng chú ý, nhằm qua mặt cơ quan chức năng, Tiên đã có sự tính toán trước. Ban đầu, cô mua sơn màu xanh và đen. Tuy nhiên, sau khi bí mật đến quan sát và thấy cửa nhà anh P. sơn màu đen, Tiên quay lại cửa hàng đổi sang sơn vàng và đỏ để vết sơn trở nên nổi bật hơn trên nền tối.

Khoảng 0h35 rạng sáng 13/2, Tiên mặc quần áo kín mít, đeo khẩu trang và đội nón để tránh bị camera an ninh nhận diện, rồi một mình mang theo hai thùng sơn đến thực hiện hành vi.

Gây án xong, đối tượng nhanh chóng phi tang quần áo cùng tang vật và trong đêm bỏ trốn về quê ở Vĩnh Long. Tuy nhiên, Tiên đã bị lực lượng chức năng nhanh chóng truy bắt.

