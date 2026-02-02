Tử vi tuần mới 2/2 đến 8/2/2026, 3 con giáp Lộc Lá xum xuê, người người nể phục, giàu to bất chấp khó ai sánh bằng, sống trong Phú Quý

Tử vi tuần mới 2/2 đến 8/2/2026, vận trình tuổi Mùi có những tiến triển tốt hơn và cải thiện được tình thế không mấy tốt đẹp trong thời gian tới. Bản mệnh có thể bận rộn hối hả xử lý công việc nhưng dường như bù lại con giáp này cũng có được bài học quý giá.

Tuổi Mùi có cả những niềm vui từ những sự quan tâm của mọi người. Nhưng bên cạnh đó là sự cảnh giác đối với những chuyện thị phi. Ngày Tý Mùi tương hại nên cục diện tốt hoàn toàn khó có được. Nhưng nếu con giáp chủ động thì những tổn hại cũng được xoa dịu.

Quý nhân mang theo những lời đảm bảo về tương lai thăng tiến cho con giáp này. Những khó khăn trước mắt chẳng những không níu được bước chân của tuổi Mùi, mà còn khiến cho con giáp này thêm quyết tâm. Vận trình tài chính cũng có dấu hiệu khả quan và bản mệnh cũng cảm thấy hào hứng hơn vì điều này.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi tuần mới 2/2 đến 8/2/2026, tuổi Mão đang được cát tinh chỉ lối dẫn đường, vận trình sự nghiệp tiến triển khá tốt. Những chuyện tưởng chừng không thể làm được thì con giáp này lại giải quyết một cách nhanh chóng và dễ dàng bởi những ý tưởng độc đáo và sáng tạo.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Mộc sinh xuất cho Hỏa, tuổi Mão có những suy nghĩ viển vông, bởi vậy cần phải sống thực tế hơn để có được con đường đúng đắn cho mình. Con giáp này có thể bỏ lỡ nhân duyên vì suy nghĩ thiếu thực tế. Trong khi đó, các cặp đôi đang yêu đang đứng trước nhiều vấn đề chưa thể giải quyết được.

Tuổi Mão chớ thấy khó mà từ bỏ, rồi cuối cùng nếu lỡ tình yêu tan vỡ thì lại hối hận, tiếc nuối. Nếu con giáp này và nửa kia có khúc mắc gì trong lòng thì cũng nên thẳng thắn trò chuyện, chia sẻ với nhau. Có như vậy hai người mới đưa ra phương án hợp lý, hợp tình được.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới 2/2 đến 8/2/2026, vận nhờ Tam Hợp nên được yên thân, công việc không bị tiểu nhân quấy rối. Bạn là người có tài lại có tâm nên nếu còn trẻ cứ tranh thủ cố gắng để sau này không phải hối hận. Thời gian tới ngọ có nhiều cơ hội để cọ xát để có được những bước tiến không ngờ trong sự nghiệp của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tình cảm rất tốt nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ. Bạn và người ấy có sự tương đồng về tính cách nên đôi khi cả hai có tâm hồn đồng điệu và thu hút nhau. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để Ngọ đưa ra các quyết định quan trọng trong chuyện tình cảm như việc kết hôn hoặc sinh con.

Chính Tài chiếu mệnh nên nguồn thu nhập chủ yếu trông cậy vào công việc chính của bạn, nghề tay trái không khấm khá lắm. Tài lộc đang ở giai đoạn trung bình, vì thế Ngọ nên tiết kiệm một khoản để phòng thân.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!