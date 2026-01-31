Vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (1, 2 và 3/2), đường công danh, sự nghiệp của tuổi Ngọ không ngừng tăng tiến. Hôm nay tuổi Ngọ có thể tiến hành các công việc quan trọng như hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng bởi khả năng thành công là rất cao. Sự chần chừ, do dự có thể khiến hiệu quả giảm sút, vì vậy hãy tận dụng cơ hội ngay khi có thể.

Con giáp này khá tinh nhạy trong việc xử lý các vấn đề, biết lượng sức, biết tập trung vào đâu và bỏ qua việc gì không cần thiết. Tuy nhiên có người lại không ưa vì cho rằng tuổi Ngọ ranh mãnh, tư lợi. Sự thực đôi lúc bản mệnh lười biếng chỉ nghĩ cách làm cho nhanh, lại đánh giá bản thân quá cao so với thực tế. Vì vậy nên học cách lắng nghe, học cách để kiên nhẫn hơn.

Vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (1, 2 và 3/2), sự nghiệp tuổi Tuất phát triển tốt. Thời điểm cuối năm chính là thời điểm để tất cả mọi cơ quan, đơn vị tổng kết những điều mình đã làm được. Nếu con giáp này đã cố gắng không ngừng trong suốt khoảng thời gian qua thì rất có thể đây là lúc thu nhận thành quả.

Ảnh minh họa: Internet

Để công việc có những bước tiến thuận lợi hơn trong tương lai, bản mệnh nên cởi mở hơn khi tiếp thu những cái mới. Đôi khi những điều tuổi Tuất tin tưởng đã quá lạc hậu, thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề sẽ khiến mọi kế hoạch trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn rất nhiều.

Con giáp tuổi Tý

Vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (1, 2 và 3/2), người tuổi Tý được Chính Quan che chở nên công việc trong ngày khá suôn sẻ. Không quá khó khăn để người tuổi này dễ dàng vượt qua các thách thức đặt ra. Đầu năm mới với nhiều tín hiệu tốt lành khiến tinh thần của bạn khá thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc trong ngày cũng khá tốt, người làm công ăn lương có thể hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Trong khi đó, người làm nghề tự do có thể nhận được một khoản lời lãi đáng kể vào ngày hôm nay. Điều này cho thấy những quyết định đầu tư trước đó là hoàn toàn đúng đắn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!