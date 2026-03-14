Sau ngày 15/3/2026, 3 con giáp rước vàng đón bạc vào nhà, giàu có chạm đỉnh, may mắn kề cạnh, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 14/03/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp rước vàng đón bạc vào nhà, giàu có chạm đỉnh, may mắn kề cạnh, tình duyên nở rộ sau ngày 15/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Sau ngày 15/3/2026, công việc lâm Chính Ấn nên tuổi Mùi sẽ bị xâm phạm đến quyền lợi, chức vụ của bản thân trong công việc. Bạn thích sống ẩn dật, không hơn thua với đời nhưng đời cứ ép bạn đến đường cùng. Công việc muốn được yên ổn một ngày thôi cũng khó. 

Sau ngày 15/3/2026, 3 con giáp rước vàng đón bạc vào nhà, giàu có chạm đỉnh, may mắn kề cạnh, tình duyên nở rộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận lâm Tương Hại nên hôm nay nhiều bạn tuổi này sẽ phải chia tay bạn bè hoặc người thân do người ta đi làm ăn xa hoặc chuyển nơi ở. Bạn cũng dễ va vào thị phi của mấy người xung quanh do ghen ăn tức ở, thấy bạn hơn thì người ta nóng máu.

 

Cục diện Thổ khắc Thủy cảnh báo tuổi Mùi đừng nhẹ dạ cả tin mà mua hàng trực tuyến hoặc cho người khác vay tiền. Nguy cơ bị hao tài trong hôm nay rất cao, tiền đã khó kiếm nay lại còn tiêu pha sai đường thì không ai cứu được.

Con giáp tuổi Dậu 

Sau ngày 15/3/2026, Tam hợp xuất hiện hôm nay chỉ ra rằng đây là thời điểm thích hợp để bạn hâm nóng tình cảm cùng “nửa kia”. Cả hai sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi để tìm hiểu sâu hơn về những định hướng trong tương lai.

Sau ngày 15/3/2026, 3 con giáp rước vàng đón bạc vào nhà, giàu có chạm đỉnh, may mắn kề cạnh, tình duyên nở rộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Quan xuất hiện hôm nay có thể sẽ khiến bạn khá mệt mỏi khi cảm thấy quá tải. Điều bạn cần lưu tâm đó là hãy giải quyết từng công việc một theo thứ tự ưu tiên: việc quan trọng trước giải quyết trước, việc ít quan trọng hơn giải quyết sau.

Hôm nay bạn nên để ý hơn tới những dấu hiệu không tốt của sức khỏe để ngay lập tức tìm cách thăm khám, chữa trị kịp thời. Quan trọng nhất vẫn là phải biết lắng nghe cơ thể mình, từ đó bạn mới hạn chế được những rắc rối liên quan. 

Con giáp tuổi Dần 

Sau ngày 15/3/2026, Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Dần có thể yên tâm thực hiện các dự định công việc của mình. Bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều vì mọi việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên tranh thủ học thêm một số kỹ năng mới phục vụ cho công việc để theo kịp tiến độ chung hiện nay. 

Sau ngày 15/3/2026, 3 con giáp rước vàng đón bạc vào nhà, giàu có chạm đỉnh, may mắn kề cạnh, tình duyên nở rộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày này Dần cũng đón những tin vui về chuyện tiền bạc nhờ Thiên Tài chiếu mệnh. Công việc làm ăn thuận lợi đem lại cho người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương khoản thu nhập vượng phát. Tuy nhiên bạn cũng chớ vội vung tiền mua sắm những thứ không cần thiết, nếu không chẳng mấy là cạn sạch túi tiền đâu.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (14, 15 tháng 3), 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, phất lên như Phượng Hoàng, hóa thành đại gia giàu có

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (14, 15 tháng 3), 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, phất lên như Phượng Hoàng, hóa thành đại gia giàu có

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, phất lên như Phượng Hoàng, hóa thành đại gia giàu có vào 2 ngày cuối tuần (14, 15 tháng 3) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ