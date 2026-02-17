Bánh bao chỉ sữa tươi "phiên bản giới hạn" Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền

Món ngon mỗi ngày 17/02/2026 11:15

Khác biệt hoàn toàn với kiểu bánh bao truyền thống, bánh bao chỉ chinh phục thực khách bởi lớp vỏ được nhào nặn từ bột gạo nếp trứ danh, tạo nên độ dẻo mướt đặc trưng. Những chiếc bánh trắng ngần, nhỏ xinh gói trọn bên trong phần nhân đậu phộng bùi béo, dừa nạo giòn sần sật và mè trắng thơm lừng, tạo nên một bản giao hưởng hương vị ngọt ngào, hễ chạm môi là say đắm.

Theo đúng truyền thống, món bánh này sẽ có bốn loại nhân chính là đậu xanh, dừa, mè đen và đậu phộng nhưng nhiều người đã biến tấu thêm nhân sầu riêng, hạt sen để thực khách có thêm nhiều lựa chọn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhân bánh truyền thống đậu phộng, mà và dừa nhé! 

Bánh bao chỉ sữa tươi 'phiên bản giới hạn' Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền - Ảnh 1

Nguyên liệu cần có

Nguyên liệu làm vỏ bánh:

 

115gr sữa tươi không đường 

25gr đường 

20gr bột bắp 

80gr bột nếp

10gr sữa đặc

15gr sữa bột 

10gr bơ

Bánh bao chỉ sữa tươi 'phiên bản giới hạn' Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền - Ảnh 2

Nguyên liệu nhân bánh:

30gr đường 

40gr đậu phộng rang giã nhỏ 

10gr mè rang ( trắng và đen) 

10gr dừa sấy khô  

15gr bột đậu nành rang hay bột đậu phộng rang ( Bạn có thể dùng bột nếp rang, tuy nhiên hương vị và độ ngon sẽ giảm 10%) 

1/2 chén dừa vụn khô để áo bánh bên ngoài.

Các bước thực hiện

Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cho hết các nguyên liệu làm nhân bánh vào âu rồi trộn đều.

Bánh bao chỉ sữa tươi 'phiên bản giới hạn' Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền - Ảnh 3

Bước 2: Tiếp đến chuẩn bị làm vỏ bánh, cho tất cả phần bột (ngoại trừ bơ) vào âu trộn đều, sau đó cho vào xửng hấp 25 phút cho đến khi bột chín hẳn.

Bánh bao chỉ sữa tươi 'phiên bản giới hạn' Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền - Ảnh 4Bánh bao chỉ sữa tươi 'phiên bản giới hạn' Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền - Ảnh 5

Tiếp đến cho bơ vào khuấy đều, để hơi nguội thì nhồi bột cho có được sản phẩm dẻo mịn và dai ngon.

Bánh bao chỉ sữa tươi 'phiên bản giới hạn' Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền - Ảnh 6Bánh bao chỉ sữa tươi 'phiên bản giới hạn' Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền - Ảnh 7

Bước 3: Sau khi phần vỏ bánh đã hoàn chỉnh hãy chia ra thành từng phần nhỏ khoảng 60gr. Dùng cây cán bột cán mỏng từng viên bột ra (độ dày khoảng 0.3 cm) thành hình tròn, múc nhân bánh cho vào giữa miếng bột và khéo léo gói các mép bột lại sao cho thật đẹp mắt.

Bánh bao chỉ sữa tươi 'phiên bản giới hạn' Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền - Ảnh 8

Bánh bao chỉ sau khi làm xong sẽ rất  bắt mắt với hình dáng tròn nhỏ xinh xắn, vỏ bánh mềm dai còn phần nhân ngọt ngào, thơm lừng, béo ngậy cực kỳ kích thích vị giác. Món bánh này sẽ là bữa xế tuyệt vời cho bạn và những người thân yêu.

Bánh bao chỉ sữa tươi 'phiên bản giới hạn' Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền - Ảnh 9

Để cho những chiếc bánh nhỏ xinh thêm phần bắt mắt, khi bày trí ra đĩa bạn có thể dùng ít phần nhân cho lên trên bánh để kích thích hơn nữa nhé. Chúc bạn thành công!

Nguồn: FB Lam Anh Dao

Tết sát nút rồi! Bỏ túi ngay 2 công thức bánh lạ miệng, khách đến chơi nhà cứ gọi là "mê mẩn"

Tết sát nút rồi! Bỏ túi ngay 2 công thức bánh lạ miệng, khách đến chơi nhà cứ gọi là "mê mẩn"

Còn gì trọn vẹn hơn khi được gửi gắm tâm tình vào từng món quà nhỏ, tự tay nhào bột nướng bánh dành tặng những người ta thương quý giữa khoảnh khắc Tết đoàn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   bánh bao chỉ làm bánh bao chỉ tại nhà món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 38 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ