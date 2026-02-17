Mùng 2 Tết: Hướng dẫn cách tự tết tóc đơn giản mà đẹp đầy cuốn hút trong chỉ 3 phút

Trang điểm 17/02/2026 11:00

Tóc tết là một trong số những kiểu tóc luôn dành được sự yêu thích bởi sự dịu dàng nữ tính mà lại không kém phần thu hút mà nó đem lại. Nếu bạn muốn thay đổi diện mạo bắt kịp xu hướng thì đừng bỏ qua những cách tự tết tóc đơn giản đẹp được yêu thích nhất 2020 sau đây.

 

Không quá khó để có thể sở hữu những kiểu tóc tết đẹp, sau đây là những tuyệt chiêu giúp bạn tự mình tết tóc đơn giản và ít tốn thời gian nhất. Giúp bạn luôn tự tin, xinh đẹp và nổi bật dù đến bất cứ nơi nào.

1. Cách tết tóc xương cá

Mùng 2 Tết: Hướng dẫn cách tự tết tóc đơn giản mà đẹp đầy cuốn hút trong chỉ 3 phút - Ảnh 1
Tóc tết xương cá là kiểu tết bắt nguồn từ Pháp và là kiểu tóc tết thời thượng chưa bao giờ lỗi mốt 

Tóc tết xương cá là kiểu tết bắt nguồn từ Pháp và được nhiều người yêu thích. Đây là kiểu tóc tết thời thượng chưa bao giờ lỗi mốt mà khá đơn giản. Muốn tết được kiểu tóc này bạn cần sở hữu một mái tóc dài ngang lưng. Các dụng cụ gồm có lược, xịt dưỡng tóc, chun buộc.

Chị em có thể tự tiến hành cách tết tóc xương cá từ đỉnh đầu này ở nhà với các bước sau đây: 

+ Đầu tiên, chải tóc hết rối, xịt lớp dưỡng để làm mềm tóc hơn, rồi tết ba từ đỉnh đầu xuống đến gáy.

Mùng 2 Tết: Hướng dẫn cách tự tết tóc đơn giản mà đẹp đầy cuốn hút trong chỉ 3 phút - Ảnh 2

Cách tết tóc xương cá

+ Chia toàn bộ tóc thành 2 phần. Mỗi phần tóc trên thành 2 lọn.  Sau đó, lấy một lọn ngoài cùng bên trái  với lượng tóc vừa phải để kéo sang lọn bên phải và ngược lại. Cố điều chỉnh 2 tay sao cho giữ được tóc không bị rối hay lộn xộn.

+ Thực hiện lặp lại xen kẽ trái phải để tết hết tóc đến độ dài mong muốn. Cứ tiến hành làm tương tự như vậy cho đến khi hết toàn bộ phần tóc.

+ Cuối cùng, bạn dùng chun để thắt giữ và dùng tay kéo nhẹ nhàng các phần tóc để có độ phồng tự nhiên. Nếu muốn trang trí để mái tóc thêm nổi bật, bạn có thể dùng những chiếc kẹp với màu sắc ngộ nghĩnh trang trí.

Ngoài ra nếu bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu các kiểu tết tóc xương cá phức tạp hơn như tết tóc xương cá phồng, tết tóc xương cá kiểu Pháp …

2. Tết tóc chân rết

Là kiểu tóc mang đến vẻ dịu dàng, thanh lịch. Chị em có thể tham khảo một số kiểu tết tóc chân rết dưới đây để thay đổi bản thân hơn.

- Tết tóc chân rết lệch

Để mái tóc thêm dày dặn, thu hút bạn có thể kết hợp tết tóc chân rết lệch với bím tóc. Đây là kiểu tóc mang đến nét mềm mại, duyên dáng. Bạn cần có mái tóc tương đối dài hoặc tóc ngang lưng để tiến hành kiểu tóc này.

Mùng 2 Tết: Hướng dẫn cách tự tết tóc đơn giản mà đẹp đầy cuốn hút trong chỉ 3 phút - Ảnh 3
Tết tóc chân rết lệch

Tương tự như buộc tóc đuôi ngựa, tết tóc chân rết kiểu đuôi ngựa là một trong những kiểu tóc đẹp phù hợp với cô nàng có cá tính mạnh mẽ năng động.

Cách thực hiện rất đơn giản:

+ Dùng lược chải tóc thẳng buộc dây chun lên cao ở phía sau đỉnh đầu.

+ Chia tóc làm 2 bên mỗi bên 1 lọn tóc dày với 1 lọn tóc nhỏ. Cuối cùng bạn đánh tết thẳng là hoàn thành.

- Tóc tết chân rết đuôi cá

Kiểu tóc này mang đến vẻ ngoài xinh xắn tươi  trẻ và dễ dàng phối với các trang phục cũng như cách trang điểm để trẻ trung hơn.

Cách thực hiện như sau:

+ Chia tóc làm 2 phần rồi lấy 1 lọn tóc nhỏ

+ Đánh tết lọn tóc nhỏ bên trái sang lên trên lọn bên phải rồi làm ngược lại với bên còn lại. Cuối cùng, dùng chun cột tóc lại.

3. Tết tóc hình trái tim

Với kiểu tóc này, đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo để mái tóc trông lạ mắt và ấn tượng. Để thực hiện bạn làm theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Mùng 2 Tết: Hướng dẫn cách tự tết tóc đơn giản mà đẹp đầy cuốn hút trong chỉ 3 phút - Ảnh 4
Tết tóc hình trái tim

+ Chia ngôi giữa, chọn một lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu.

+ Chia thành 3 phần và tết kiểu truyền thống. Lấy thêm tóc vào tết. Lưu ý: nên lấy tóc nhỏ và thao tác tết chặt tay để tóc tết được đẹp hơn.

+ Lấy lần lượt tóc để tiếp tục tết tạo thành hình trái tim.  Giữ phần tóc có độ co giãn nhất định, để phần đuôi tóc bồng bềnh mềm mại như thác nước và làm tương tự với phần còn lại.

+ Tiếp theo, bạn lấy lọn tóc ở chính giữa đầu chia làm 3 rồi bắt đầu tết truyền thống. Sau khi tết tóc hoàn thành, bạn nhẹ nhàng tách ra để tạo sự lạ mắt.

+ Cuối cùng, bạn dùng ghim cố định lại là đã có được một mái tóc hình trái tim thác nước ấn tượng. Dùng những chiếc cặp tóc nho nhỏ để tạo điểm nhấn ấn tượng, cuốn hút.

4. Tóc tết nửa đầu

Kiểu tóc này mang đến cho cô nàng nét dịu dàng, nữ tính rất thu hút. Bên cạnh đó, đây là kiểu tóc có thể diện cho cả khi đi dự tiệc, đi cưới, đi làm.

Mùng 2 Tết: Hướng dẫn cách tự tết tóc đơn giản mà đẹp đầy cuốn hút trong chỉ 3 phút - Ảnh 5
Tóc tết nửa đầu

Rất đơn giản, bạn chỉ cần tết hai bím tóc nhỏ hai bên, rồi vòng ra sau đầu, cố định bằng kẹp tăm một cách khéo léo để không bị lộ là được.

Với phần tóc còn lại, bạn chải cho suôn mượt. Vậy là bạn đã sở hữu được mái tóc đẹp như công chúa.

5. Tết tóc thác nước

Là kiểu tóc tết có nguồn gốc từ phương Tây, tóc tết kiểu thác nước mang đến vẻ nhẹ nhàng, nữ tính và quyến rũ khiến bao chàng mê mẩn.

Mùng 2 Tết: Hướng dẫn cách tự tết tóc đơn giản mà đẹp đầy cuốn hút trong chỉ 3 phút - Ảnh 6
Tết tóc thác nước

Cách thực hiện như sau:

+ Đầu tiên, bạn lấy 3 lọn tóc ở bên mang tai phải, sau đó,  tết 3 thông thường từ trên xuống.

+ Nên tết sát vào chân tóc sau khi hoàn thành 1 nút tết, thả lọn tóc cuối cùng xuống và tết lại như thường.

+ Tiếp tục thực hiện lặp lại quy trình để có một đường tóc tết vắt ngang qua đầu như hình. Lưu ý lấy các lọn tóc thật đều, tết đều tay để sóng tóc thêm đẹp.

 

Diện đồ Mùng 1 Tết: Cứ mặc là đẹp, cứ lên đồ là sang!

Diện đồ Mùng 1 Tết: Cứ mặc là đẹp, cứ lên đồ là sang!

Trong ngày mùng 1, nếu các nàng còn đang băn khoăn không biết mặc trang phục gì đẹp để dạo phố, màu sắc nào chuẩn xu hướng không khí ngày tết thì hãy theo dõi bài viết ngay dưới đây nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp thời trang chăm sóc da

TIN MỚI NHẤT

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc