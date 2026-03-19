Thứ 6, 7 và Chủ Nhật (ngày 20, 21, 22/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài rải lộc, đón tiền vàng, hứng trọn vinh hoa Phú Quý khiến ai cũng ghen hờn

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật (ngày 20, 21, 22/3/2026), cục diện Tam Hợp xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dần mang tới cho bản mệnh một ngày làm gì cũng dễ đạt được mục đích như mong muốn. Mọi thứ đang được bạn kiểm soát khá tốt, tiến trình diễn ra hết sức thuận lợi.

Thiên Ấn cũng cho thấy, chính sự thông minh, nhạy bén và nắm bắt thời cơ tốt là bước đệm vững chắc giúp bản mệnh dễ dàng thăng tiến trong tương lai. Tuy nhiên, đừng quên tham khảo ý kiến của những người đi trước trong những quyết định quan trọng để hạn chế rủi ro.

Mộc sinh xuất cho Hỏa lại khiến niềm vui trong ngày của những chú Hổ vơi đi đôi chút do mối quan hệ đôi lứa dần trở nên lạnh nhạt, xa cách nhưng bạn vẫn chưa tìm ra phương pháp để xóa nhòa khoảng cách. Có lẽ cả hai nên có một cuộc trò chuyện để giải quyết tình trạng này.

Con giáp tuổi Thìn

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật (ngày 20, 21, 22/3/2026), Chính Tài nâng đỡ, người tuổi Thìn có thể nhận được phần thưởng xứng đáng cho những gì đã bỏ ra trong suốt thời gian qua. Cấp trên luôn quan tâm đến bạn và nhận ra đây là thời điểm để cho bạn những món quà khích lệ.

Người buôn bán, kinh doanh cũng làm ăn khá tốt trong ngày hôm nay. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên cửa hàng lúc nào cũng có người ra người vào nườm nượp. Bạn có thể bắt đầu suy nghĩ đến việc mở rộng kinh doanh.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Nếu ai có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao. Biết đâu đó chính là nửa kia mà định mệnh dành cho bạn?

Con giáp tuổi Tý

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật (ngày 20, 21, 22/3/2026), dưới sự che chở của tam hội, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tý tiến triển rất thuận lợi và nhanh chóng. Thời điểm này, bản mệnh nhận được sự giúp sức cũng như hưởng ứng từ đồng nghiệp, thêm vào đó là cả sự tin tưởng của cấp trên.

Đây là cơ hội quý giá để con giáp này có thể chứng minh năng lực của mình cho nên hãy cố gắng tận dụng thật tốt, điều này sẽ rất có lợi cho chặng đường thăng tiến của tuổi Tý. Ngoài ra, bản mệnh còn có nhiều cơ hội kiếm tiền, đặc biệt là với những người kinh doanh.

Con giáp này được quý nhân giúp đỡ, khách hàng nườm nượp, đơn hàng cũng bay về tới tấp. Tuy nhiên, ngũ hành Thủy Thổ xung khắc lại gây ra một vài vấn đề về sức khỏe. Đừng quên nghỉ ngơi hợp lý kẻo có thể bản mệnh sẽ tốn một khoản nho nhỏ vào việc chữa bệnh.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!