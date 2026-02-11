Vụ học sinh bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La: Cô giáo là người khóa cửa?

Đời sống 11/02/2026 10:13

Sự việc xảy ra tối 10/2, tại điểm trường Lầu Tòng, trường Tiểu học Nậm Lầu, thuộc xã cùng tên.

Theo tohong tin từ báo Dân trí, ông Nguyễn Đức Tôn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh sự việc một học sinh nghi bị nhốt trong lớp đến đêm gây xôn xao mạng xã hội hôm qua và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

“Tối qua tổ công tác đã đến tận trường, trong đó có cả lực lượng công an, để xác minh và ổn định tinh thần cháu bé. Cô giáo chủ nhiệm lớp cũng được mời đến lớp học, nơi cháu bé bị nhốt đến đêm và khóa cả hai cửa”, theo lời ông Tôn.

Cũng theo ông Tôn, qua tường trình ban đầu của cô giáo, cháu bé là học sinh lớp 1, cháu chậm hơn các bạn và đang học hòa nhập tại lớp này.

 

“Một số học sinh cho biết, gần giờ tan trường, cháu có hành động định chui qua song sắt cửa sổ và bị các bạn ngăn cản.

Có thể do học sinh này sợ nên trốn vào gầm bàn. Sau khi tan học, cô giáo nhìn quanh lớp không thấy ai và khóa cửa, dẫn đến sự việc cháu bé bị nhốt. Đây chỉ là tường trình ban đầu của cô giáo và được ghi lại trong biên bản tường trình tối qua.

Sáng nay, chúng tôi đang tiếp tục đến trường để xác minh rõ hơn xem trách nhiệm thuộc về cô giáo hay bảo vệ nhà trường”, ông Tôn nói. 

Vụ học sinh bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La: Cô giáo là người khóa cửa? - Ảnh 1
Bé trai lớp 1 bị nhốt trong lớp học dù trời đã tối - Ảnh: Báo Dân trí

Theo tohong tin từ VnExpress, cơ quan chức năng sở tại, đêm qua bên cạnh trường có đám cưới nên khi sự việc xảy ra, rất đông người đến trường.

Trong số đó, có nhiều người uống rượu say, dẫn đến cảnh lộn xộn như video đăng tải trên mạng xã hội.

 

Như Dân trí phản ánh trước đó, đoạn video hơn 20 phút ghi lại cảnh một học sinh tiểu học ở một mình trong lớp, trong khi đèn tắt tối om, hai cửa lớp đều bị khóa bên ngoài.

Sự việc được xác định xảy ra tại Trường tiểu học xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La.  Trong video, người mẹ ở ngoài vừa gào khóc vừa nói trong nước mắt: “Chờ mãi đến tối vẫn chưa thấy con về, chúng tôi đi tìm thì thấy bị nhốt trong lớp thế này”.

Mặc dù người mẹ gào khóc nhưng ban đầu cháu bé vẫn bình tĩnh, sau khi trao đổi với mẹ bằng tiếng địa phương, cháu bé mới òa khóc.

Sau hơn 15 phút, nhiều người đến đập khóa, phá cửa đưa cháu bé ra ngoài.

Danh tính nam thanh niên bị chém tử vong tại quán bi-a

Danh tính nam thanh niên bị chém tử vong tại quán bi-a

Trong quá trình xảy ra xô xát trong quán bi-a, Đạt vung kiếm chém trúng vào vùng nách trái của anh T.H.L khiến nam thanh niên bị thương và được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương.

Xem thêm
Từ khóa:   học sinh nhốt trong lớp tin moi bị nhốt trong lớp

TIN MỚI NHẤT

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Video 45 phút trước
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương