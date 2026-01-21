Phụ nữ U40 cần học ngay các bước trang điểm giúp níu kéo tuổi thanh xuân này

Bước vào độ tuổi 40, phụ nữ sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt không chỉ về mặt sức khỏe mà nhan sắc và da dẻ cũng dần bị lão hóa. Tuy nhiên, nếu biết cách chăm sóc, kết hợp các bước trang điểm sau, không cần đến thẩm mỹ viện bạn cũng đánh lừa ánh mắt đám đông nhờ vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ như tuổi 18.

Trước khi bắt đầu các bước trang điểm chuyên sâu, bạn nên sử dụng sản phẩm kem lót có thành phần dưỡng ẩm cao nhằm che khuyết điểm, làm đều màu da. Với phụ nữ ở tuổi 40, làn da sẽ trở nên khô hơn bình thường, do đó bạn cần sử dụng kem lót có tinh chất dưỡng ẩm và chất hydrat hóa để giúp da khỏe mạnh.

Hãy sử dụng kem lót có thành phần dưỡng ẩm để giúp các bước trang điểm sau được mượt mà hơn - Ảnh minh họa: Internet

Sau bước kem lót, bạn cần sử dụng kem nền có độ che phủ cao để che các nếp nhăn và khuyết điểm. Phụ nữ ở tuổi 40 nên lựa chọn kem nền phù hợp với màu da, giúp da đều màu, mướt mịn. Ngoài ra, bạn có thể chọn những loại kem nền có khả năng bắt sáng tốt để nâng tông da.

Đặc biệt, đối với những phụ nữ có làn da xanh xao, bạn nên ưu tiên lựa chọn kem nền có tông màu ấm để da có thêm sức sống. Bên cạnh đó, bạn có thể trộn kết hợp kem nền tông màu sáng và kem nền có tông màu ấm để giúp da căng bóng trông thấy.

3. Kem che khuyết điểm



Muốn da hoàn hảo hơn hãy dùng kem che khuyết điểm đủ phủ lại những vùng da tối màu không mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Muốn da hoàn hảo hơn bạn cần sử dụng kem che khuyết điểm. Ngoài những vùng da tối màu, bạn nên che những quầng thâm ở mắt, cánh mũi và đốm đen xung quanh mặt. Phụ nữ tuổi 40 có nhiều vết thâm, đồi mồi và vết chân chim lộ rất rõ trên da. Do đó bạn cần chọn kem che khuyết điểm dạng nén để đạt độ che phủ tốt nhất.

4. Chì kẻ chân mày

Phụ nữ càng lớn tuổi, lông mày sẽ có dấu hiệu thưa và rụng nhiều. Do đó, nếu biết kẻ chân mày đúng cách gương mặt bạn sẽ trở nên sắc sảo, hài hòa và rạng rỡ như tuổi 18. Hơn hết, khi sở hữu đôi lông mày đẹp sẽ góp phần giúp gương mặt bạn trông thu hút hơn.

Một cây chì kẻ chân mày tốt sẽ giúp bạn dễ dàng có đôi lông mày đẹp. Vì thế, nên ưu tiên lựa chọn những loại chì kẻ chân mày dạng nén hoặc dạng bột để thao tác mượt mà hơn. Bên cạnh đó, bạn nên đầu tư cho mình một loại serum có tác dụng kích thích mọc lông mày.

5. Phấn mắt, bút kẻ mắt và mascara



Hãy tô điểm cho đôi mắt bằng phấn mắt, bút kẻ mắt và mascara - Ảnh minh họa: Internet

Trang điểm mắt phù hợp sẽ giúp bạn trở nên thu hút và ăn gian tuổi đáng kể. Về phấn mắt hãy chọn màu cam đào hoặc những tông màu ấm để mắt rạng rỡ. Với bút kẻ mắt, hãy chọn loại bút dạng gel để đường kẻ sát mí hơn, giúp mắt có chiều sâu. Cuối cùng, hãy chuốt mascara để tạo hàng mi cong và độ nét cho đôi mắt.

6. Phấn má hồng

Để duy trì diện mạo tươi tắn, phấn má hồng là bước mà phụ nữ tuổi 40 không được quên. Bạn nên chọn những loại phấn má có tông hồng đào, hồng sáng để dùng cả ngày lẫn đêm và phù hợp với mọi loại da.

Hãy thoa phấn má bắt đầu từ độ cao ngang má và tán đều theo chiều từ trên xuống dưới để tôn lên các đường nét gợi cảm trên gương mặt. Ngoài ra, bạn có thể dùng thêm phấn highlight ở gò má và chóp mũi để tạo điểm nhấn.

7. Son môi



Cuối cùng để diện mạo trẻ trung, tươi tắn, hãy dùng màu son mà bạn yêu thích nhất phủ đều lên toàn đôi môi - Ảnh minh họa: Internet

Bước cuối cùng để sở hữu diện mạo tươi trẻ là sử dụng son môi. Phụ nữ ở tuổi 40 bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn quanh miệng. Do đó, để đôi môi trở nên đỏ mọng, rạng rỡ, đầu tiên bạn hãy sử dụng kem tẩy tế bào chết để môi mềm mại, kế đó dưỡng ẩm cho môi bằng son dưỡng ẩm.

Đặc biệt, để son lên màu chuẩn trên môi, bạn hãy dùng kem che khuyết điểm thoa khắp môi và dùng bút chì kẻ viền môi phù hợp với màu son bạn chọn. Cuối cùng tô màu son yêu thích của mình nhẹ nhàng lên khuôn miệng và tránh dặm lại nhiều lần.