Hưng Yên: Phát hiện xe tải chở hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi, không rõ nguồn gốc

Tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng phát hiện xe tải chở hơn 1,3 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y theo quy định.

Theo báo Dân Trí, theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 18/3, Công an xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2 và Trạm Kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Châu Giang kiểm tra một phương tiện có dấu hiệu nghi vấn.

Phương tiện và tang vật vi phạm, tài xế không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc. Ảnh: Báo Dân Trí.

Tại khu vực thôn 14, lực lượng chức năng dừng xe tải biển kiểm soát 29C-639.xx do Trương Kỳ Lân (29 tuổi, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) điều khiển.

Qua kiểm tra, trong thùng xe có hơn 1,3 tấn nầm lợn đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi, không bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm làm việc, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Công an xã Nghĩa Trụ đã lập biên bản ban đầu, bàn giao toàn bộ tang vật và phương tiện cho Đội Quản lý thị trường số 2 để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xe tải đang vận chuyển 1.036 kg sản phẩm động vật (lòng lợn) không rõ nguồn gốc. Cụ thể theo báo Sức khỏe và Đời sống, trước đó, Tổ công tác Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Công an phường Mỹ Hào và Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp khu vực Mỹ Văn tiến hành kiểm tra, phát hiện xe ô tô tải BKS 29K - 256.60 do anh Trần Việt Trung (SN 1978, trú tại Phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) điều khiển đang vận chuyển 1.036 kg sản phẩm động vật (lòng lợn).

Thời điểm kiểm tra, số lòng lợn nói trên có dấu hiệu phân hủy, chuyển màu, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Cùng với đó, tài xế ô tô tải không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy phép vận chuyển số sản phẩm động vật trên.

Thanh Hóa: Phát hiện hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc suýt vào bàn nhậu

