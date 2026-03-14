Bí kíp làm kem bơ sữa dừa ngon đúng điệu: Béo bùi, mát lạnh, ăn một thìa là nhớ mãi

Món ngon mỗi ngày 14/03/2026 05:30

Chẳng cần máy móc cầu kỳ, công thức này sẽ mang đến cho bạn một mẻ kem láng mịn tuyệt đối và nói không với dăm đá. Điểm cộng lớn nhất chính là vị ngọt thanh tự nhiên, không hề gắt, giúp cả gia đình có thể thoải mái thưởng thức mà không lo bị ngán hay quá nhiều đường.

Bí quyết của một mẻ kem ngon nằm ở kết cấu mịn màng và vị ngọt dịu nhẹ. Công thức này không chỉ tối giản hóa các bước thực hiện mà còn xử lý triệt để tình trạng dăm đá thường gặp. Đây chính là món quà sức khỏe dành cho những người thân yêu, khi sự tươi mát và vị ngọt vừa miệng luôn được ưu tiên hàng đầu.

Phần kem bơ

600gr bơ chín

400gr sữa whipping

100gr đường cát

1 chút muối

1 chút Vanilla ( dùng dạng bột hay tinh chất đều được)

Tất cả mang xay đều hỗn hợp cho mịn.

Phần sữa dừa

300gr nước cốt dừa

Chút muối

10gr bột bắp

50gr đường

Tất cả khuấy hỗn hợp cho đều, bắc lên bếp đun với lửa nhỏ, khuấy nhẹ đều tay cho đến khi hơi sánh lại.

Cho phần kem bơ và sữa dừa lần luợt vào ly / khuôn kem.

1 tip nhỏ để kem không bị dăm đá là mình cho kem vào ngăn mát khoảng 2 tiếng rồi mới để lên ngăn đá. Đợi kem đông lại là măm măm được rồi nha!!

Nguồn: FB Dung Đỗ

Bí quyết làm món bơ già dừa non ngon đúng điệu: Béo bùi, ngọt thơm, ăn là "ghiền"

Tạm quên sinh tố bơ cà phê hay kem bơ quen thuộc đi, 'ngôi vị quán quân' trong lòng giới sành ăn năm nay chính thức gọi tên: Bơ già dừa non. Sự kết hợp mới lạ giữa vị béo ngậy đặc trưng của những quả bơ già chín tới và cái thanh mát, sần sật của dừa non đã tạo nên một cơn sốt đồ uống không thể bỏ qua.

