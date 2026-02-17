Bánh bao chỉ sữa tươi "phiên bản giới hạn" Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền

Khác biệt hoàn toàn với kiểu bánh bao truyền thống, bánh bao chỉ chinh phục thực khách bởi lớp vỏ được nhào nặn từ bột gạo nếp trứ danh, tạo nên độ dẻo mướt đặc trưng. Những chiếc bánh trắng ngần, nhỏ xinh gói trọn bên trong phần nhân đậu phộng bùi béo, dừa nạo giòn sần sật và mè trắng thơm lừng, tạo nên một bản giao hưởng hương vị ngọt ngào, hễ chạm môi là say đắm.
Theo đúng truyền thống, món bánh này sẽ có bốn loại nhân chính là đậu xanh, dừa, mè đen và đậu phộng nhưng nhiều người đã biến tấu thêm nhân sầu riêng, hạt sen để thực khách có thêm nhiều lựa chọn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhân bánh truyền thống đậu phộng, mà và dừa nhé!
Nguyên liệu cần có
Nguyên liệu làm vỏ bánh:
115gr sữa tươi không đường
25gr đường
20gr bột bắp
80gr bột nếp
10gr sữa đặc
15gr sữa bột
10gr bơ
Nguyên liệu nhân bánh:
30gr đường
40gr đậu phộng rang giã nhỏ
10gr mè rang ( trắng và đen)
10gr dừa sấy khô
15gr bột đậu nành rang hay bột đậu phộng rang ( Bạn có thể dùng bột nếp rang, tuy nhiên hương vị và độ ngon sẽ giảm 10%)
1/2 chén dừa vụn khô để áo bánh bên ngoài.
Các bước thực hiện
Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cho hết các nguyên liệu làm nhân bánh vào âu rồi trộn đều.
Bước 2: Tiếp đến chuẩn bị làm vỏ bánh, cho tất cả phần bột (ngoại trừ bơ) vào âu trộn đều, sau đó cho vào xửng hấp 25 phút cho đến khi bột chín hẳn.
Tiếp đến cho bơ vào khuấy đều, để hơi nguội thì nhồi bột cho có được sản phẩm dẻo mịn và dai ngon.
Bước 3: Sau khi phần vỏ bánh đã hoàn chỉnh hãy chia ra thành từng phần nhỏ khoảng 60gr. Dùng cây cán bột cán mỏng từng viên bột ra (độ dày khoảng 0.3 cm) thành hình tròn, múc nhân bánh cho vào giữa miếng bột và khéo léo gói các mép bột lại sao cho thật đẹp mắt.
Bánh bao chỉ sau khi làm xong sẽ rất bắt mắt với hình dáng tròn nhỏ xinh xắn, vỏ bánh mềm dai còn phần nhân ngọt ngào, thơm lừng, béo ngậy cực kỳ kích thích vị giác. Món bánh này sẽ là bữa xế tuyệt vời cho bạn và những người thân yêu.
Để cho những chiếc bánh nhỏ xinh thêm phần bắt mắt, khi bày trí ra đĩa bạn có thể dùng ít phần nhân cho lên trên bánh để kích thích hơn nữa nhé. Chúc bạn thành công!
