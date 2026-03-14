Sau ngày 15/3/2026, 3 con giáp rước vàng đón bạc vào nhà, giàu có chạm đỉnh, may mắn kề cạnh, tình duyên nở rộ

Sau ngày 15/3/2026, công việc lâm Chính Ấn nên tuổi Mùi sẽ bị xâm phạm đến quyền lợi, chức vụ của bản thân trong công việc. Bạn thích sống ẩn dật, không hơn thua với đời nhưng đời cứ ép bạn đến đường cùng. Công việc muốn được yên ổn một ngày thôi cũng khó.

Vận lâm Tương Hại nên hôm nay nhiều bạn tuổi này sẽ phải chia tay bạn bè hoặc người thân do người ta đi làm ăn xa hoặc chuyển nơi ở. Bạn cũng dễ va vào thị phi của mấy người xung quanh do ghen ăn tức ở, thấy bạn hơn thì người ta nóng máu.

Cục diện Thổ khắc Thủy cảnh báo tuổi Mùi đừng nhẹ dạ cả tin mà mua hàng trực tuyến hoặc cho người khác vay tiền. Nguy cơ bị hao tài trong hôm nay rất cao, tiền đã khó kiếm nay lại còn tiêu pha sai đường thì không ai cứu được.

Con giáp tuổi Dậu

Sau ngày 15/3/2026, Tam hợp xuất hiện hôm nay chỉ ra rằng đây là thời điểm thích hợp để bạn hâm nóng tình cảm cùng “nửa kia”. Cả hai sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi để tìm hiểu sâu hơn về những định hướng trong tương lai.

Thiên Quan xuất hiện hôm nay có thể sẽ khiến bạn khá mệt mỏi khi cảm thấy quá tải. Điều bạn cần lưu tâm đó là hãy giải quyết từng công việc một theo thứ tự ưu tiên: việc quan trọng trước giải quyết trước, việc ít quan trọng hơn giải quyết sau.



Hôm nay bạn nên để ý hơn tới những dấu hiệu không tốt của sức khỏe để ngay lập tức tìm cách thăm khám, chữa trị kịp thời. Quan trọng nhất vẫn là phải biết lắng nghe cơ thể mình, từ đó bạn mới hạn chế được những rắc rối liên quan.

Con giáp tuổi Dần

Sau ngày 15/3/2026, Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Dần có thể yên tâm thực hiện các dự định công việc của mình. Bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều vì mọi việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên tranh thủ học thêm một số kỹ năng mới phục vụ cho công việc để theo kịp tiến độ chung hiện nay.

Ngày này Dần cũng đón những tin vui về chuyện tiền bạc nhờ Thiên Tài chiếu mệnh. Công việc làm ăn thuận lợi đem lại cho người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương khoản thu nhập vượng phát. Tuy nhiên bạn cũng chớ vội vung tiền mua sắm những thứ không cần thiết, nếu không chẳng mấy là cạn sạch túi tiền đâu.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!