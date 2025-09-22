Trà nghệ, thức uống 'vàng' và 4 lý do bạn nên uống mỗi ngày

Sống khỏe 22/09/2025 05:00

Trà nghệ đang ngày càng trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người nhờ hương vị độc đáo và những lợi ích vượt trội cho sức khỏe.

Trà nghệ là một loại thức uống từ thiên nhiên được yêu thích, đặc biệt là trong cộng đồng những người quan tâm đến sức khỏe. Được chế biến từ củ nghệ vàng, trà nghệ không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn chứa nhiều dưỡng chất quý giá.

Trà nghệ, thức uống 'vàng' và 4 lý do bạn nên uống mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là 4 lý do thuyết phục để bạn thêm loại trà này vào thực đơn hàng ngày.

Chống viêm và giảm đau khớp

Nghệ chứa một hợp chất mạnh mẽ gọi là curcumin, có tác dụng chống viêm vượt trội. Uống trà nghệ mỗi ngày có thể giúp giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp, viêm loét đại tràng và các tình trạng viêm mãn tính khác. Đối với những người thường xuyên bị đau khớp, trà nghệ là một giải pháp tự nhiên hiệu quả để làm dịu cơn đau.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Curcumin trong nghệ không chỉ tốt cho cơ thể mà còn rất tốt cho não bộ. Hợp chất này giúp tăng cường sản xuất BDNF (Yếu tố thần kinh từ não bộ), một loại hormone giúp các tế bào não mới phát triển và tăng cường kết nối thần kinh. Điều này có thể giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Trà nghệ, thức uống 'vàng' và 4 lý do bạn nên uống mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa

Trà nghệ đã được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền để hỗ trợ tiêu hóa. Nó giúp kích thích sản xuất mật, một chất cần thiết để tiêu hóa chất béo. Ngoài ra, tính chất chống viêm của nghệ còn giúp làm dịu các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi và các bệnh về đường ruột như hội chứng ruột kích thích (IBS).

Tăng cường hệ miễn dịch

Curcumin có khả năng điều hòa hệ miễn dịch của cơ thể. Nó giúp kích hoạt và điều chỉnh hoạt động của các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các vi khuẩn, virus gây bệnh. Uống trà nghệ đều đặn là một cách đơn giản và hiệu quả để tăng cường sức đề kháng, đặc biệt vào những lúc thời tiết thay đổi.

Trà nghệ, thức uống 'vàng' và 4 lý do bạn nên uống mỗi ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách pha trà nghệ đơn giản tại nhà

Bạn có thể tự pha trà nghệ với các nguyên liệu dễ kiếm.

Nguyên liệu: 1/2 muỗng cà phê bột nghệ, một chút hạt tiêu đen (giúp cơ thể hấp thụ curcumin tốt hơn), một muỗng cà phê mật ong (để tăng hương vị), một chút nước cốt chanh.

Cách làm: Cho tất cả nguyên liệu vào một cốc nước ấm, khuấy đều và thưởng thức. Bạn có thể uống vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ.

Trà nghệ, thức uống 'vàng' và 4 lý do bạn nên uống mỗi ngày - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Kết luận

Trà nghệ không chỉ là một thức uống có lợi mà còn là một "vị thuốc" tự nhiên giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện. Bằng cách thêm trà nghệ vào thói quen hàng ngày, bạn đang đầu tư vào sức khỏe của chính mình một cách thông minh và bền vững.

4 đối tượng không nên ăn bánh Trung thu kẻo "rước họa vào thân"

4 đối tượng không nên ăn bánh Trung thu kẻo "rước họa vào thân"

Tết Trung thu đang tới rất gần, chiếc bánh Trung thu là thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình để có Tết đoàn viên trọn vẹn. Bánh Trung thu mang nhiều hương vị hấp dẫn nhưng không phải thích hợp với mọi người.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Ba 23/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ tiền mất tật mang, vận trình ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Ba 23/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ tiền mất tật mang, vận trình ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa, tiền vào đầy nhà

Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa, tiền vào đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Hàng trăm người tìm kiếm bé gái 18 tháng tuổi mất tích trong đêm

Hàng trăm người tìm kiếm bé gái 18 tháng tuổi mất tích trong đêm

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 23/9/2025, 3 con giáp kinh doanh phát đạt, tiền đẻ ra tiền, may mắn thấm vào người, làm gì cũng thuận lợi hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 23/9/2025, 3 con giáp kinh doanh phát đạt, tiền đẻ ra tiền, may mắn thấm vào người, làm gì cũng thuận lợi hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Nóng: Khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Nóng: Khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Phát hiện hơn 16.000 đôi tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng tại Hà Nội

Phát hiện hơn 16.000 đôi tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng tại Hà Nội

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Trà nghệ, thức uống "vàng" và 4 lý do bạn nên uống mỗi ngày

Trà nghệ, thức uống "vàng" và 4 lý do bạn nên uống mỗi ngày

Sống khỏe 1 giờ 34 phút trước
Tử vi hôm nay, thứ Hai 22/9/2025: Thân tài lộc vượng phát, Dậu giàu sang viên mãn, Mùi đổi đời ngoạn mục không ai bằng

Tử vi hôm nay, thứ Hai 22/9/2025: Thân tài lộc vượng phát, Dậu giàu sang viên mãn, Mùi đổi đời ngoạn mục không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, 3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ

Sau hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, 3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 đối tượng không nên ăn bánh Trung thu kẻo "rước họa vào thân"

4 đối tượng không nên ăn bánh Trung thu kẻo "rước họa vào thân"

Lợi ích bất ngờ khi uống nước nha đam hạt chia vào buổi sáng, bạn đã biết chưa?

Lợi ích bất ngờ khi uống nước nha đam hạt chia vào buổi sáng, bạn đã biết chưa?

Điểm danh 5 thói quen xấu khi uống nước gây hại nghiêm trọng cho thận

Điểm danh 5 thói quen xấu khi uống nước gây hại nghiêm trọng cho thận

Trà xanh, "thần dược" cho sức khỏe và 4 điều bạn cần nhớ khi uống

Trà xanh, "thần dược" cho sức khỏe và 4 điều bạn cần nhớ khi uống

Măng: Món ăn dân dã được ưa chuộng nhưng 5 nhóm người tuyệt đối không nên ăn

Măng: Món ăn dân dã được ưa chuộng nhưng 5 nhóm người tuyệt đối không nên ăn

3 sai lầm phổ biến khi ăn sáng khiến bạn uể oải cả ngày, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống

3 sai lầm phổ biến khi ăn sáng khiến bạn uể oải cả ngày, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống