Kinh hoàng cảnh tượng máy bay lao thẳng xuống đất, 10 người tử vong thương tâm

Đoạn clip ghi lại cho thấy chiếc máy bay lao thẳng xuống đất trước khi những ngọn lửa lớn và cột khói đen bốc lên từ nhà kho trong khu công nghiệp gần sân bay Toluca của Mexico, vào khoảng 12h30 ngày 15/12. 3 đứa trẻ, 5 người lớn và 2 phi công cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Video 1 giờ 3 phút trước 1 giờ 3 phút trước Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-canh-tuong-may-bay-lao-thang-xuong-at-10-nguoi-tu-vong-thuong-tam-748783.html