Từ ngày 15/3 đến 31/3, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số Phát Tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp Hồng Phát

Tâm linh - Tử vi 14/03/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số Phát Tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp Hồng Phát từ ngày 15/3 đến 31/3 này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Từ ngày 15/3 đến 31/3, vận nhờ Tam Hợp nâng đỡ nên công việc bớt được phần nào khó khăn. Tuổi Thìn nhận được nhiều tình cảm nồng nhiệt của đồng nghiệp cũng như cấp trên. Bạn đúng là có quý nhân bên cạnh đó, làm gì cũng có người giúp nhiệt tình. 

Từ ngày 15/3 đến 31/3, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số Phát Tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp Hồng Phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhưng vì Thổ khắc Thủy nên chuyện tình cảm không mấy vui vẻ. Gia đình có dấu hiệu rạn nứt. Tính cách bảo thủ, cố chấp chỉ làm cả 2 mệt mỏi thêm mà thôi. Khi yêu thì nên xuống nước nhường nhịn nhau một chút, không phải cứ hơn thua là tốt đâu.

 

Thiên Ấn chiếu vận nên tuổi này kiếm tiền không thua kém con giáp khác, đầu óc nhanh nhạy, linh hoạt, lúc nào cũng tìm đường kiếm tiền nên không lo rỗng ví. Tuy nhiên trong làm ăn đừng vì nể mặt một ai đó mà không tính toán kỹ khi hợp tác, người thiệt thòi chính là bạn đó.

Con giáp tuổi Tuất 

Từ ngày 15/3 đến 31/3, Chính Tài dự báo về một tình hình tài chính đáng mơ ước, có thể thu nhập chưa gia tăng nhiều nhưng vì bạn biết cân đối mọi thứ hợp lý nên số tiền tiết kiệm đã tăng kha khá.

Từ ngày 15/3 đến 31/3, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số Phát Tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp Hồng Phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời gian tràn ngập tình yêu đối với con giáp tuổi Tuất khi chuyện tình cảm của bạn sẽ có những tiến triển tích cực. Những cảm nhận của bạn về người ấy rất đúng đắn, những ưu điểm của họ đang được phát huy và bạn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

 

Nếu đã chi tiêu vượt quá khả năng của mình, bản mệnh nên nhanh chóng rà soát lại số tiền thu chi để từ đó có kế hoạch tiết kiệm phù hợp. Khi bạn mù mờ không biết hiện bản thân đang có bao nhiêu, nợ bao nhiêu bạn sẽ hay có các quyết định sai lầm.  

Con giáp tuổi Sửu 

Từ ngày 15/3 đến 31/3, tuổi Sửu được Chính Ấn thúc đẩy hãy mạnh dạn đề xuất những ý tưởng mới đồng thời cũng vẫn phải kiên định với những mục tiêu mà bản thân đã đề ra.  

Từ ngày 15/3 đến 31/3, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số Phát Tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp Hồng Phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này cũng rất thích hợp để hợp tác làm ăn, vì thế, những người làm công việc kinh doanh, đầu tư nên mạnh dạn đưa ra quyết định bắt tay với đối tác. Bạn chớ nên chần chừ quá lâu, khiến cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Những ai đang làm công ăn lương cũng có nguồn thu nhập ổn định. 

Chuyện tình cảm khá êm đẹp. Những mâu thuẫn, bất đồng trước đó của các cặp đôi từng tưởng như không thể hóa giải thì bây giờ mọi việc đã được sáng tỏ. Đôi bên chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của nhau, người yêu lâu còn tính chuyện về ra mắt gia đình hai bên, chuẩn bị hướng tới việc kết hôn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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