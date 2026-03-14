Bí kíp làm kem bơ sữa dừa ngon đúng điệu: Béo bùi, mát lạnh, ăn một thìa là nhớ mãi

Chẳng cần máy móc cầu kỳ, công thức này sẽ mang đến cho bạn một mẻ kem láng mịn tuyệt đối và nói không với dăm đá. Điểm cộng lớn nhất chính là vị ngọt thanh tự nhiên, không hề gắt, giúp cả gia đình có thể thoải mái thưởng thức mà không lo bị ngán hay quá nhiều đường.
Bí quyết của một mẻ kem ngon nằm ở kết cấu mịn màng và vị ngọt dịu nhẹ. Công thức này không chỉ tối giản hóa các bước thực hiện mà còn xử lý triệt để tình trạng dăm đá thường gặp. Đây chính là món quà sức khỏe dành cho những người thân yêu, khi sự tươi mát và vị ngọt vừa miệng luôn được ưu tiên hàng đầu.
Phần kem bơ
600gr bơ chín
400gr sữa whipping
100gr đường cát
1 chút muối
1 chút Vanilla ( dùng dạng bột hay tinh chất đều được)
Tất cả mang xay đều hỗn hợp cho mịn.
Phần sữa dừa
300gr nước cốt dừa
Chút muối
10gr bột bắp
50gr đường
Tất cả khuấy hỗn hợp cho đều, bắc lên bếp đun với lửa nhỏ, khuấy nhẹ đều tay cho đến khi hơi sánh lại.
Cho phần kem bơ và sữa dừa lần luợt vào ly / khuôn kem.
1 tip nhỏ để kem không bị dăm đá là mình cho kem vào ngăn mát khoảng 2 tiếng rồi mới để lên ngăn đá. Đợi kem đông lại là măm măm được rồi nha!!
Nguồn: FB Dung Đỗ