Tử vi tuần mới (2/2 đến 8/2/2026), 3 con giáp hứng bão Tài Lộc, bạc vàng đủ đầy, Phú Quý lên hương, vương giả tột cùng

Tử vi tuần mới (2/2 đến 8/2/2026), tuổi Thân sẽ đón tin vui về chuyện học hành, thi cử, thăng chức hay tăng lương. Có thể nói, năng lực cũng như cố gắng của con giáp này đã được ghi nhận. Thế nhưng bản mệnh đừng quá mải mê sự nghiệp mà quên đi những mối quan hệ quan trọng xung quanh mình.

Hãy học cách tha thứ khi có được sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Có thể tuổi Thân sẽ đau buồn sau khi bị tổn thương, nhưng sẽ tự đứng dậy khi thương tổn qua đi và biết thời điểm nào là tốt nhất để kết thúc mối quan hệ xấu. Cánh cửa hạnh phúc khác vẫn luôn chờ đón con giáp này ở phía trước.

Bản mệnh có tài ăn nói khéo léo nên thu lợi về mình, nhưng có thể bị một số người vì khó chịu, không ưa nên cố tình hãm hại. Con giáp này đừng quá chú ý đến điều đó, vì thực tế là chúng ta chẳng thể làm hài lòng tất cả mọi người được.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi tuần mới (2/2 đến 8/2/2026), vận trình tài lộc của tuổi Tuất tiến triển vô cùng hanh thông. Con giáp này làm ăn thuận lợi trong ngày hôm nay, rất có thể sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị. Bản mệnh hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, đừng để phải nuối tiếc sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất luôn muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song nếu gặp vấn đề gì khó giải quyết, con giáp này không nên giấu giếm hoặc lấp liếm đi, việc này không chỉ gây hại cho chính bản thân mà có thể ảnh hưởng đến cả công việc chung. Bản mệnh nên chia sẻ để mọi người cùng giúp đỡ.

Ngũ hành Mộc khắc Thổ, đường tình duyên trong ngày có phần kém sắc. Con giáp này và nửa kia có thể bất đồng quan điểm với nhau trên một phương diện nào đó. Bản mệnh nên chờ cả hai cùng bình tĩnh lại rồi thảo luận sau, bởi trong lúc nóng nảy thì sẽ chẳng có ai muốn nghe theo lời của ai.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi tuần mới (2/2 đến 8/2/2026), Lục Hợp mở ra cho người tuổi Sửu những tín hiệu tốt lành ở phương diện sự nghiệp. Thường ngày con giáp này cũng luôn chăm chỉ, tạo dựng mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên hài hòa nên gặp khó khăn là có người giúp đỡ, không phải một mình gánh vác.

Ảnh minh họa: Internet

Cát khí cũng hỗ trợ phương diện tiền bạc của con giáp này. Bạn đang có may mắn đồng hành, lúc này hãy tiếp tục lên kế hoạch tăng thu nhập thêm cho mình vì động lực và tinh thần của bạn đang ở mức cao, đừng ngủ quên trên chiến thắng.

Trên phương diện tình cảm, đào hoa tìm đến với người độc thân. Nhờ bản tính hài hước và duyên dáng của mình mà người tuổi này dễ nhận được sự chú ý của những người khác phái. Đây là cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!