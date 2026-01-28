Từ nay đến 15 tháng Chạp, Thần Tài ban phúc, 3 con giáp kiếm tiền 'khủng' nhất, sự nghiệp hanh thông, Phát Tài rực rỡ

Từ nay đến 15 tháng Chạp, tuổi Sửu buôn bán kinh doanh sẽ có một ngày làm ăn phát đạt. Đây là thời điểm hàng hóa bán chạy, khách hàng ra vào nườm nượp giúp doanh thu không ngừng tăng. Con giáp này có thể suy nghĩ đến việc đầu tư thêm để tiền bạc sinh sổi nảy nở, mang lại nguồn thu nhập dồi dào.

Tam hội cục đang giúp cho tuổi Sửu gặp được thêm nhiều điều may mắn trong tình duyên, đưa chân dẫn lối cho con giáp này tìm thấy định mệnh của mình. Đừng mãi chỉ ru rú trong nhà hay chỉ giao du với một nhóm bạn bè thân thiết, bản mệnh cần mở rộng ngoại giao và mở lòng mình thì đối phương mới có thể tiến tới. Đây mới chỉ là bước đầu, chớ nên căng thẳng.

Từ nay đến 15 tháng Chạp, tình hình tài chính của tuổi Tuất có những tín hiệu khá tích cực. Con giáp này có thể nhận được lời giới thiệu đầu tư khá đáng tin từ bạn bè. Hãy thử sức, bản mệnh có thể kiếm về một khoản kha khá. Một số người thậm chí còn có cơ hội phát tài dựa vào may mắn. Có tiền từ trên trời rơi xuống tất nhiên là đáng mừng, song bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, nếu không thì dù dư dả đến mấy, sớm muộn gì cũng lại cháy túi.

Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì thế, con giáp này nên hạn chế tiến hành những công việc trọng đại. Tốt nhất, hãy chuyển sang ngày khác thực hiện để gặp được nhiều may mắn hơn.

Con giáp tuổi Mùi

Từ nay đến 15 tháng Chạp, người tuổi Mùi cởi mở và tự tin khi trò chuyện với mọi người xung quanh. Bạn trở nên thu hút hơn trong mắt người khác giới và có thể lọt vào mắt xanh của ai đó. Với người có đôi có cặp, hai bạn giải quyết được những vấn đề còn tồn tại trước đó, mối quan hệ lại hàn gắn như xưa. Hai bạn cũng trở nên chín chắn hơn và biét trân trọng hơn những gì đang có.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn phù trợ, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng bằng phẳng, hanh thông. Bạn phát huy được điểm mạnh của mình đúng lúc đúng chỗ, gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!