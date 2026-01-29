10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026), 3 con giáp nhận khoản tiền to, vàng tích đầy chum, chuẩn bị mua biệt thự sắm xe sang

Trong 10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026), tuổi Sửu thể hiện được tài năng cũng như sự nhanh nhẹn, hoạt bát trong cách giải quyết vấn đề. Thế nhưng việc thể hiện đó cũng như con dao hai lưỡi, đôi lúc bản mệnh vì tỏ ra quá hiếu thắng, bất cần nên khiến người khác mất lòng.

Tuổi Sửu thời gian này nhận được khá nhiều lời mời ăn uống, tiệc tùng. Tuy nhiên, có vui vẻ cũng đừng quên tổng kết năm cũ. Trước khi vui hết mình cho bữa tiệc cuối năm, con giáp này đừng quên dành thời gian để hồi tưởng lại một năm đã qua, xem những gì mình đã làm được chưa chưa làm được, cũng như đặt ra ít nhất một dự định đầy cảm hứng cho năm mới sắp tới.

Trong 10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026), Tam Hợp tác động khiến người tuổi Mão có những suy nghĩ lạc quan. Bạn cho rằng mình có đủ khả năng để chinh phục đỉnh cao, chính vì vậy mà bạn không ngại đặt ra những cái đích đầy tham vọng. Thời điểm này, bạn cũng nên giải quyết nốt những công việc vẫn còn dang dở, không nên tiếp tục dây dưa, kéo dài, bởi chẳng còn bao lâu nữa là tết đã đến rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan chiếu mệnh, đáng mừng là con đường sự nghiệp của bản mệnh đang có những bước tiến đáng kể. Những hi sinh của bạn đã được đền đáp xứng đáng, cấp trên sẵn sàng trao cơ hội cho bạn để bạn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Con giáp tuổi Tý

Trong 10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026), tuổi Tý được dự báo sẽ gặp quý nhân. Công việc nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên tiến triển vô cùng thuận lợi. Bản mệnh nhanh chóng khắc phục được những khó khăn, đồng thời đưa ra những định hướng phát triển cho tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của tuổi Tý trong ngày này cũng khá tốt. Cát khí lan tràn đảm bảo cho con giáp này không chỉ có được thu nhập ổn định từ công việc chính mà các khoản thu từ nghề tay trái cũng rất khả quan, từ đó bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều về chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!