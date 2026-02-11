Vụ học sinh bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La: Cô giáo là người khóa cửa?

11/02/2026

Sự việc xảy ra tối 10/2, tại điểm trường Lầu Tòng, trường Tiểu học Nậm Lầu, thuộc xã cùng tên.

Theo tohong tin từ báo Dân trí, ông Nguyễn Đức Tôn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh sự việc một học sinh nghi bị nhốt trong lớp đến đêm gây xôn xao mạng xã hội hôm qua và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

“Tối qua tổ công tác đã đến tận trường, trong đó có cả lực lượng công an, để xác minh và ổn định tinh thần cháu bé. Cô giáo chủ nhiệm lớp cũng được mời đến lớp học, nơi cháu bé bị nhốt đến đêm và khóa cả hai cửa”, theo lời ông Tôn.

Cũng theo ông Tôn, qua tường trình ban đầu của cô giáo, cháu bé là học sinh lớp 1, cháu chậm hơn các bạn và đang học hòa nhập tại lớp này.

 

“Một số học sinh cho biết, gần giờ tan trường, cháu có hành động định chui qua song sắt cửa sổ và bị các bạn ngăn cản.

Có thể do học sinh này sợ nên trốn vào gầm bàn. Sau khi tan học, cô giáo nhìn quanh lớp không thấy ai và khóa cửa, dẫn đến sự việc cháu bé bị nhốt. Đây chỉ là tường trình ban đầu của cô giáo và được ghi lại trong biên bản tường trình tối qua.

Sáng nay, chúng tôi đang tiếp tục đến trường để xác minh rõ hơn xem trách nhiệm thuộc về cô giáo hay bảo vệ nhà trường”, ông Tôn nói. 

Vụ học sinh bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La: Cô giáo là người khóa cửa? - Ảnh 1
Bé trai lớp 1 bị nhốt trong lớp học dù trời đã tối - Ảnh: Báo Dân trí

Theo tohong tin từ VnExpress, cơ quan chức năng sở tại, đêm qua bên cạnh trường có đám cưới nên khi sự việc xảy ra, rất đông người đến trường.

Trong số đó, có nhiều người uống rượu say, dẫn đến cảnh lộn xộn như video đăng tải trên mạng xã hội.

 

Như Dân trí phản ánh trước đó, đoạn video hơn 20 phút ghi lại cảnh một học sinh tiểu học ở một mình trong lớp, trong khi đèn tắt tối om, hai cửa lớp đều bị khóa bên ngoài.

Sự việc được xác định xảy ra tại Trường tiểu học xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La.  Trong video, người mẹ ở ngoài vừa gào khóc vừa nói trong nước mắt: “Chờ mãi đến tối vẫn chưa thấy con về, chúng tôi đi tìm thì thấy bị nhốt trong lớp thế này”.

Mặc dù người mẹ gào khóc nhưng ban đầu cháu bé vẫn bình tĩnh, sau khi trao đổi với mẹ bằng tiếng địa phương, cháu bé mới òa khóc.

Sau hơn 15 phút, nhiều người đến đập khóa, phá cửa đưa cháu bé ra ngoài.

