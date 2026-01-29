10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026), 3 con giáp nhận khoản tiền to, vàng tích đầy chum, chuẩn bị mua biệt thự sắm xe sang

Tâm linh - Tử vi 29/01/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nhận khoản tiền to, vàng tích đầy chum, chuẩn bị mua biệt thự sắm xe sang trong 10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026),  tuổi Sửu thể hiện được tài năng cũng như sự nhanh nhẹn, hoạt bát trong cách giải quyết vấn đề. Thế nhưng việc thể hiện đó cũng như con dao hai lưỡi, đôi lúc bản mệnh vì tỏ ra quá hiếu thắng, bất cần nên khiến người khác mất lòng.

10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026), 3 con giáp nhận khoản tiền to, vàng tích đầy chum, chuẩn bị mua biệt thự sắm xe sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu thời gian này nhận được khá nhiều lời mời ăn uống, tiệc tùng. Tuy nhiên, có vui vẻ cũng đừng quên tổng kết năm cũ. Trước khi vui hết mình cho bữa tiệc cuối năm, con giáp này đừng quên dành thời gian để hồi tưởng lại một năm đã qua, xem những gì mình đã làm được chưa chưa làm được, cũng như đặt ra ít nhất một dự định đầy cảm hứng cho năm mới sắp tới.

Con giáp tuổi Mão 

Trong 10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026), Tam Hợp tác động khiến người tuổi Mão có những suy nghĩ lạc quan. Bạn cho rằng mình có đủ khả năng để chinh phục đỉnh cao, chính vì vậy mà bạn không ngại đặt ra những cái đích đầy tham vọng. Thời điểm này, bạn cũng nên giải quyết nốt những công việc vẫn còn dang dở, không nên tiếp tục dây dưa, kéo dài, bởi chẳng còn bao lâu nữa là tết đã đến rồi.

10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026), 3 con giáp nhận khoản tiền to, vàng tích đầy chum, chuẩn bị mua biệt thự sắm xe sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan chiếu mệnh, đáng mừng là con đường sự nghiệp của bản mệnh đang có những bước tiến đáng kể. Những hi sinh của bạn đã được đền đáp xứng đáng, cấp trên sẵn sàng trao cơ hội cho bạn để bạn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Con giáp tuổi Tý 

Trong 10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026), tuổi Tý được dự báo sẽ gặp quý nhân. Công việc nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên tiến triển vô cùng thuận lợi. Bản mệnh nhanh chóng khắc phục được những khó khăn, đồng thời đưa ra những định hướng phát triển cho tương lai.

10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026), 3 con giáp nhận khoản tiền to, vàng tích đầy chum, chuẩn bị mua biệt thự sắm xe sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của tuổi Tý trong ngày này cũng khá tốt. Cát khí lan tràn đảm bảo cho con giáp này không chỉ có được thu nhập ổn định từ công việc chính mà các khoản thu từ nghề tay trái cũng rất khả quan, từ đó bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều về chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp nhiều điều đại cát, ăn nên làm ra, số dư tài khoản tăng mãi không ngừng, sự nghiệp vượng phát

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp nhiều điều đại cát, ăn nên làm ra, số dư tài khoản tăng mãi không ngừng, sự nghiệp vượng phát

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp gặp nhiều điều đại cát, ăn nên làm ra, số dư tài khoản tăng mãi không ngừng, sự nghiệp vượng phát trong thời gian này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng đau bụng dữ dội, nhìn thứ rơi ra từ người cô ta mà mẹ tôi ngất lịm phải đi cấp cứu

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng đau bụng dữ dội, nhìn thứ rơi ra từ người cô ta mà mẹ tôi ngất lịm phải đi cấp cứu

Tâm sự 33 phút trước
Chồng cấm đi khám thai suốt 3 tháng đầu, vô tình lật ga giường lên, tôi rụng rời tay chân rồi thu dọn hành lý ly hôn ngay lập tức

Chồng cấm đi khám thai suốt 3 tháng đầu, vô tình lật ga giường lên, tôi rụng rời tay chân rồi thu dọn hành lý ly hôn ngay lập tức

Tâm sự 48 phút trước
10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026), 3 con giáp nhận khoản tiền to, vàng tích đầy chum, chuẩn bị mua biệt thự sắm xe sang

10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026), 3 con giáp nhận khoản tiền to, vàng tích đầy chum, chuẩn bị mua biệt thự sắm xe sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Máy bay rớt bánh lúc cất cánh, phải hạ cánh sớm hơn dự kiến

Máy bay rớt bánh lúc cất cánh, phải hạ cánh sớm hơn dự kiến

Thế giới 1 giờ 10 phút trước
Chồng Siu Black lên tiếng trước thông tin 'vợ chạy thận, bệnh trở nặng'

Chồng Siu Black lên tiếng trước thông tin 'vợ chạy thận, bệnh trở nặng'

Hậu trường 1 giờ 16 phút trước
3 năm "bặt vô âm tín", tôi tình cờ gặp lại kẻ phá hoại gia đình mình và cảnh tượng sau cánh cửa ấy khiến tôi rụng rời

3 năm "bặt vô âm tín", tôi tình cờ gặp lại kẻ phá hoại gia đình mình và cảnh tượng sau cánh cửa ấy khiến tôi rụng rời

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Tình bạn 'thanh mai trúc mã' đáng ngưỡng mộ của Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn

Tình bạn 'thanh mai trúc mã' đáng ngưỡng mộ của Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Tá hỏa bàn chải đánh răng kẹt trong dạ dày cô gái 18 tuổi

Tá hỏa bàn chải đánh răng kẹt trong dạ dày cô gái 18 tuổi

Sức khỏe 1 giờ 26 phút trước
Nhân tình đột ngột qua đời bỏ lại đứa con đỏ hỏn, tôi quỵ ngã khi thấy vợ bế đứa bé lên và nói một câu khiến mình hổ thẹn cả đời

Nhân tình đột ngột qua đời bỏ lại đứa con đỏ hỏn, tôi quỵ ngã khi thấy vợ bế đứa bé lên và nói một câu khiến mình hổ thẹn cả đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Nửa cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, 3 con giáp đón ‘hỷ vận’, Lộc vô số kể, tài khoản kêu ‘ting ting’ không ngừng, sống đời Phú Quý

Nửa cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, 3 con giáp đón ‘hỷ vận’, Lộc vô số kể, tài khoản kêu ‘ting ting’ không ngừng, sống đời Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Danh tính người phụ nữ ở TPHCM pha chế chất độc, bán cho cơ sở nha khoa

Danh tính người phụ nữ ở TPHCM pha chế chất độc, bán cho cơ sở nha khoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, 3 con giáp đón ‘hỷ vận’, Lộc vô số kể, tài khoản kêu ‘ting ting’ không ngừng, sống đời Phú Quý

Nửa cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, 3 con giáp đón ‘hỷ vận’, Lộc vô số kể, tài khoản kêu ‘ting ting’ không ngừng, sống đời Phú Quý

Đúng 12h ngày 30/2/2026, 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, cả đời không lo cơm áo gạo tiền, tiền nhiều giàu ú ụ, vi vu du lịch

Đúng 12h ngày 30/2/2026, 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, cả đời không lo cơm áo gạo tiền, tiền nhiều giàu ú ụ, vi vu du lịch

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 31/1/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 31/1/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Vừa bước qua tháng 2 dương lịch, 3 con giáp gặp thời đổi vận, nghênh đón quý nhân, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, cuộc đời bừng sáng

Vừa bước qua tháng 2 dương lịch, 3 con giáp gặp thời đổi vận, nghênh đón quý nhân, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, cuộc đời bừng sáng

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 30/1/2026, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 30/1/2026, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Ngày cuối tháng 1 dương lịch có kẻ xấu bụng nhòm ngó của cải, 3 con giáp cẩn trọng đường đi nước bước nếu không muốn thành kẻ 'PHÁ GIA CHI TỬ'

Ngày cuối tháng 1 dương lịch có kẻ xấu bụng nhòm ngó của cải, 3 con giáp cẩn trọng đường đi nước bước nếu không muốn thành kẻ 'PHÁ GIA CHI TỬ'