Giá vàng hôm nay, ngày 16/2/2026: Vàng nhẫn bằng vàng miếng, neo giá 181 triệu /lượng

Đời sống 16/02/2026 10:04

Hôm nay, ngày 16/2/2026 thị trường trong nước giá vàng nhẫn 3 số 9, có giá bằng vàng miếng SJC.

Theo báo Thanh Niên, Công ty Mi Hồng giảm mỗi lượng vàng miếng 200.000 đồng, mua vào còn 178,3 triệu đồng, bán ra 180,8 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC tại Công ty Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 178 triệu đồng, bán ra 181 triệu đồng. Công ty Phú Quý giữ nguyên giá mua vàng ở mức 176 triệu đồng, bán ra 179 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm. Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 3 số 9 giảm 200.000 đồng, mua vào còn 178,3 triệu đồng, bán ra 180,8 triệu đồng mỗi lượng. Dù là vàng 3 số 9 nhưng giá vàng nhẫn tại đơn vị này lại bằng với giá vàng miếng SJC (4 số 9). Công ty Bảo Tín Mạnh Hải mua vào vàng nhẫn 4 số 9 với giá 178 triệu đồng, bán ra 181 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 16/2/2026: Vàng nhẫn bằng vàng miếng, neo giá 181 triệu /lượng - Ảnh 1
Giá vàng nhẫn trong nước gần bằng giá vàng SJC. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo báo VietNamNet, giá vàng thế giới phiên đầu tuần giảm nhẹ. Lúc 8h30' ngày 16/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.028,6 USD/ounce, giảm 14,4 USD/ounce so với kết tuần qua.

Sáng 16/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 159,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tuần qua, giá vàng mở cửa quanh mức 4.980 USD/ounce và nhanh chóng vượt mốc 5.000 USD ngay đầu tuần. Đến giữa tuần, kim loại quý duy trì trạng thái giao dịch khá ổn định, nhiều lần kiểm định vùng 5.100–5.120 USD/ounce trong khi vẫn giữ vững ngưỡng hỗ trợ 5.000 USD.

Phiên sáng thứ Năm, thị trường bất ngờ chứng kiến một cú lao dốc mạnh khi giá vàng giảm từ trên 5.060 USD xuống dưới 4.890 USD chỉ trong khoảng 20 phút, dù không có thông tin bất lợi rõ ràng nào xuất hiện. Sau cú sốc này, vàng nhanh chóng phục hồi và lấy lại mốc 5.000 USD trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa phiên cuối tuần.

Kết tuần, giá vàng đóng cửa trên 5.000 USD/ounce. Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.043 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.047 USD/ounce.

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