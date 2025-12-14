Tối 13/12, Công an TPHCM đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân nam sinh tử vong trong trường đại học.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng 14/12, Công an phường Đông Hòa (Bình Dương cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xác minh, điều tra vụ một nam sinh tử vong trong khuôn viên một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 13/12, một số sinh viên phát hiện một nam sinh nằm bất động dưới chân tòa nhà G trong khuôn viên trường. Khi lại gần kiểm tra, họ nhận thấy nạn nhân có dấu hiệu chấn thương nên trình báo nhà trường và cơ quan chức năng.

Nhân viên y tế có mặt kiểm tra tình hình nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Đông Hòa tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và xác minh danh tính nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là C.H.L (20 tuổi, ở quận Tân Bình cũ, TP.HCM), sinh viên năm 3 của trường.

Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện một ba lô và điện thoại của nạn nhân trên tầng 5 tòa nhà G.

Vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

