Từ nay đến 15 tháng Chạp, Thần Tài ban phúc, 3 con giáp kiếm tiền 'khủng' nhất, sự nghiệp hanh thông, Phát Tài rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 28/01/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp kiếm tiền 'khủng' nhất, sự nghiệp hanh thông, Phát Tài rực rỡ từ nay đến 15 tháng Chạp này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Từ nay đến 15 tháng Chạp, tuổi Sửu buôn bán kinh doanh sẽ có một ngày làm ăn phát đạt. Đây là thời điểm hàng hóa bán chạy, khách hàng ra vào nườm nượp giúp doanh thu không ngừng tăng. Con giáp này có thể suy nghĩ đến việc đầu tư thêm để tiền bạc sinh sổi nảy nở, mang lại nguồn thu nhập dồi dào.

Từ nay đến 15 tháng Chạp, Thần Tài ban phúc, 3 con giáp kiếm tiền 'khủng' nhất, sự nghiệp hanh thông, Phát Tài rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tam hội cục đang giúp cho tuổi Sửu gặp được thêm nhiều điều may mắn trong tình duyên, đưa chân dẫn lối cho con giáp này tìm thấy định mệnh của mình. Đừng mãi chỉ ru rú trong nhà hay chỉ giao du với một nhóm bạn bè thân thiết, bản mệnh cần mở rộng ngoại giao và mở lòng mình thì đối phương mới có thể tiến tới. Đây mới chỉ là bước đầu, chớ nên căng thẳng.

Con giáp tuổi Tuất 

Từ nay đến 15 tháng Chạp, tình hình tài chính của tuổi Tuất có những tín hiệu khá tích cực. Con giáp này có thể nhận được lời giới thiệu đầu tư khá đáng tin từ bạn bè. Hãy thử sức, bản mệnh có thể kiếm về một khoản kha khá. Một số người thậm chí còn có cơ hội phát tài dựa vào may mắn. Có tiền từ trên trời rơi xuống tất nhiên là đáng mừng, song bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, nếu không thì dù dư dả đến mấy, sớm muộn gì cũng lại cháy túi.

Từ nay đến 15 tháng Chạp, Thần Tài ban phúc, 3 con giáp kiếm tiền 'khủng' nhất, sự nghiệp hanh thông, Phát Tài rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì thế, con giáp này nên hạn chế tiến hành những công việc trọng đại. Tốt nhất, hãy chuyển sang ngày khác thực hiện để gặp được nhiều may mắn hơn.

Con giáp tuổi Mùi 

Từ nay đến 15 tháng Chạp, người tuổi Mùi cởi mở và tự tin khi trò chuyện với mọi người xung quanh. Bạn trở nên thu hút hơn trong mắt người khác giới và có thể lọt vào mắt xanh của ai đó. Với người có đôi có cặp, hai bạn giải quyết được những vấn đề còn tồn tại trước đó, mối quan hệ lại hàn gắn như xưa. Hai bạn cũng trở nên chín chắn hơn và biét trân trọng hơn những gì đang có.

Từ nay đến 15 tháng Chạp, Thần Tài ban phúc, 3 con giáp kiếm tiền 'khủng' nhất, sự nghiệp hanh thông, Phát Tài rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn phù trợ, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng bằng phẳng, hanh thông. Bạn phát huy được điểm mạnh của mình đúng lúc đúng chỗ, gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng hai ngày 26/1 và 27/1: 3 con giáp mã đáo thành công, tiền trong tài khoản tăng liên tục, làm gì cũng có người dẫn đường chỉ lối

Đúng hai ngày 26/1 và 27/1: 3 con giáp mã đáo thành công, tiền trong tài khoản tăng liên tục, làm gì cũng có người dẫn đường chỉ lối

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tiền bạc dư dả, mở cửa gánh vàng gánh bạc vào nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai đầy hận muộn màng của nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi

Lời khai đầy hận muộn màng của nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi

Lời khai bất ngờ của kẻ trộm thiên nga trắng ở Thảo cầm viên Sài Gòn

Lời khai bất ngờ của kẻ trộm thiên nga trắng ở Thảo cầm viên Sài Gòn

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/1/2026, Trời quang mây tạnh, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/1/2026, Trời quang mây tạnh, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Thần Tài định sẵn, 3 con giáp này ở yên một chỗ PHÚC LỘC tự chảy về, 20 ngày cuối tháng Chạp có QUÝ NHÂN ẩn mình ban cho cơ duyên Tài Lộc

Thần Tài định sẵn, 3 con giáp này ở yên một chỗ PHÚC LỘC tự chảy về, 20 ngày cuối tháng Chạp có QUÝ NHÂN ẩn mình ban cho cơ duyên Tài Lộc

Đúng 5h sáng mai, thứ Năm 29/1, 3 con giáp gặp gỡ Quý Nhân, phát Tài phát Lộc, giàu sang Phú Quý, vươn mình đổi đời nhanh chóng

Đúng 5h sáng mai, thứ Năm 29/1, 3 con giáp gặp gỡ Quý Nhân, phát Tài phát Lộc, giàu sang Phú Quý, vươn mình đổi đời nhanh chóng

Từ nay đến hết tháng 1 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài mở kho phát lộc, bình an hưởng phúc, sự nghiệp phát lên phơi phới

Từ nay đến hết tháng 1 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài mở kho phát lộc, bình an hưởng phúc, sự nghiệp phát lên phơi phới

3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết sau ngày 29/1/2026

3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết sau ngày 29/1/2026

Đúng 9h sáng mai (29/1/2026), 3 con giáp này may mắn cực đại, làm ăn ngon lành, tiền bạc phủ phê, sao tốt chiếu rọi tới tận cửa

Đúng 9h sáng mai (29/1/2026), 3 con giáp này may mắn cực đại, làm ăn ngon lành, tiền bạc phủ phê, sao tốt chiếu rọi tới tận cửa