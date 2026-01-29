Quảng Ninh: Phát hiện kho chứa gần 4 tấn xúc xích, chả mực không rõ nguồn gốc chuẩn bị bán ra thị trường

Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và thu giữ 3.790kg thực phẩm các loại, bao gồm 2.506kg xúc xích, 1.284kg chả mực, tôm hùm, ốc đỏ, há cảo…

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 28/1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra kho chứa thực phẩm do Lê Hải Minh (25 tuổi, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) làm chủ.

Gần 4 tấn thực phẩm gồm xúc xích, chả mực, há cảo... không rõ nguồn gốc được tập kết tại Móng Cái. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho chứa tổng cộng 3.790 kg thực phẩm các loại. Số hàng này gồm 2.506 kg xúc xích và 1.284 kg thực phẩm khác như chả mực, tôm hùm, ốc đỏ, há cảo... đóng trong các thùng carton.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp đối với toàn bộ số thực phẩm nêu trên.

Hiện toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc nêu trên đã bị tạm giữ để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin báo Tiền Phong, làm việc với cơ quan chức năng, Lê Hải Minh khai nhận số thực phẩm trên có trị giá khoảng 217 triệu đồng, do bản thân trực tiếp mua, thu gom từ nhiều người tại các chợ trên địa bàn thành phố Móng Cái cũ, sau đó vận chuyển về kho tập kết để chờ thời điểm cận Tết, khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao, đưa ra thị trường bán kiếm lời. Cơ quan chức năng cũng xác định Minh chưa được cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Hiện toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Công an tỉnh Quảng Ninh đánh giá việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ việc góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm trên địa bàn, nhất là giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

