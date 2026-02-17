Bánh bao chỉ sữa tươi 'phiên bản giới hạn' Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền

Món ngon mỗi ngày 17/02/2026

Khác biệt hoàn toàn với kiểu bánh bao truyền thống, bánh bao chỉ chinh phục thực khách bởi lớp vỏ được nhào nặn từ bột gạo nếp trứ danh, tạo nên độ dẻo mướt đặc trưng. Những chiếc bánh trắng ngần, nhỏ xinh gói trọn bên trong phần nhân đậu phộng bùi béo, dừa nạo giòn sần sật và mè trắng thơm lừng, tạo nên một bản giao hưởng hương vị ngọt ngào, hễ chạm môi là say đắm.

Theo đúng truyền thống, món bánh này sẽ có bốn loại nhân chính là đậu xanh, dừa, mè đen và đậu phộng nhưng nhiều người đã biến tấu thêm nhân sầu riêng, hạt sen để thực khách có thêm nhiều lựa chọn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhân bánh truyền thống đậu phộng, mà và dừa nhé! 

Bánh bao chỉ sữa tươi 'phiên bản giới hạn' Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền - Ảnh 1

Nguyên liệu cần có

Nguyên liệu làm vỏ bánh:

 

115gr sữa tươi không đường 

25gr đường 

20gr bột bắp 

80gr bột nếp

10gr sữa đặc

15gr sữa bột 

10gr bơ

Bánh bao chỉ sữa tươi 'phiên bản giới hạn' Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền - Ảnh 2

Nguyên liệu nhân bánh:

30gr đường 

40gr đậu phộng rang giã nhỏ 

10gr mè rang ( trắng và đen) 

10gr dừa sấy khô  

15gr bột đậu nành rang hay bột đậu phộng rang ( Bạn có thể dùng bột nếp rang, tuy nhiên hương vị và độ ngon sẽ giảm 10%) 

1/2 chén dừa vụn khô để áo bánh bên ngoài.

Các bước thực hiện

Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cho hết các nguyên liệu làm nhân bánh vào âu rồi trộn đều.

Bánh bao chỉ sữa tươi 'phiên bản giới hạn' Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền - Ảnh 3

Bước 2: Tiếp đến chuẩn bị làm vỏ bánh, cho tất cả phần bột (ngoại trừ bơ) vào âu trộn đều, sau đó cho vào xửng hấp 25 phút cho đến khi bột chín hẳn.

Bánh bao chỉ sữa tươi 'phiên bản giới hạn' Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền - Ảnh 4Bánh bao chỉ sữa tươi 'phiên bản giới hạn' Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền - Ảnh 5

Tiếp đến cho bơ vào khuấy đều, để hơi nguội thì nhồi bột cho có được sản phẩm dẻo mịn và dai ngon.

Bánh bao chỉ sữa tươi 'phiên bản giới hạn' Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền - Ảnh 6Bánh bao chỉ sữa tươi 'phiên bản giới hạn' Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền - Ảnh 7

Bước 3: Sau khi phần vỏ bánh đã hoàn chỉnh hãy chia ra thành từng phần nhỏ khoảng 60gr. Dùng cây cán bột cán mỏng từng viên bột ra (độ dày khoảng 0.3 cm) thành hình tròn, múc nhân bánh cho vào giữa miếng bột và khéo léo gói các mép bột lại sao cho thật đẹp mắt.

Bánh bao chỉ sữa tươi 'phiên bản giới hạn' Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền - Ảnh 8

Bánh bao chỉ sau khi làm xong sẽ rất  bắt mắt với hình dáng tròn nhỏ xinh xắn, vỏ bánh mềm dai còn phần nhân ngọt ngào, thơm lừng, béo ngậy cực kỳ kích thích vị giác. Món bánh này sẽ là bữa xế tuyệt vời cho bạn và những người thân yêu.

Bánh bao chỉ sữa tươi 'phiên bản giới hạn' Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền - Ảnh 9

Để cho những chiếc bánh nhỏ xinh thêm phần bắt mắt, khi bày trí ra đĩa bạn có thể dùng ít phần nhân cho lên trên bánh để kích thích hơn nữa nhé. Chúc bạn thành công!

Nguồn: FB Lam Anh Dao

