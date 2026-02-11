Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (12/2-13/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 11/02/2026 11:45

3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra tương đối suôn ser. Khối lượng công việc tăng nhanh nhưng nhờ khả năng sắp xếp và quản lý tốt mà bản mệnh có thể kiểm soát mọi thứ. Tuy nhiên, các mối quan hệ với đồng nghiệp có chuyển biến xấu do tính cách kiêu căng của người tuổi này. Nguồn thu nhập đến từ công việc chính lẫn các nghề tay trái đem lại cho bản mệnh tài chính vững mạnh.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên tương đối ổn định. Từng lời nói, sự quan tâm chân thành mà người trong cuộc dành cho nhau giúp tình yêu bền vững theo thời gian. Người độc thân chưa thể tìm được người thương vì duyên chưa tới.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (12/2-13/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra tương đối dễ dàng và thuận lợi. Khả năng lãnh đạo và biết nắm bắt thời cơ đem đến cho con giáp này nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Đồng thời, bản mệnh còn nhận được sự nâng đỡ của quý nhân nên mọi bước đi đều không có gì trở ngại. Nguồn thu nhập ổn định đem lại cho người tuổi này có cuộc sống thoải mái và có phần dư dả.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ diễn ra hài hòa, tốt đẹp. Trong tình cảm, bạn là người khá rụt rè nhưng vẫn chưa thể tìm thấy người phù hợp để hẹn hò. Sự xuất hiện của Ngũ hành tương sinh đã giúp cho bạn và nửa kia có khoảng thời gian thật hạnh phúc, viên mãn. 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (12/2-13/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng và hanh thông. Nhờ có cát tinh nâng đỡ mà con giáp này tìm được hướng đi đúng đắn cho mình, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Con giáp này còn có thể cải thiện nguồn thu nhập đáng kể nhờ thu được khoản lợi nhuận từ việc làm ăn, kinh doanh. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm cũng vô cùng hài hòa vui vẻ. Trải qua khoảng thời gian buồn phiền, tuổi Dần và nửa kia lại càng thêm thấu hiểu. Người độc thân sớm tìm được người phù hợp nhờ đào hoa nở rộ.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (12/2-13/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

4 ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp được Thần Tài chỉ định số giàu sang, cát tinh chiếu mệnh, làm đâu thắng đó, Tài Lộc nhân lên gấp bội

4 ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp được Thần Tài chỉ định số giàu sang, cát tinh chiếu mệnh, làm đâu thắng đó, Tài Lộc nhân lên gấp bội

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Cú sốc ngay phút 89: Đám cưới tiền tỷ tan thành mây khói chỉ vì một tiếng gọi của "người lạ" phía sau chú rể

Cú sốc ngay phút 89: Đám cưới tiền tỷ tan thành mây khói chỉ vì một tiếng gọi của "người lạ" phía sau chú rể

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Nhà xưởng bốc cháy dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng hốt

Nhà xưởng bốc cháy dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng hốt

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Bị người cũ làm phiền bằng màn cầu hôn "ngược" tại đám cưới bạn, tôi đáp trả một câu khiến anh ta muối mặt còn cả hội trường nổ tung

Bị người cũ làm phiền bằng màn cầu hôn "ngược" tại đám cưới bạn, tôi đáp trả một câu khiến anh ta muối mặt còn cả hội trường nổ tung

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Cho em chồng ăn "đạm bạc" suốt một năm để đuổi khéo, tôi quỵ ngã khi thấy món quà cô ấy để lại ngày rời đi

Cho em chồng ăn "đạm bạc" suốt một năm để đuổi khéo, tôi quỵ ngã khi thấy món quà cô ấy để lại ngày rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Từ ngày 24 đến 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp không mua đất cũng tậu vàng, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền tỷ về tay

Từ ngày 24 đến 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp không mua đất cũng tậu vàng, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Cảnh tượng trong phòng khách khiến tôi chết đứng, nhưng thay vì đánh ghen, tôi lại cúi đầu bước ra khỏi nhà

Cảnh tượng trong phòng khách khiến tôi chết đứng, nhưng thay vì đánh ghen, tôi lại cúi đầu bước ra khỏi nhà

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Lắp camera để bắt quả tang Osin trộm tiền, tôi "hóa đá" khi thấy bóng dáng người thân quen lén lút mở tủ

Lắp camera để bắt quả tang Osin trộm tiền, tôi "hóa đá" khi thấy bóng dáng người thân quen lén lút mở tủ

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Chồng biệt tích nơi xứ người bỗng đột ngột trở về, tôi chưa kịp chạm vào anh đã khóc nghẹn vì sự thật tàn khốc

Chồng biệt tích nơi xứ người bỗng đột ngột trở về, tôi chưa kịp chạm vào anh đã khóc nghẹn vì sự thật tàn khốc

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (12/2-13/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (12/2-13/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

5 công thức detox buổi sáng: "Cứu cánh" cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày

5 công thức detox buổi sáng: "Cứu cánh" cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi ngày 11/2 đến 21/2/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố, ôm trọn lộc trời, may mắn hơn người, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Tử vi ngày 11/2 đến 21/2/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố, ôm trọn lộc trời, may mắn hơn người, cuộc đời Phú Quý giàu sang

4 ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp được Thần Tài chỉ định số giàu sang, cát tinh chiếu mệnh, làm đâu thắng đó, Tài Lộc nhân lên gấp bội

4 ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp được Thần Tài chỉ định số giàu sang, cát tinh chiếu mệnh, làm đâu thắng đó, Tài Lộc nhân lên gấp bội

Từ ngày 24 đến 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp không mua đất cũng tậu vàng, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền tỷ về tay

Từ ngày 24 đến 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp không mua đất cũng tậu vàng, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền tỷ về tay

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp giàu sang Phú Quý, tiền vàng sung túc, hỷ tín ngập nhà, hạnh phúc mỹ mãn

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp giàu sang Phú Quý, tiền vàng sung túc, hỷ tín ngập nhà, hạnh phúc mỹ mãn

Thần May Mắn mỉm cười sau ngày 12/2/2026, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Thần May Mắn mỉm cười sau ngày 12/2/2026, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Chia buồn 3 con giáp chịu ảnh hưởng xấu của cục diện Tương Hại, đối mặt với đủ loại thị phi, cần đề phòng họa tiểu nhân trong 3 ngày cuối năm

Chia buồn 3 con giáp chịu ảnh hưởng xấu của cục diện Tương Hại, đối mặt với đủ loại thị phi, cần đề phòng họa tiểu nhân trong 3 ngày cuối năm