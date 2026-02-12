Giá vàng hôm nay, ngày 12/2/2026: Bật tăng trở lại, vàng SJC trong nước được bán ra 181 triệu đồng

Đời sống 12/02/2026 09:02

Hôm nay, ngày 12/2/2026, giá vàng thế giới đã bật tăng trở lại bất chấp đồng USD tăng giá. Vàng SJC trong nước vẫn đang bán ra 181 triệu đồng/lượng.

Theo báo Thanh Niên, Sáng nay (12/2), giá vàng trong nước đồng loạt đứng yên. Mỗi lượng vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục được mua vào 178 triệu đồng, bán ra 181 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng không thay đổi khi vẫn được mua vào 177,5 triệu đồng, bán ra 180,5 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 177,5 triệu đồng, bán ra 180,5 triệu đồng; Tập đoàn Doji cũng mua vào 177,5 triệu đồng và bán ra 180,5 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 12/2/2026: Bật tăng trở lại, vàng SJC trong nước được bán ra 181 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng SJC tăng trở lại. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, lúc 6 giờ ngày 12/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 5.067 USD/ounce, tăng 27 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua 5.040 USD/ounce.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh đồng USD và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng thời báo cáo việc làm Mỹ tháng 1 cho kết quả tích cực hơn dự báo.

Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1-2026 cho thấy nền kinh tế tạo thêm 130.000 việc làm, cao hơn đáng kể so với dự báo trung bình của các nhà kinh tế (khoảng 55.000–70.000 việc làm). Đây là mức tăng việc làm cao nhất kể từ tháng 12/2024.

Tỉ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống 4,3%, trong khi tiền lương giờ trung bình tăng 0,4% so với tháng trước. Kết quả này củng cố quan điểm về một nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức mạnh, làm giảm kỳ vọng thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Theo dữ liệu từ hãng tin Bloomberg, xác suất Fed cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 3-2026 hiện đã giảm xuống dưới 15%. Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất cơ bản 3,5%–3,75% trong thời gian tới và chỉ có thể thực hiện khoảng hai lần cắt giảm trong cả năm 2026, thay vì các đợt nới lỏng sớm như dự báo trước đó.

Dù dữ liệu việc làm Mỹ tích cực thường tạo áp lực giảm lên giá vàng (do tăng cơ hội giữ lãi suất cao lâu hơn), kim loại quý này vẫn duy trì đà tăng mạnh mẽ.

Nhiều nhà phân tích nhận định nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng đang nổi lên, giữa bối cảnh địa chính trị toàn cầu vẫn chứa đựng nhiều bất ổn. Đồng thời, hoạt động mua tích trữ của các ngân hàng trung ương và nhu cầu đầu tư dài hạn tiếp tục là lực đỡ quan trọng, giúp giá vàng vượt qua các yếu tố vĩ mô bất lợi từ phía Mỹ.

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