Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La

Đời sống 11/02/2026 14:53

Một học sinh lớp 1 tại điểm trường Lầu Tòng (tỉnh Sơn La) bị “bỏ quên” trong lớp học khoảng 3 tiếng đến tối muộn do giáo viên sơ suất khóa cửa.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trưa ngày 11/2, ông Đào Trọng Tam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Lầu, Sơn La, cho biết, sáng nay, Hội đồng kỷ luật của trường đã tạm đình chỉ cô giáo L.T.S. để xác minh vụ việc học sinh lớp 1E bị nhốt trong phòng học từ chiều đến đêm 10/2.

Theo nhà trường, sự việc xảy ra khoảng 16h ngày 10/2. Sau khi hết giờ lên lớp, cô giáo L.T.S. cho học sinh lớp 1E kê lại bàn ghế theo quy định. Tại thời điểm này, do trời lạnh nên các cửa sổ lớp học đều khóa.

Lớp có 2 cửa chính, trong đó cửa chính phía cuối lớp bị khóa ngoài từ đầu vì hỏng khóa từ trước, lớp chỉ mở một cửa chính ở phía bục giảng. Sau khi học sinh ra về, cô S. đứng trên bục giảng quan sát lớp một lượt, thấy không còn học sinh trong lớp nên đã khóa cửa ngoài và ra về.

Do sơ suất, cô S. không quan sát kỹ, không di chuyển xuống cuối lớp kiểm tra kỹ các góc khuất nên không phát hiện ra trong lớp vẫn còn học sinh L.D.P. chưa ra khỏi lớp nên khóa cửa ra về. Em P. chậm hơn các bạn và đang học hòa nhập tại lớp 1E.

Cô S. thừa nhận, đây là lỗi vô ý của bản thân, cô không cố tình. Cô cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình và cả với học sinh P.

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La - Ảnh 1
Mẹ cháu P. bật khóc ôm chầm lấy con sau khi được mọi người đập khóa đưa ra ngoài - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lớp 1E có 19 học sinh và do cô L.T.S. (SN 1984) làm giáo viên chủ nhiệm.

 

Do nhà gần trường nên bình thường em tự đi học. Đến khoảng 17h hôm qua, gia đình chưa thấy con trai đi học về nên đã đi tìm và phát hiện thấy cháu vẫn ở trong lớp trong tình trạng phòng học tắt điện, khóa cửa ngoài.

Gia đình đã báo nhà trường và được giáo viên phụ trách điểm trường tới mở cửa “giải cứu” học sinh này ra khỏi lớp

Ngay sau sự việc xảy ra, Đảng ủy - UBND xã đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình và cháu L.D.P.

Địa phương cũng chỉ đạo công an xã xác minh theo quy định, ổn định tình hình nhân dân trên địa bàn. Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cô S. đã công tác ở trường khoảng 10 năm.

Mạng xã hội lan truyền đoạn video hơn 20 phút ghi lại cảnh một học sinh tiểu học ở một mình trong lớp, trong khi đèn tắt tối om, hai cửa lớp đều bị khóa bên ngoài.

Sự việc được xác định xảy ra tại Trường tiểu học xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La. Trong video, người mẹ ở ngoài vừa gào khóc vừa nói trong nước mắt: “Chờ mãi đến tối vẫn chưa thấy con về, chúng tôi đi tìm thì thấy bị nhốt trong lớp thế này”.

Mặc dù người mẹ gào khóc nhưng ban đầu cháu bé vẫn bình tĩnh, sau khi trao đổi với mẹ bằng tiếng địa phương, cháu bé mới òa khóc.

Sau hơn 15 phút, nhiều người đến đập khóa, phá cửa đưa cháu bé ra ngoài. 

Nhà xưởng bốc cháy dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng hốt

Nhà xưởng bốc cháy dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng hốt

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h40, ngày 11/2, tại một nhà xưởng trong Cụm công nghiệp Lê Hồ (phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình).

Xem thêm
Từ khóa:   bị nhốt trong lớp học sinh bị nhốt trong lớp tin moi

TIN MỚI NHẤT

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Video 44 phút trước
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương