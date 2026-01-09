Trà xanh và mật ong có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa

Trà xanh được biết đến với rất nhiều công dụng, điển hình là khả năng ngừa lão hóa, phòng chống ung thư. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, khi kết hợp với mật ong, hỗn hợp này sẽ mang lại rất nhiều tác dụng “thần kỳ” khác đối với cơ thể.

Sự kết hợp giữa trà xanh và mật ong không chỉ tạo nên một món đồ uống hấp dẫn và bổ dưỡng mà đó còn là một phương thuốc rất tốt cho sức khỏe. Nó giúp thanh lọc cơ thể, ngăn ngừa căn bệnh ung thư, tốt cho sức khỏe răng miệng, tốt cho xương... Không chỉ thế, hỗn hợp đồ uống này còn rất tốt cho trí thông minh, cải thiện chức năng não, giúp chúng mình nhớ lâu hơn. Đặc biệt, các bạn còn có thể sử dụng trà xanh pha mật ong cho “công cuộc” giảm cân nhờ vào khả năng đốt cháy chất béo hiệu quả.

Những người không nên uống nước chè xanh pha mật ong

Nước chè xanh pha mật ong không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn chứa nhiều vi chất quan trọng cho cơ thể. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể sử dụng loại nước này.

Người mắc bệnh tiểu đường

Mật ong tuy là đường tự nhiên nhưng vẫn có khả năng làm tăng đường huyết. Theo các hướng dẫn dinh dưỡng cho người tiểu đường, mọi nguồn đường – kể cả tự nhiên – đều cần được kiểm soát chặt chẽ. Việc thêm mật ong vào trà xanh nếu không tính toán liều lượng có thể gây dao động đường huyết, đặc biệt ở người đang điều trị bằng thuốc hoặc insulin.

Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh tiểu đường chỉ nên sử dụng lượng rất nhỏ, đồng thời cần theo dõi đường huyết sau khi dùng. Trong nhiều trường hợp, trà xanh nguyên chất (không thêm mật ong) có thể là lựa chọn an toàn hơn.

Người bị đau dạ dày, viêm loét

Trong nước chè xanh chứa caffeine và các polyphenol có khả năng kích thích tiết axit dạ dày. Những chất này có thể làm nặng thêm triệu chứng ợ nóng, cồn cào, buồn nôn ở người bị viêm dạ dày hoặc trào ngược.

Việc uống chè xanh pha mật ong khi bụng đói càng làm tăng nguy cơ khó chịu đường tiêu hóa. Nhóm đối tượng này nên hạn chế uống, đặc biệt vào buổi sáng sớm, và tránh dùng trà quá đậm.

Người thiếu máu do thiếu sắt

Các polyphenol trong nước chè xanh được chứng minh có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt không heme (sắt từ thực vật). Uống chè xanh gần bữa ăn có thể làm giảm lượng sắt cơ thể hấp thu, từ đó khiến tình trạng thiếu máu kéo dài hoặc nặng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Người thiếu máu do thiếu sắt không nên uống chè xanh pha mật ong ngay trước, trong hoặc sau bữa ăn. Nếu muốn sử dụng, nên uống cách bữa ăn ít nhất 1–2 giờ.

Những lưu ý không nên bỏ qua

- Không uống ngay sau bữa ăn: Do trà xanh có chứa hàm lượng lớn tanin nên nếu bạn uống ngay sau khi ăn, chất này có thể kết hợp với sắt và protein trong thức ăn, làm giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể.

- Không uống lúc đói: Uống trà xanh trong lúc đói sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng cồn cào, nôn nao, khó chịu, hoa mắt, chóng mặt…

- Không sử dụng khi uống thuốc: Các chất trong trà xanh như tanin, caffeine có thể làm giảm, thậm chí gây phản tác dụng của thuốc.

Ảnh minh họa: Internet

- Không sử dụng trà xanh để qua đêm: Khi để qua đêm, một số vitamin trong trà xanh sẽ bị phân hủy, gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.

- Chỉ nên sử dụng một lượng nhỏ mật ong: Thông thường, các bạn chỉ nên pha 1 – 2 muỗng nhỏ mật ong cho mỗi cốc trà xanh. Việc sử dụng quá nhiều mật ong sẽ không mang lại hiệu quả, thậm chí còn có thể gây phản tác dụng.