Hưng Yên: Phát hiện xe tải chở hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi, không rõ nguồn gốc

Đời sống 19/03/2026 10:29

Tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng phát hiện xe tải chở hơn 1,3 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y theo quy định.

Theo báo Dân Trí, theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 18/3, Công an xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2 và Trạm Kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Châu Giang kiểm tra một phương tiện có dấu hiệu nghi vấn.

Phương tiện và tang vật vi phạm, tài xế không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Tại khu vực thôn 14, lực lượng chức năng dừng xe tải biển kiểm soát 29C-639.xx do Trương Kỳ Lân (29 tuổi, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) điều khiển.

Qua kiểm tra, trong thùng xe có hơn 1,3 tấn nầm lợn đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi, không bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm làm việc, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Công an xã Nghĩa Trụ đã lập biên bản ban đầu, bàn giao toàn bộ tang vật và phương tiện cho Đội Quản lý thị trường số 2 để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Công an xã Nghĩa Trụ đã lập biên bản ban đầu, bàn giao toàn bộ tang vật và phương tiện cho Đội Quản lý thị trường số 2. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống. 

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xe tải đang vận chuyển 1.036 kg sản phẩm động vật (lòng lợn) không rõ nguồn gốc. Cụ thể theo báo Sức khỏe và Đời sống, trước đó, Tổ công tác Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Công an phường Mỹ Hào và Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp khu vực Mỹ Văn tiến hành kiểm tra, phát hiện xe ô tô tải BKS 29K - 256.60 do anh Trần Việt Trung (SN 1978, trú tại Phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) điều khiển đang vận chuyển 1.036 kg sản phẩm động vật (lòng lợn).

Thời điểm kiểm tra, số lòng lợn nói trên có dấu hiệu phân hủy, chuyển màu, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Cùng với đó, tài xế ô tô tải không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy phép vận chuyển số sản phẩm động vật trên.

Thanh Hóa: Phát hiện hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc suýt vào bàn nhậu

Thanh Hóa: Phát hiện hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc suýt vào bàn nhậu

Các loại hàng gồm tràng trứng gia cầm, nầm lợn, ruốc lợn, bò khô, thịt lợn, chả cá, chả mực, mực, bạch tuộc, bào ngư và nhiều loại mặt hàng thực phẩm đông lạnh khác không có tem, nhãn, mác, nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Xót xa: Cháy tòa nhà 5 tầng, 9 người trong một gia đình tử vong thương tâm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/3-21/3), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Sai lầm kinh điển khi nấu bông cải xanh mà 90% chị em nội trợ mắc phải khiến rau thành "xác xơ", mất sạch dưỡng chất

Châu Tấn khác lạ ở tuổi U60 sau tin đồn hẹn hò với bạn trai kém tuổi

Bước qua ngày 20/3/2026, 3 con giáp lội ngược dòng, sự nghiệp bứt phá, tiền bạc tăng phi mã, giàu sang Phú Quý

Bắt nóng nghi phạm gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng ở Hưng Yên

Tài xế cùng 2 phụ xe đánh bạc khi vừa lái xe khách phóng vun vút trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' sau ngày 19/3/2026, 3 con giáp tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

9 ngày liên tiếp (20/3 - 29/3/2026), 3 con giáp cuộc sống ngậm thìa vàng, tình cảm ngập tràn, chuẩn bị hứng Lộc Trời, may mắn Thịnh Vượng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng SJC 'bốc hơi' gần 5 triệu đồng sau một đêm

Tử vi thứ Năm 19/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc vô song, tiền tài phủ phê, Mão - Thân khó khăn chồng chất, tiền bạc hao hụt khó tránh

Bắt nóng nghi phạm gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng ở Hưng Yên

Tài xế cùng 2 phụ xe đánh bạc khi vừa lái xe khách phóng vun vút trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Giá vàng hôm nay, ngày 19/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng SJC 'bốc hơi' gần 5 triệu đồng sau một đêm

NÓNG: Danh tính đối tượng buôn bán 'thuốc nam gia truyền', hơn 2.000 sản phẩm trôi nổi đã đến tay người dân

Nữ sinh viên ở Hà Nội mất hơn 800 triệu đồng vì chiêu lừa đảo quen thuộc

Động thái MỚI NHẤT của người sáng lập dự án Nuôi em - Hoàng Hoa Trung

