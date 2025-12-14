Tông ô tô đỗ ven đường, 3 người tử vong thương tâm

Đời sống 14/12/2025 09:56

Ngày 14/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong tại xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 00h55 cùng ngày, anh R.C.S. (SN 1997, trú làng Krái, xã Chư Păh) điều khiển xe máy chở theo 2 người ngồi sau, lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt theo hướng ra đường Hùng Vương (địa phận xã Chư Păh) đã tông vào đuôi ô tô tải của chị N.T.N. (SN 1982, trú tại thôn 1, xã Chư Păh) đang đậu ở phía trước cùng chiều.

Tông ô tô đỗ ven đường, 3 người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cú tông mạnh khiến 3 người ngồi trên xe máy bị thương nặng phải đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế xã Chư Păh và Bệnh viện Quân y 15. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cả 3 đã tử vong.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) cùng Công an xã Chư Păh đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật Hình sự thu thập thông tin, xác minh làm rõ vụ tai nạn.

Thực hư vụ cụ bà òa khóc trên xe khách vì cho rằng con út không nhận nuôi

Thực hư vụ cụ bà òa khóc trên xe khách vì cho rằng con út không nhận nuôi

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã xác minh, làm rõ việc cụ bà ngồi khóc trên xe khách vì con gái bỏ rơi gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời

Giá vàng hôm nay, ngày 14/12/2025: Tiếp tục tăng vọt, vàng SJC lập kỷ lục mới nhưng người mua sau một tuần vẫn bị thua lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 14/12/2025: Tiếp tục tăng vọt, vàng SJC lập kỷ lục mới nhưng người mua sau một tuần vẫn bị thua lỗ

Tử vi thứ Hai 15/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Hai 15/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy lớn tại công ty giày da ở Hải Phòng, khói đen cuồn cuộn bốc cao

Cháy lớn tại công ty giày da ở Hải Phòng, khói đen cuồn cuộn bốc cao

Gần 30 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, có ca diễn tiến nặng

Gần 30 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, có ca diễn tiến nặng

Nam sinh tử vong trong khuôn viên trường đại học ở TP.HCM

Nam sinh tử vong trong khuôn viên trường đại học ở TP.HCM

Tình tiết bất ngờ trong vụ người đàn ông đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải

Tình tiết bất ngờ trong vụ người đàn ông đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải

Giá vàng hôm nay, ngày 14/12/2025: Tiếp tục tăng vọt, vàng SJC lập kỷ lục mới nhưng người mua sau một tuần vẫn bị thua lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 14/12/2025: Tiếp tục tăng vọt, vàng SJC lập kỷ lục mới nhưng người mua sau một tuần vẫn bị thua lỗ

Thực hư vụ cụ bà òa khóc trên xe khách vì cho rằng con út không nhận nuôi

Thực hư vụ cụ bà òa khóc trên xe khách vì cho rằng con út không nhận nuôi