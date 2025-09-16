Măng: Món ăn dân dã được ưa chuộng nhưng 5 nhóm người tuyệt đối không nên ăn

Măng là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, được yêu thích bởi vị giòn ngọt và khả năng chế biến đa dạng. Tuy nhiên, măng cũng chứa một số chất có thể gây hại cho sức khỏe nếu không được chế biến đúng cách hoặc nếu bạn thuộc một trong những nhóm đối tượng dưới đây.

Người bị bệnh gút (gout): Măng có hàm lượng purin tương đối cao. Khi vào cơ thể, purin sẽ chuyển hóa thành axit uric, làm tăng nồng độ axit uric trong máu. Đối với người bị bệnh gút, điều này có thể làm trầm trọng thêm các cơn đau do bệnh, gây sưng tấy và viêm khớp.

Phụ nữ mang thai: Măng tre chứa một lượng nhỏ cyanide, một chất độc tự nhiên. Mặc dù lượng này rất thấp và có thể được loại bỏ qua quá trình luộc, nấu, nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả mẹ và bé, phụ nữ mang thai nên tránh ăn măng. Hơn nữa, ăn măng có thể gây khó tiêu, đầy hơi, không tốt cho hệ tiêu hóa của thai phụ.

Người bị viêm loét dạ dày: Chất xơ thô trong măng rất nhiều, giúp hỗ trợ tiêu hóa ở người khỏe mạnh. Tuy nhiên, đối với người bị viêm loét dạ dày, chất xơ này lại gây ra tác dụng ngược. Nó có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, gây kích thích và làm tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh thận: Tương tự như người bị gút, người mắc các bệnh về thận cũng nên hạn chế ăn măng. Măng có thể chứa một lượng nhỏ độc tố và hàm lượng khoáng chất không phù hợp cho chức năng thận suy yếu. Việc tiêu thụ măng có thể làm tăng gánh nặng cho thận, gây ảnh hưởng xấu đến quá trình lọc và bài tiết.

Trẻ em dưới 6 tuổi: Hệ tiêu hóa của trẻ em dưới 6 tuổi còn non nớt và chưa hoàn thiện. Ăn măng có thể gây khó tiêu, đầy hơi, thậm chí là ngộ độc nếu măng chưa được chế biến kỹ. Tốt nhất, bạn nên để trẻ lớn hơn mới cho ăn và chỉ ăn một lượng nhỏ để cơ thể làm quen.

Lưu ý khi chế biến măng: Để loại bỏ độc tố tự nhiên và đảm bảo an toàn, bạn nên luộc măng nhiều lần với nước muối loãng. Sau mỗi lần luộc, bạn hãy đổ bỏ nước cũ và thay bằng nước mới cho đến khi măng không còn vị đắng.

Ảnh minh họa: Internet

Kết luận

Măng là món ăn ngon và bổ dưỡng, nhưng bạn cần hiểu rõ cơ thể mình để tránh những rủi ro không đáng có. Nếu bạn thuộc một trong những nhóm đối tượng trên, hãy cẩn trọng và tốt nhất là không ăn măng để bảo vệ sức khỏe của bản thân.