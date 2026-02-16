Tử vi tuần mới từ 16/2 đến 22/2 dương lịch, 3 con giáp tài vận nở rộ, thu về lộc lá, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng Vượng Phát

Tâm linh - Tử vi 16/02/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tài vận nở rộ, thu về lộc lá, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng Vượng Phát trong tuần mới từ 16/2 đến 22/2 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Tử vi tuần mới từ 16/2 đến 22/2 dương lịch, công việc của tuổi Ngọ diễn ra khả quan. Nhờ có khả năng ứng biến linh hoạt trong mọi vấn đề, người tuổi này được cấp trên đánh giá cao trong quá trình làm việc, từ đó có những cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân nhiều hơn nữa. 

Tử vi tuần mới từ 16/2 đến 22/2 dương lịch, 3 con giáp tài vận nở rộ, thu về lộc lá, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng Vượng Phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc dư dả. Mặc kệ người ta nói gì đi nữa thì chỉ có bạn mới biết mình làm gì để đạt được mục tiêu đó. Điều này sẽ mang đến cho bạn một khoản tiền rủng rỉnh trong tương lai gần. 

Vận trình tình cảm kém sắc. Đối phương và bạn liên tục tranh cãi gay gắt vì những bất đồng trong quan điểm sống. Tình cảm gia đình không được hòa hợp nên tạo ra cho người trong cuộc cảm giác buồn phiền, day dứt. 

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi tuần mới từ 16/2 đến 22/2 dương lịch, công việc của tuổi Dậu diễn ra có chút ngáng trở. Vì có điềm báo họa điểu nhân đeo bám nên người tuổi này làm việc gì cũng thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng để tránh tạo điều kiện cho kẻ xấu đặt điều hãm hại mình. 

Tử vi tuần mới từ 16/2 đến 22/2 dương lịch, 3 con giáp tài vận nở rộ, thu về lộc lá, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng Vượng Phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc khả quan. Việc quản lý tiền bạc thông minh mà con giáp này vẫn luôn có được một khoản tiền dư rủng rỉnh cho mình. Qua đó, bạn có thể thoải mái mua sắm mà không lo bị “cháy túi”. 

Vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính đến chuyện hôn nhân. Quan hệ vợ chồng hạnh phúc, viên mãn nhờ sự chủ động quan tâm, chăm sóc từ cả hai phía. 

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi tuần mới từ 16/2 đến 22/2 dương lịch, tuổi Tuất sẽ có một ngày tài lộc vượng phát, tiền bạc dồi dào, vì thế bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tài chính.

Tử vi tuần mới từ 16/2 đến 22/2 dương lịch, 3 con giáp tài vận nở rộ, thu về lộc lá, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng Vượng Phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về công việc, vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất khá thuận lợi. Các mối quan hệ hợp tác làm ăn tiến triển suôn sẻ nhờ có sự hỗ trợ của quý nhân. Những quyết định trong thời gian qua của bản mệnh đều đúng hướng, mang lại kết quả tích cực.

Trong tình cảm, gia đình của bản mệnh đang sống yên ổn và mọi hiểu lầm đều được giải quyết. Đây là thời điểm bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình để tăng cường sự gắn kết và tình yêu thương.

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