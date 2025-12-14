Tử vi tuần mới (15/12-21/12/2025), 3 con giáp vận số dễ phát tài, trời cho điềm lành, làm gì cũng thắng, giàu có hết phần thiên hạ

Tử vi tuần mới (15/12-21/12/2025), Chính Quan trợ mệnh, thuận lợi trong sự nghiệp của người tuổi Tý. Bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Bạn vốn là người nghiêm túc, làm việc có đầu có đuôi nhưng đôi khi khó tránh khỏi bảo thủ trong lối suy nghĩ. Bản mệnh cần học cách thay đổi các góc độ khác nhau để nhìn nhận, đánh giá vấn đề, như vậy mới tìm ra hướng đi mới để phát triển sự nghiệp.

Trong ngày Thủy vượng như tuần này, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Hãy làm việc hoặc vận động hợp lý, chớ nên ngồi một chỗ quá lâu hoặc làm việc nặng quá sức.

Tử vi tuần mới (15/12-21/12/2025), cục diện Tam Hợp mang tới cho tuổi Sửu một vận trình thăng hoa rực rỡ. Bạn sẽ cảm nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quý nhân, giúp công việc đạt hiệu suất gấp đôi. Đây là thời điểm vàng để nắm bắt cơ hội, khai thác triệt tuệ và mở rộng con đường tài lộc. Hãy tận dụng tối đa ngày này để gặt hái thành quả xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận vô cùng lạc quan. Thu nhập có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt, có thể đến từ lương, thưởng, hoặc các khoản đầu tư đã lâu. Các nguồn thu nhập phụ cũng có cơ hội phát triển. Hãy mạnh dạn tìm kiếm thêm nhiều con đường làm giàu. Tuy nhiên, vẫn cần lập kế hoạch tài chính rõ ràng để tích lũy.

Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới (15/12-21/12/2025), nhờ vào sự nhanh nhạy và tinh tế, lại có Thiên Tài giúp sức, tuổi Tỵ có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội từ người khác, giúp tiền tài liên tiếp ùa về nhà. Những ngày này, nếu bạn quyết định đầu tư vào một lĩnh vực mới, tỷ lệ thành công rất cao, mang lại lợi nhuận đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ - Hỏa tương sinh nâng đỡ để cho vận trình tình cảm của những cặp đôi có cơ hội để trở nên nồng ấm hơn trong thời gian này. Hạnh phúc đang đón đợi người độc thân nếu bạn biết mở lòng mình phù hợp.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!