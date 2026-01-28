Tết sát nút rồi! Bỏ túi ngay 2 công thức bánh lạ miệng, khách đến chơi nhà cứ gọi là 'mê mẩn'

- 800g Dứa (thơm) băm nhuyễn

- 95g Đường

- 80g Siro bắp (hoặc mạch nha, hoặc thay bằng đường)

- 30g Gừng cắt sợi (bạn nào không ăn cay được có thể bỏ qua)

- 1g Muối

- 2g Nước cốt chanh (nếu dứa bạn có vị chua rồi thì bỏ qua)

B. Phần vỏ bánh

- 150g bơ lạt để nhiệt độ phòng

- 250g bột mì đa dụng

- 20g bột bắp

- 30g bột sư tử

- 60g đường bột

- 1g muối

- 1 quả trứng

2. Cách làm

A. Phần mứt dứa

- Dứa gọt vỏ, băm nhuyễn

- Cho dưa vào nồi, thêm đường, mạch nha (hoặc siro bắp), gừng cắt sợi, nước cốt chanh và muối vào.

- Nấu lửa lớn cho đến khi nước gần cạn hết thì hạ lửa nhỏ nấu cho đến khi dứa sệt lại là được.

- Cho dứa ra dĩa để tủ mát đợi nguội

B. Phần vỏ bánh

- Tán nhuyễn bơ lạt đã để ở nhiệt độ phòng

- Rây đường bột vào trộn đều

- Chia trứng thành 3 lần cho vào trộn đều

- Rây bột mì đa dụng, bột bắp, bột sư tử và muối vào trộn đều

- Dùng tay nhồi nhanh cho đến khi hết bột khô

- Chia bột thành 4 phần, cán mỏng thành hình chữ nhật

- Nhân dứa cũng chia thành 4 phần vo tròn và dài bằng chiều dài của bột

- Cho dứa vào bột cuộn tròn lại, bọc màn phin và cho vào tủ đá 30 phút

- Cắt bánh từng phần vừa ăn

- Dùng 1 lòng đỏ trứng để phết mặt bánh

- Cho một ít vừng (mè) đen lên trên

- Cho vào lò đã làm nóng sẵn

- Nướng 170 độ C trong 10p phút, sau đó lấy ra xịt nước lên mặt bánh và quét thêm 1 lần lòng đỏ trứng

- Tiếp tục nướng 170 độ C trong 10 phút nữa là xong.

2. BÁNH QUY BƠ

A. Nguyên liệu:

- 250g Bơ lạt

- 150g Đường bột

- 1 Quả trứng

- 45ml Whipping cream

- 3g Chiết xuất vani

- 2g Muối

- 370g Bột mì số 8

- 10g Bột sư tử (không có thì thay bằng bột mì số 😎

- 15g Bột hạnh nhân

- 10g Bột cacao

- 8g Bột trà xanh

B. Cách làm

- Để bơ mềm ở nhiệt độ phòng (không để bơ chảy)

- Cho đường bột vào bơ và trộn đều cho đến khi chuyển sang màu vàng nhạt

- Cho chiết xuất vani và trứng vào trộn đều

- Thêm muối và whipping cream vào trộn đều

- Rây bột mì đa dụng và bột sư tử vào trộn đều

- Chia bột vừa trộn được thành 3 phần bằng nhau (mỗi phần khoảng 270g)

+ Phần 1: trộn thêm bột hạnh nhân và cho vào túi bắt kem

+ Phần 2: trộn thêm bột cacao và cho vào túi bắt kem

+ Phần 3: trộn thêm bột trà xanh và cho vào túi bắt kem

- Tạo hình bột trên khay

- Cho khay bột vào tủ đá 20 phút

- Làm nóng lò 190 độ C (374 độ F)

- Nướng bánh ở nhiệt độ 170 độ C (338 độ F) trong 15-20 phút (tùy lò). Riêng bánh trà xanh thì nướng ở nhiệt độ 150 độ C (302 độ F) trong 20-25 phút (tùy lò) để giữ được màu xanh của bánh.

- Để bánh lên rack đợi nguội

Cho bánh vào túi hoặc hộp kín dùng dần

Nguồn: FB Tú Trang Phan