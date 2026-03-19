Vào 2 ngày liên tiếp (19/3 - 20/3/2026), sự phù trợ của Tam Hợp, công việc của người tuổi Mão tiến triển khá thuận lợi, tuy nhiên, để lập ra những kế hoạch thực tế hơn, bạn cần phải đánh giá chính xác năng lực của bản thân mình và tình huống trước mắt.

Khi đứng trước những quyết định trọng đại, bản mệnh nên trò chuyện và thảo luận với mọi người xung quanh nhiều hơn, bởi lúc nào mọi người cũng sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn. Nhiều người cùng suy nghĩ bao giờ cũng đem lại kết quả tích cực hơn.

Con giáp tuổi Sửu

Vào 2 ngày liên tiếp (19/3 - 20/3/2026), Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu với đầu óc thông minh, tài trí có thể gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh. Bạn luôn là người đầu tiên đưa ra cách giải quyết các vấn đề mà tập thể gặp phải. Người làm lãnh đạo có thể thể hiện được khả năng của mình, nhận được sự kính trọng và khâm phục của cấp dưới. Bạn có thể là người chỉ đường dẫn lối, dẫn dắt mọi người tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Tuy nhiên, Thổ khắc Thủy cho thấy con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng quá bận rộn với công việc mà bỏ mặc người ấy hoặc không quan tâm đến các công việc nhà.

Con giáp tuổi Dần

Vào 2 ngày liên tiếp (19/3 - 20/3/2026), cục diện Tam Hợp xuất hiện trong tử vi của người tuổi Dần mang tới cho bản mệnh một ngày làm gì cũng dễ đạt được mục đích như mong muốn. Mọi thứ đang được bạn kiểm soát khá tốt, tiến trình diễn ra hết sức thuận lợi.

Thiên Ấn cũng cho thấy, chính sự thông minh, nhạy bén và nắm bắt thời cơ tốt là bước đệm vững chắc giúp bản mệnh dễ dàng thăng tiến trong tương lai. Tuy nhiên, đừng quên tham khảo ý kiến của những người đi trước trong những quyết định quan trọng để hạn chế rủi ro.

