Trà xanh, 'thần dược' cho sức khỏe và 4 điều bạn cần nhớ khi uống

17/09/2025

Trà xanh tươi là loại đồ uống được nhiều người biết đến và ưa thích. Ngoài ra trà xanh còn được sử dụng trong lĩnh vực y học.

Trà xanh từ lâu đã được xem là một trong những thức uống bổ dưỡng và lành mạnh nhất trên thế giới. Với hương vị thanh mát đặc trưng, trà xanh không chỉ giúp giải khát mà còn mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những công dụng tuyệt vời này, bạn cũng cần biết cách uống trà xanh đúng cách.

4 công dụng tuyệt vời của trà xanh

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Trà xanh rất giàu catechin - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tim mạch. Thường xuyên uống trà xanh có thể giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám trong động mạch, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim và đột quỵ.

Hỗ trợ giảm cân và đốt mỡ: Trong trà xanh có chứa EGCG (epigallocatechin gallate) và caffeine, hai hợp chất giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và thúc đẩy đốt cháy chất béo. Uống trà xanh trước khi tập thể dục có thể giúp cơ thể sử dụng chất béo làm năng lượng hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ giảm cân.

Chống oxy hóa và làm đẹp da: Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong trà xanh giúp chống lại các gốc tự do gây hại, làm chậm quá trình lão hóa. Các hợp chất này giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, làm mờ nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi của da, mang lại làn da tươi trẻ, rạng rỡ.

Cải thiện chức năng não bộ: Không chỉ tốt cho cơ thể, trà xanh còn giúp tăng cường chức năng não. Caffeine trong trà xanh giúp cải thiện sự tập trung và tỉnh táo. Ngoài ra, trà xanh còn chứa L-theanine, một loại axit amin có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Những lưu ý quan trọng khi uống trà xanh

Để đảm bảo an toàn và tận dụng tối đa lợi ích của trà xanh, bạn nên chú ý 4 điều sau:

Không uống trà xanh khi bụng đói: Uống trà xanh khi bụng đói có thể gây cảm giác cồn cào, khó chịu và ảnh hưởng đến dạ dày do tính axit của nó.

Không uống trà xanh quá đặc: Trà quá đặc chứa nhiều caffeine và theophylline, có thể gây mất ngủ, hồi hộp và tăng nhịp tim. Nên pha trà với lượng vừa phải để tránh những tác dụng phụ không mong muốn.

Hạn chế uống vào buổi tối: Do chứa caffeine, uống trà xanh vào buổi tối có thể gây mất ngủ. Tốt nhất, bạn nên uống trà xanh vào buổi sáng hoặc buổi trưa.

Người thiếu máu nên hạn chế: Một số nghiên cứu cho thấy trà xanh có thể cản trở sự hấp thụ sắt của cơ thể. Vì vậy, những người bị thiếu máu hoặc đang dùng thuốc bổ sung sắt nên uống trà xanh cách bữa ăn khoảng 1-2 tiếng.

Kết luận

Trà xanh là một món quà quý từ thiên nhiên, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bằng cách hiểu rõ những công dụng và lưu ý khi sử dụng, bạn sẽ tận dụng tối đa những giá trị mà loại thức uống này mang lại.

