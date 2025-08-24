Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Sống khỏe 24/08/2025 06:24

Trà xanh từ lâu đã được mệnh danh là 'thức uống vàng' cho sức khỏe với vô số lợi ích. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách uống trà xanh đúng chuẩn để tận dụng tối đa những lợi ích này.

Trà xanh tươi là loại đồ uống được nhiều người biết đến và ưa thích. Ngoài ra trà xanh còn được sử dụng trong lĩnh vực y học như một dược liệu hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh. 

Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của trà xanh 

Ngăn ngừa biến chứng bệnh tiểu đường: Các nghiên cứu đã chỉ ra việc uống trà xanh giúp hạ đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin. Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, việc uống một tách trà xanh sau bữa ăn có thể là một phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả.

Giúp làm đẹp da: Trà xanh là một nguồn chất chống oxy hóa dồi dào, đặc biệt là catechin, giúp bảo vệ da khỏi tác động tiêu cực của quá trình oxy hóa và ánh nắng mặt trời. Sử dụng trà xanh có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa, duy trì làn da trẻ trung và giảm thiểu nguy cơ tổn thương da do tia UV, mang lại vẻ ngoài khỏe mạnh và tươi trẻ.

Ổn định huyết áp: Uống trà xanh đều đặn mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tăng huyết áp. Polyphenol trong trà xanh giúp cải thiện tính linh hoạt của mạch máu và ngăn chặn sự co thắt mạch, từ đó giúp duy trì huyết áp ổn định. Điều này làm giảm nguy cơ biến động huyết áp đột ngột, hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Uống trà xanh vào thời điểm "vàng" 

Thời điểm uống trà xanh không chỉ là thói quen mà còn là một khoa học. Việc lựa chọn đúng thời điểm sẽ giúp cơ thể bạn hấp thụ các dưỡng chất tốt nhất:

Buổi sáng: Sau khi ăn sáng khoảng 30-60 phút, uống một tách trà xanh sẽ giúp bạn tỉnh táo và khởi động quá trình trao đổi chất hiệu quả.

Trước và sau khi ăn: Uống trà xanh khoảng 30 phút trước bữa ăn hoặc 1 tiếng sau bữa ăn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và hỗ trợ giảm cân.

Trong khi tập thể dục: Uống một chút trà xanh trong lúc tập luyện giúp cung cấp năng lượng và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn. 

Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những ai không nên uống trà xanh tươi

Uống trà xanh tươi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tuy nhiên không phải bất cứ ai cũng nên uống trà xanh. Dưới đây là những nhóm người không nên tiêu thụ trà xanh để bảo vệ sức khỏe của mình:

Người bị táo bón: Trà xanh chứa phenol, có khả năng co bóp niêm mạc dạ dày và ruột. Điều này có thể có lợi cho những người muốn giảm cân, nhưng lại không tốt cho người bị táo bón. Việc co bóp này có thể làm tình trạng táo bón trở nên trầm trọng hơn.

Trẻ em dưới 3 tuổi: Trẻ em nhỏ dưới 3 tuổi uống trà xanh có thể gây thiếu máu. Nguyên nhân bởi trong trà xanh chứa axit tannic, khi kết hợp với chất sắt, sẽ tạo thành một phản ứng có hại cho cơ thể và làm giảm lượng sắt cần thiết. Trong đó, sắt là yếu tố quan trọng trong việc hình thành hồng cầu và máu do vậy không nên cho trẻ em dưới 3 tuổi uống trà xanh.

Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người bị suy nhược thần kinh: Người suy nhược thần kinh và mất ngủ nên cân nhắc khi sử dụng trà xanh. Trà xanh chứa caffeine, có thể kích thích hệ thần kinh, giúp tăng cường tinh thần, tập trung vào công việc. Tuy nhiên, nếu sử dụng vào buổi tối, nó có thể gây mất ngủ khi hệ thần kinh trung ương được kích thích. Đối với những người mắc bệnh mất ngủ và suy nhược thần kinh, nên hạn chế uống trà xanh để tránh làm tình trạng bệnh trở nên nặng hơn.

Lượng trà vừa đủ mỗi ngày 

Dù trà xanh rất tốt nhưng bạn cũng không nên lạm dụng. Lượng trà xanh được khuyến cáo là 3-5 tách (khoảng 240ml mỗi tách) mỗi ngày. Uống quá nhiều có thể gây thừa caffeine, dẫn đến mất ngủ, lo âu và tim đập nhanh.

Kết hợp trà xanh với các nguyên liệu khác 

- Để tăng thêm hương vị và lợi ích, bạn có thể kết hợp trà xanh với một số nguyên liệu:

- Trà xanh với chanh: Tăng cường vitamin C và giúp cơ thể hấp thụ chất chống oxy hóa hiệu quả hơn.

- Trà xanh với gừng: Tăng cường khả năng chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa.

- Trà xanh với mật ong: Giúp trà ngọt dịu, tốt cho cổ họng và tăng cường miễn dịch. 

Uống trà xanh thường xuyên: Tốt 'vạn năng' nhưng không nên bỏ qua 4 lưu ý quan trọng

Uống trà xanh thường xuyên: Tốt 'vạn năng' nhưng không nên bỏ qua 4 lưu ý quan trọng

Trà xanh là thức uống được nhiều người biết đến và yêu thích. Không chỉ thế, trà xanh còn rất tốt cho sức khỏe. Vậy tác dụng của nước trà xanh thế nào và uống nước trà xanh thế nào mới tốt?

Xem thêm
Từ khóa:   trà xanh công dụng của trà xanh sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Sống khỏe 1 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Quả mãng cầu ta, “siêu trái cây” đang vào mùa ở Việt Nam lại cực bổ dưỡng cho sức khỏe

Quả mãng cầu ta, “siêu trái cây” đang vào mùa ở Việt Nam lại cực bổ dưỡng cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Đi hái nấm, người dân hốt hoảng phát hiện bộ xương khô trên núi

Đi hái nấm, người dân hốt hoảng phát hiện bộ xương khô trên núi

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 24/8/2025, 3 con giáp TÀI LỘC rộng mở, bứt phá công danh, bỏ túi đầy vàng, may mắn hội tụ, tiền đẻ ra tiền tỷ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 24/8/2025, 3 con giáp TÀI LỘC rộng mở, bứt phá công danh, bỏ túi đầy vàng, may mắn hội tụ, tiền đẻ ra tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', tiền bạc ùa về nhà 'như lũ cuốn', vươn mình thành đại gia trong phút chốc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', tiền bạc ùa về nhà 'như lũ cuốn', vươn mình thành đại gia trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Các lỗi thường gặp khiến chàng "tụt mood"

Các lỗi thường gặp khiến chàng "tụt mood"

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Hành trình diễn viên "đanh đá nhất Việt Nam" thẩm mỹ, thay đổi toàn bộ diện mạo

Hành trình diễn viên "đanh đá nhất Việt Nam" thẩm mỹ, thay đổi toàn bộ diện mạo

Hậu trường 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận thành Đại Gia, vận trình Phát Đạt, tình duyên đôi lứa bền chặt, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận thành Đại Gia, vận trình Phát Đạt, tình duyên đôi lứa bền chặt, tiền đẻ ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chuyên gia chia sẻ cách phân biệt giá đỗ sạch và giá đỗ ủ hóa chất đơn giản

Chuyên gia chia sẻ cách phân biệt giá đỗ sạch và giá đỗ ủ hóa chất đơn giản

Giữa nam và nữ ai thường xuyên nghĩ đến "chuyện ấy" nhiều hơn?

Giữa nam và nữ ai thường xuyên nghĩ đến "chuyện ấy" nhiều hơn?

Phụ nữ giảm ham muốn vì chồng lười làm việc nhà

Phụ nữ giảm ham muốn vì chồng lười làm việc nhà

Trà táo đỏ kỷ tử có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 'đại kỵ' với 3 nhóm người này

Trà táo đỏ kỷ tử có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 'đại kỵ' với 3 nhóm người này

Giải mã những thắc mắc khó nói trong lúc 'lâm trận'

Giải mã những thắc mắc khó nói trong lúc 'lâm trận'

Nước giải khát có đường: “Con đường tắt” đến bệnh viện

Nước giải khát có đường: “Con đường tắt” đến bệnh viện