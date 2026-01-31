Từ nay đến Tết ông Công ông Táo, 3 con giáp vơ vét hết Lộc, Phật Bà mở túi phát lương, vạn lần giàu sang, xúng xính tiền tiêu Tết

Từ nay đến Tết ông Công ông Táo, vận trình của tuổi Hợi thuận lợi, các mối quan hệ hài hòa giúp bản mệnh cảm thấy an tâm hơn và giữ tâm thế hoàn toàn tự tin. Lúc này, bản mệnh nhận ra khi mối quan hệ tốt thì công việc cũng tốt theo, đó còn là động lực để bản thân cố gắng trong công việc, phát triển con đường công danh.

Tuổi Hợi có khá nhiều điều kiện tốt, nhân khi có cát tinh ở bên giúp con giáp này có sự chuyển mình vô cùng ấn tượng. Song đừng nói vội về chuyện tiền bạc vì khi bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì tiền sẽ sớm về túi thôi. Đừng vì sự nóng vội và những đòi hỏi vô cớ mà làm mất đi cơ hội của mình.

Từ nay đến Tết ông Công ông Táo, vận trình tài lộc của tuổi Tuất tiến triển vô cùng hanh thông. Con giáp này làm ăn thuận lợi, rất có thể sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị. Bản mệnh hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, đừng để phải nuối tiếc sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất luôn muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song nếu gặp vấn đề gì khó giải quyết, con giáp này không nên giấu giếm hoặc lấp liếm đi, việc này không chỉ gây hại cho chính bản thân mà có thể ảnh hưởng đến cả công việc chung. Bản mệnh nên chia sẻ để mọi người cùng giúp đỡ.

Con giáp tuổi Dần

Từ nay đến Tết ông Công ông Táo, người tuổi Dần được Thiên Ấn nâng đỡ nên thêm phần chắc chắn trong các công việc hiện tại. Bạn cũng có nhiều cơ hội khẳng định năng lực của mình. Bạn không còn ngần ngại trước khó khăn, mà coi đó là cơ hội để mình rèn luyện bản thân và tích lũy thêm kinh nghiệm.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của những chú Hổ cũng trên đà vượng phát. Chuyện làm ăn xuôi chèo mát mái, kinh doanh có lãi, đem về cho con giáp này một khoản tiền bất ngờ. Nhìn chung đây là khoản thu ngoài dự tính nên bản mệnh cũng cảm thấy rất vui.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!