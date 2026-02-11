Hướng dẫn lựa chọn và sơ chế măng khô chuẩn vị, an toàn cho sức khỏe gia đình ngày Tết

Măng khô là món ăn phổ biến của ngày Tết vì rất giàu chất xơ, tốt cho tiêu hóa. Nhưng ăn phải măng khô chứa lưu huỳnh hay hóa chất bảo quản lại rất nguy hại cho sức khỏe.

Măng là thực phẩm có vị ngọt, hơi đắng, chứa nhiều dinh dưỡng và giàu chất xơ, là thực phẩm giúp giảm cân, giảm cholesterol trong máu, trị táo bón, hỗ trợ tiêu hóa. Do nhiều chất xơ, có tác dụng chống ngấy và làm cho món ăn ngon nên măng được ưa dùng vào dịp Tết.

Theo cách chế biến thông thường, măng được phơi nắng liên tục trong vài ngày để khô tự nhiên. Tuy nhiên, hiện có nhiều cơ sở sản xuất vì không muốn mất thời gian, hạn chế măng bị mốc và tạo màu vàng đẹp nên đã dùng lưu huỳnh sấy khô, đánh lừa cảm giác người tiêu dùng.

Vậy nên nếu không lựa chọn và xử lý kỹ măng khô, rất có thể bạn sẽ vô tình sử dụng phải măng khô không an toàn.

Hướng dẫn lựa chọn và sơ chế măng khô chuẩn vị, an toàn cho sức khỏe gia đình ngày Tết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ với báo Lao Động về món ăn ưa thích của người Việt trong dịp Tết, TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện Trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết: Trong 100g măng khô chứa 23g nước, 13g protid, 2,1g lipid, 21,5g glucid, 36g chất xơ.

Dựa vào thành phần trên dễ nhận thấy chất xơ trong măng thậm chí còn nhiều hơn ở một số loại rau tươi. Hàm lượng chất xơ cao vừa tốt cho tiêu hóa, giảm cân vừa giúp phòng chống các bệnh khác. Tuy nhiên chỉ nên ăn ở mức độ vừa phải, khuyến cáo của bác sĩ là mỗi người ăn không quá nửa kg mỗi ngày.

Để tránh mốc, những người chế biến măng khô và nấm hương thường người làm xông lưu huỳnh để chống nấm mốc, ẩm cho măng, nấm, mộc nhĩ. Lưu huỳnh là chất hóa học có thể bay hơi nhưng lại ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng cũng như người khi được xông trực tiếp vào sản phẩm.

Cách xử lý măng khô đúng cách trước khi chế biến?

Vậy khi chế biến cần lưu ý điều gì để loại bỏ độc tố trong măng? Cách xử lý măng khô đúng cách trước khi chế biến? Cách nhận biết măng khô sạch, an toàn là như thế nào?

Trả lời các thắc mắc trên, BS Trương Hồng Sơn cho biết: Theo tổ chức WHO khuyến cáo, hàm lượng lưu huỳnh không được vượt quá 20mg/kg sản phẩm. Nếu người tiêu dùng sử dụng sản phẩm có chứa lưu huỳnh nồng độ cao lâu dài sẽ tổn thương về thần kinh, hành vi, hệ tuần hoàn, chức năng tim mạch, tổn thương mắt, giảm thị lực, chức năng sinh sản, nhiễm độc máu, suy thận,...

Để loại bỏ độc tố trong măng thì măng mua về cần rửa thật sạch để loại bỏ hết lớp chất bẩn và bụi bám trên bề mặt. Sau đó, ngâm cho măng nở trong ít nhất 5- 6 tiếng, cũng có thể ngâm măng qua đêm để khi nấu mềm đều hơn. Trong quá trình ngâm, cần thường xuyên thay nước ngâm để giúp lọc sạch vị đắng và chất bẩn còn lại trong măng.

Hướng dẫn lựa chọn và sơ chế măng khô chuẩn vị, an toàn cho sức khỏe gia đình ngày Tết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ngâm xong, cho măng vào rổ, đợi măng ráo nước thì cho vào nồi và đun sôi cho đến khi măng mềm hoàn toàn. Nên để nồi măng sôi trong ít nhất 1 giờ với lửa trung bình.

Sau đó, tiếp tục gạn hết phần nước đã đun, cho thêm nước mới và đun trong khoảng 1 tiếng nữa để măng mềm đều. Trong quá trình đun, nếu thấy nồi măng cạn nước, cần thêm nước vào sao cho măng luôn phải ngập nước.

Theo VTC News, canh măng khô hầm với móng giò và xương là món ngon ngày Tết không thể thiếu trên mâm cơm của người miền Bắc. Món ăn ngon, đậm đà với vị lạ lạ của măng khô, mùi thơm của hành lá, mùi tàu khiến nhiều người có thể ăn no món này. Đây cũng là món canh chống ngán hiệu quả trong những ngày ngập tràn thịt, giò chả, bánh chưng.

Nguyên liệu nấu canh măng khô

  • 500gr măng khô
  • 1 cái móng giò
  • 300gr xương
  • Gia vị: hạt nêm, nước mắm
  • Hành khô, hành lá, mùi tàu

Cách nấu canh măng khô

Măng khô rửa sạch, ngâm qua đêm cho nở hết (có thể ngâm 2-3 đêm, thay nước hằng ngày), sau đó xé nhỏ hoặc thái miếng dài tuỳ ý. Hành khô lột vỏ, rửa sạch, băm nhỏ; hành lá cắt rễ cùng mùi tàu rửa sạch rồi thái nhỏ.

Hướng dẫn lựa chọn và sơ chế măng khô chuẩn vị, an toàn cho sức khỏe gia đình ngày Tết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Móng giò cạo lông, rửa sạch, chặt thành từng khúc hoặc để nguyên, xương rửa sạch. Cho móng và xương vào nồi nước sôi chần qua, rửa lại với nước cho sạch sẽ.

Cho măng đã xé vào nồi, đổ ngập nước rồi luộc vài lần cho đến khi nước luộc trắng thì dừng. Vớt măng ra, xả lại với nước lạnh cho sạch.

Bắc chảo lên bếp, làm nóng dầu, phi thơm hành rồi cho măng vào xào sơ với 1/2 thìa hạt nêm và 1/2 thìa nước mắm cho ngấm gia vị.

Bắc nồi lớn lên bếp, cho nước vào đun sôi rồi cho móng, xương và 1 thìa hạt nêm vào ninh trong khoảng 30 phút (nhớ vớt bọt để nước dùng được trong). Sau đó, cho măng đã xào vào nồi xương, móng đang ninh. Tiếp tục nấu cho đến khi măng chín mềm, móng chín nhừ thì nêm lại gia vị cho vừa miệng.

Múc canh ra tô, rắc hành lá lên trên cho thơm và đẹp mắt.

