Quảng Ninh: Phát hiện kho chứa gần 4 tấn xúc xích, chả mực không rõ nguồn gốc chuẩn bị bán ra thị trường

Đời sống 29/01/2026 10:07

Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và thu giữ 3.790kg thực phẩm các loại, bao gồm 2.506kg xúc xích, 1.284kg chả mực, tôm hùm, ốc đỏ, há cảo…

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 28/1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra kho chứa thực phẩm do Lê Hải Minh (25 tuổi, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) làm chủ.

Quảng Ninh: Phát hiện kho chứa gần 4 tấn xúc xích, chả mực không rõ nguồn gốc chuẩn bị bán ra thị trường - Ảnh 1
Gần 4 tấn thực phẩm gồm xúc xích, chả mực, há cảo... không rõ nguồn gốc được tập kết tại Móng Cái. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho chứa tổng cộng 3.790 kg thực phẩm các loại. Số hàng này gồm 2.506 kg xúc xích và 1.284 kg thực phẩm khác như chả mực, tôm hùm, ốc đỏ, há cảo... đóng trong các thùng carton.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp đối với toàn bộ số thực phẩm nêu trên.

Quảng Ninh: Phát hiện kho chứa gần 4 tấn xúc xích, chả mực không rõ nguồn gốc chuẩn bị bán ra thị trường - Ảnh 2
Hiện toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc nêu trên đã bị tạm giữ để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin báo Tiền Phong, làm việc với cơ quan chức năng, Lê Hải Minh khai nhận số thực phẩm trên có trị giá khoảng 217 triệu đồng, do bản thân trực tiếp mua, thu gom từ nhiều người tại các chợ trên địa bàn thành phố Móng Cái cũ, sau đó vận chuyển về kho tập kết để chờ thời điểm cận Tết, khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao, đưa ra thị trường bán kiếm lời. Cơ quan chức năng cũng xác định Minh chưa được cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Hiện toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Công an tỉnh Quảng Ninh đánh giá việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ việc góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm trên địa bàn, nhất là giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Nóng, phát hiện hơn 700kg cá, thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc ở TP.HCM: 'Có thể gây hại cho sức khỏe'

Nóng, phát hiện hơn 700kg cá, thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc ở TP.HCM: 'Có thể gây hại cho sức khỏe'

Bà T.N.T.T. thừa nhận toàn bộ số thực phẩm trên được bà mua từ nhiều người, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có tài liệu liên quan đến chất lượng hàng hóa, không đảm bảo an toàn sử dụng và có thể gây hại cho sức khỏe con người.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm bẩn thực phẩm không gõ nguồn gốc tin mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày 30/2/2026, 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, cả đời không lo cơm áo gạo tiền, tiền nhiều giàu ú ụ, vi vu du lịch

Đúng 12h ngày 30/2/2026, 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, cả đời không lo cơm áo gạo tiền, tiền nhiều giàu ú ụ, vi vu du lịch

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây nhiễm vi rút Nipah qua thực phẩm

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây nhiễm vi rút Nipah qua thực phẩm

Sức khỏe 20 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 31/1/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 31/1/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
NÓNG: Tử hình kẻ truy sát gia đình vợ cũ khiến 2 người tử vong

NÓNG: Tử hình kẻ truy sát gia đình vợ cũ khiến 2 người tử vong

Đời sống 30 phút trước
Bạch Lộc được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao vì sự chuyên nghiệp

Bạch Lộc được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao vì sự chuyên nghiệp

Sao quốc tế 34 phút trước
Vì sao người mắc 3 bệnh này nên hạn chế ăn chuối dù đây là thực phẩm bổ dưỡng?

Vì sao người mắc 3 bệnh này nên hạn chế ăn chuối dù đây là thực phẩm bổ dưỡng?

Sống khỏe 36 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Ngày tái hôn, tiếng khóc nức nở và tiếng cào cửa của con khiến tôi rụng rời, chỉ muốn xé nát váy cưới để chạy về

Ngày tái hôn, tiếng khóc nức nở và tiếng cào cửa của con khiến tôi rụng rời, chỉ muốn xé nát váy cưới để chạy về

Tâm sự Eva 1 giờ 5 phút trước
Vừa bước qua tháng 2 dương lịch, 3 con giáp gặp thời đổi vận, nghênh đón quý nhân, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, cuộc đời bừng sáng

Vừa bước qua tháng 2 dương lịch, 3 con giáp gặp thời đổi vận, nghênh đón quý nhân, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, cuộc đời bừng sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 30/1/2026, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 30/1/2026, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Ô tô đi lùi đâm 2 người trên phố ở Hà Nội, 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Ô tô đi lùi đâm 2 người trên phố ở Hà Nội, 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Thót tim cảnh tượng xe chở rác đâm trúng nhiều phương tiện trên phố, 8 người thương vong

Thót tim cảnh tượng xe chở rác đâm trúng nhiều phương tiện trên phố, 8 người thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Tử hình kẻ truy sát gia đình vợ cũ khiến 2 người tử vong

NÓNG: Tử hình kẻ truy sát gia đình vợ cũ khiến 2 người tử vong

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

Xót xa phát hiện bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi bên vệ đường ở Lâm Đồng

Xót xa phát hiện bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi bên vệ đường ở Lâm Đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/1/2026: Vàng miếng SJC tăng dựng đứng 6 triệu, vượt 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/1/2026: Vàng miếng SJC tăng dựng đứng 6 triệu, vượt 190 triệu đồng/lượng

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 9, hai người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 9, hai người tử vong, 3 người bị thương

Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai mua heo chết vì dịch bệnh rồi bán ra thị trường

Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai mua heo chết vì dịch bệnh rồi bán ra thị trường