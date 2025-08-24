Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Trà xanh tươi là loại đồ uống được nhiều người biết đến và ưa thích. Ngoài ra trà xanh còn được sử dụng trong lĩnh vực y học như một dược liệu hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh.

Giúp làm đẹp da: Trà xanh là một nguồn chất chống oxy hóa dồi dào, đặc biệt là catechin, giúp bảo vệ da khỏi tác động tiêu cực của quá trình oxy hóa và ánh nắng mặt trời. Sử dụng trà xanh có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa, duy trì làn da trẻ trung và giảm thiểu nguy cơ tổn thương da do tia UV, mang lại vẻ ngoài khỏe mạnh và tươi trẻ.

Ngăn ngừa biến chứng bệnh tiểu đường: Các nghiên cứu đã chỉ ra việc uống trà xanh giúp hạ đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin. Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, việc uống một tách trà xanh sau bữa ăn có thể là một phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả.

Ổn định huyết áp: Uống trà xanh đều đặn mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tăng huyết áp. Polyphenol trong trà xanh giúp cải thiện tính linh hoạt của mạch máu và ngăn chặn sự co thắt mạch, từ đó giúp duy trì huyết áp ổn định. Điều này làm giảm nguy cơ biến động huyết áp đột ngột, hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Uống trà xanh vào thời điểm "vàng"

Thời điểm uống trà xanh không chỉ là thói quen mà còn là một khoa học. Việc lựa chọn đúng thời điểm sẽ giúp cơ thể bạn hấp thụ các dưỡng chất tốt nhất:

Buổi sáng: Sau khi ăn sáng khoảng 30-60 phút, uống một tách trà xanh sẽ giúp bạn tỉnh táo và khởi động quá trình trao đổi chất hiệu quả.

Trước và sau khi ăn: Uống trà xanh khoảng 30 phút trước bữa ăn hoặc 1 tiếng sau bữa ăn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và hỗ trợ giảm cân.

Trong khi tập thể dục: Uống một chút trà xanh trong lúc tập luyện giúp cung cấp năng lượng và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Những ai không nên uống trà xanh tươi

Uống trà xanh tươi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tuy nhiên không phải bất cứ ai cũng nên uống trà xanh. Dưới đây là những nhóm người không nên tiêu thụ trà xanh để bảo vệ sức khỏe của mình:

Người bị táo bón: Trà xanh chứa phenol, có khả năng co bóp niêm mạc dạ dày và ruột. Điều này có thể có lợi cho những người muốn giảm cân, nhưng lại không tốt cho người bị táo bón. Việc co bóp này có thể làm tình trạng táo bón trở nên trầm trọng hơn.

Trẻ em dưới 3 tuổi: Trẻ em nhỏ dưới 3 tuổi uống trà xanh có thể gây thiếu máu. Nguyên nhân bởi trong trà xanh chứa axit tannic, khi kết hợp với chất sắt, sẽ tạo thành một phản ứng có hại cho cơ thể và làm giảm lượng sắt cần thiết. Trong đó, sắt là yếu tố quan trọng trong việc hình thành hồng cầu và máu do vậy không nên cho trẻ em dưới 3 tuổi uống trà xanh.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị suy nhược thần kinh: Người suy nhược thần kinh và mất ngủ nên cân nhắc khi sử dụng trà xanh. Trà xanh chứa caffeine, có thể kích thích hệ thần kinh, giúp tăng cường tinh thần, tập trung vào công việc. Tuy nhiên, nếu sử dụng vào buổi tối, nó có thể gây mất ngủ khi hệ thần kinh trung ương được kích thích. Đối với những người mắc bệnh mất ngủ và suy nhược thần kinh, nên hạn chế uống trà xanh để tránh làm tình trạng bệnh trở nên nặng hơn.

Lượng trà vừa đủ mỗi ngày

Dù trà xanh rất tốt nhưng bạn cũng không nên lạm dụng. Lượng trà xanh được khuyến cáo là 3-5 tách (khoảng 240ml mỗi tách) mỗi ngày. Uống quá nhiều có thể gây thừa caffeine, dẫn đến mất ngủ, lo âu và tim đập nhanh.

Kết hợp trà xanh với các nguyên liệu khác

- Để tăng thêm hương vị và lợi ích, bạn có thể kết hợp trà xanh với một số nguyên liệu:

- Trà xanh với chanh: Tăng cường vitamin C và giúp cơ thể hấp thụ chất chống oxy hóa hiệu quả hơn.

- Trà xanh với gừng: Tăng cường khả năng chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa.

- Trà xanh với mật ong: Giúp trà ngọt dịu, tốt cho cổ họng và tăng cường miễn dịch.