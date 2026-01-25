Uống mật ong mỗi tối trước khi ngủ, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Mật ong có vị ngọt tự nhiên, tính bình, nhuận tràng, thông tiện, là chất làm ngọt tự nhiên có thể dùng vào nhiều thời điểm trong ngày, đặc biệt là uống mật ong trước khi ngủ có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Mật ong còn gọi là bách hoa cao, bạch mật hoặc thạch mật, có vị ngọt, tính bình, nhuận phế, thông tiện, là chất ngọt tự nhiên có thể được sử dụng ở nhiều thời điểm khác nhau trong ngày. Đặc biệt trước khi ngủ uống mật ong có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet Điều gì xảy ra nếu bạn uống mật ong mỗi tối trước khi ngủ?

Ngủ ngon giấc hơn: Mật ong chứa tryptophan, một loại hormone giúp thư giãn và phát tín hiệu cho cơ thể buồn ngủ. Ngoài ra mật ong còn chứa glycogen gây buồn ngủ và giảm nồng độ adrenaline, từ đó hạn chế mất ngủ, giảm căng thẳng và có giấc ngủ ngon suốt đêm. Phòng ngừa huyết áp cao: Uống 1 thìa mật ong trước khi đi ngủ có thể bổ sung các hợp chất chống oxy hóa giúp giảm huyết áp, phòng ngừa huyết áp cao để hạn chế nguy cơ tim mạch. Một cốc nước ấm pha mật ong trước khi ngủ là đủ để đem lại hiệu quả phòng ngừa cho biến chứng tim mạch này.

Hỗ trợ giảm cân: Mật ong có khả năng giảm lượng mỡ trung bình trong cơ thể và cân bằng mỡ trong máu, hạn chế nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, mật ong còn giúp tăng cường trao đổi chất nhờ tác dụng sinh nhiệt cho cơ thể, cải thiện tuần hoàn nâng cao nhiệt độ cơ thể và đốt cháy chất béo. Ảnh minh họa: Internet Hỗ trợ hệ tiêu hoá tốt hơn: Uống một ly mật ong ấm trước khi đi ngủ có tác dụng thúc đẩy hoạt động của đường tiêu hóa, giúp đào thải kịp thời các chất độc trong cơ thể, giảm táo bón khá hiệu quả. Ngoài ra, các chất kháng khuẩn trong mật ong còn giúp tiêu diệt mầm bệnh bảo vệ sức khỏe. Cách pha chế mật ong uống trước khi ngủ Mật ong có tác dụng giảm cân và giúp duy trì vóc dáng cân đối. Mật ong cũng có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm mạnh mẽ. Vì vậy, uống mật ong ấm giúp quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn, hạn chế béo phì. Cách làm: Chuẩn bị một cốc nước ấm dưới 70 độ C. Cho 1 muỗng mật ong vào ly nước ấm và khuấy đều. Nên uống nước ấm pha mật ong trước khi đi ngủ khoảng 40 phút. Ảnh minh họa: Internet Những lưu ý quan trọng khi uống mật ong trước khi ngủ để giảm cân Tránh kết hợp mật ong với các thành phần chứa caffeine như trà xanh vì có thể gây mất ngủ.

Nên uống mật ong ít nhất 30 phút trước khi đi ngủ để cơ thể kịp tiêu hóa, giảm nguy cơ thức giấc giữa đêm do tiểu tiện.

Không dùng mật ong pha với nước quá nóng nhằm bảo toàn các enzym và dưỡng chất có lợi.

Chọn mật ong tự nhiên, nguyên chất, không pha tạp để đảm bảo chất lượng và hiệu quả khi sử dụng.

Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ dưới 1 tuổi nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng mật ong thường xuyên.

Kết hợp uống mật ong với chế độ ăn uống hợp lý, tránh ăn quá nhiều đồ ngọt hoặc dầu mỡ để đạt hiệu quả giảm cân tối ưu.

