Giá vàng hôm nay, ngày 13/2/2026: Lao dốc không phanh, vàng miếng SJC rớt xuống dưới 180 triệu đồng/lượng

Đời sống 13/02/2026 10:23

Hôm nay, ngày 13/2/2026 giá vàng thế giới sụt giảm nhanh và sâu khi các tổ chức tài chính bán ra thu về lợi nhuận. Trong nước, vàng SJC quay đầu giảm rớt xuống dưới 180 triệu đồng sau vài ngày đứng yên.

Theo báo Thanh Niên, sáng 13/2, giá vàng trong nước quay đầu giảm. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 176 triệu đồng, bán ra 179 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với hôm qua. Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng giảm 2 triệu đồng khi được mua vào 175,5 triệu đồng, bán ra 178,5 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm 1,9 triệu đồng khi còn mua vào 175,6 triệu đồng, bán ra 178,6 triệu đồng; Tập đoàn Doji cũng giảm 1,9 triệu đồng và đưa giá mua xuống 175,6 triệu đồng, bán ra 178,6 triệu đồng..

Giá vàng hôm nay, ngày 13/2/2026: Lao dốc không phanh, vàng miếng SJC rớt xuống dưới 180 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC giảm về dưới 180 triệu đồng/lượng. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 6 giờ ngày 13/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế rơi xuống 4.923 USD/ounce, giảm mạnh 157 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua 5.080 USD/ounce.

Đợt giảm giá đồng loạt này không chỉ giới hạn ở vàng mà còn lan sang các tài sản khác như bạch kim, đồng, chỉ số chứng khoán Mỹ và giá dầu thô – đều chạm mức thấp trong ngày. Ngược lại, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,1%, trong khi đồng USD duy trì đà tăng nhẹ.

Những diễn biến này cho thấy một đợt thanh lý vị thế giao dịch đồng loạt trên nhiều thị trường, có thể xuất phát từ việc một số tổ chức lớn (như ngân hàng đầu tư hoặc quỹ đầu tư ) bán tháo để chốt lời hoặc cắt lỗ, kéo theo đà bán ra từ các nhà đầu tư khác

Một số nhà phân tích nhận định rằng hoạt động bán ra có thể liên quan đến kỳ vọng về báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của Mỹ – dự kiến công bố vào sáng 13-2 (giờ Mỹ, tức chiều hoặc tối nay theo giờ Việt Nam).

Các dự báo đồng thuận cho thấy CPI tháng 1 tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, một số tin đồn về dữ liệu CPI nóng hơn dự kiến đã lan truyền, góp phần thúc đẩy tâm lý phòng thủ và chốt lời sau chuỗi tăng ngày giá vàng tăng kéo dài.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/2/2026: Bật tăng trở lại, vàng SJC trong nước được bán ra 181 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/2/2026: Bật tăng trở lại, vàng SJC trong nước được bán ra 181 triệu đồng

Hôm nay, ngày 12/2/2026, giá vàng thế giới đã bật tăng trở lại bất chấp đồng USD tăng giá. Vàng SJC trong nước vẫn đang bán ra 181 triệu đồng/lượng.

