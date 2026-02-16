Giá vàng hôm nay, ngày 16/2/2026: Vàng nhẫn bằng vàng miếng, neo giá 181 triệu /lượng

Đời sống 16/02/2026 10:04

Hôm nay, ngày 16/2/2026 thị trường trong nước giá vàng nhẫn 3 số 9, có giá bằng vàng miếng SJC.

Theo báo Thanh Niên, Công ty Mi Hồng giảm mỗi lượng vàng miếng 200.000 đồng, mua vào còn 178,3 triệu đồng, bán ra 180,8 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC tại Công ty Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 178 triệu đồng, bán ra 181 triệu đồng. Công ty Phú Quý giữ nguyên giá mua vàng ở mức 176 triệu đồng, bán ra 179 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm. Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 3 số 9 giảm 200.000 đồng, mua vào còn 178,3 triệu đồng, bán ra 180,8 triệu đồng mỗi lượng. Dù là vàng 3 số 9 nhưng giá vàng nhẫn tại đơn vị này lại bằng với giá vàng miếng SJC (4 số 9). Công ty Bảo Tín Mạnh Hải mua vào vàng nhẫn 4 số 9 với giá 178 triệu đồng, bán ra 181 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 16/2/2026: Vàng nhẫn bằng vàng miếng, neo giá 181 triệu /lượng - Ảnh 1
Giá vàng nhẫn trong nước gần bằng giá vàng SJC. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo báo VietNamNet, giá vàng thế giới phiên đầu tuần giảm nhẹ. Lúc 8h30' ngày 16/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.028,6 USD/ounce, giảm 14,4 USD/ounce so với kết tuần qua.

Sáng 16/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 159,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tuần qua, giá vàng mở cửa quanh mức 4.980 USD/ounce và nhanh chóng vượt mốc 5.000 USD ngay đầu tuần. Đến giữa tuần, kim loại quý duy trì trạng thái giao dịch khá ổn định, nhiều lần kiểm định vùng 5.100–5.120 USD/ounce trong khi vẫn giữ vững ngưỡng hỗ trợ 5.000 USD.

Phiên sáng thứ Năm, thị trường bất ngờ chứng kiến một cú lao dốc mạnh khi giá vàng giảm từ trên 5.060 USD xuống dưới 4.890 USD chỉ trong khoảng 20 phút, dù không có thông tin bất lợi rõ ràng nào xuất hiện. Sau cú sốc này, vàng nhanh chóng phục hồi và lấy lại mốc 5.000 USD trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa phiên cuối tuần.

Kết tuần, giá vàng đóng cửa trên 5.000 USD/ounce. Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.043 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.047 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Hôm nay, ngày 15/2/2026, giá vàng trong nước và thế giới tăng nhẹ nhưng người mua vẫn lỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Bất ngờ trước diện mạo của Lưu Diệc Phi từ thời thơ ấu

Bất ngờ trước diện mạo của Lưu Diệc Phi từ thời thơ ấu

Sao quốc tế 24 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 16/2/2026, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 16/2/2026, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Từ nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, Thần Tài Phát Lộc lá khổng lồ, càng chăm chỉ càng Phát Tài

Từ nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, Thần Tài Phát Lộc lá khổng lồ, càng chăm chỉ càng Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 20h30 ngày 17/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Đúng 20h30 ngày 17/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Bất ngờ trước công dụng của "vàng đen" trong bếp Việt: Không chỉ là gia vị mà còn là vị thuốc quý

Bất ngờ trước công dụng của "vàng đen" trong bếp Việt: Không chỉ là gia vị mà còn là vị thuốc quý

Sống khỏe 1 giờ 39 phút trước
Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn "giải cứu" vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết

Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn "giải cứu" vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 54 phút trước
Ồn ào giữa Nam Em và tài xế công nghệ ngày cận Tết: Người đòi trích xuất camera hành trình, người tố bị đe dọa ‘tác động vật lý’

Ồn ào giữa Nam Em và tài xế công nghệ ngày cận Tết: Người đòi trích xuất camera hành trình, người tố bị đe dọa ‘tác động vật lý’

Hậu trường 2 giờ 4 phút trước
Ly hôn cận Tết: Giằng co tài sản và nỗi trăn trở vì con trẻ

Ly hôn cận Tết: Giằng co tài sản và nỗi trăn trở vì con trẻ

Xã hội 2 giờ 7 phút trước
NÓNG: Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản

NÓNG: Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Tết về quê nội hay quê ngoại?

Tết về quê nội hay quê ngoại?

Xã hội 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lê Dương Bảo Lâm bị té đập đầu, có dấu hiệu bị đột quỵ

Lê Dương Bảo Lâm bị té đập đầu, có dấu hiệu bị đột quỵ

Nữ diễn viên Việt quen mặt với khán giả truyền hình đột ngột qua đời

Nữ diễn viên Việt quen mặt với khán giả truyền hình đột ngột qua đời

Thái Tuế Bính Ngọ 2026 ảnh hưởng đến những tuổi nào?

Thái Tuế Bính Ngọ 2026 ảnh hưởng đến những tuổi nào?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản

NÓNG: Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản

NÓNG: Danh tính hai mẹ con dùng chất cấm trong sản xuất giò, chả

NÓNG: Danh tính hai mẹ con dùng chất cấm trong sản xuất giò, chả

Trang hoàng nhà cửa đón Tết, một người tử vong thương tâm

Trang hoàng nhà cửa đón Tết, một người tử vong thương tâm

Danh tính cô gái đâm bạn trai tử vong trong nhà trọ ở Tây Ninh

Danh tính cô gái đâm bạn trai tử vong trong nhà trọ ở Tây Ninh

Gia Lai: Xác minh thông tin bắt cóc bé 2 tuổi được lan truyền trên mạng xã hội

Gia Lai: Xác minh thông tin bắt cóc bé 2 tuổi được lan truyền trên mạng xã hội

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ