NÓNG: Phát hiện gần 700 kg mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc

Ngày 23/1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa phát hiện gần 700 kg mỹ phẩm không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng 21/1, Đội QLTT số 2 tiến hành kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh tại thôn Trung Bình (xã Phù Mỹ Tây) do bà L.T.M.N. (SN 1998) làm đại diện. Tại đây, lực lượng QLTT phát hiện 680 kg kem dưỡng trắng toàn thân được đựng trong 17 thùng carton.

Đáng chú ý, số mỹ phẩm này được chứa trong các bịch nilon trong suốt không nhãn mác, mỗi bịch có trọng lượng 10 kg. Toàn bộ số hàng này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không có phiếu công bố mỹ phẩm theo quy định.

Gần 700 kg mỹ phẩm không rõ nguồn gốc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Gia Lai, qua làm việc, chủ cơ sở khai nhận số kem làm trắng da toàn thân nói trên được mua trôi nổi ngoài thị trường về chia lẻ bán kiếm lời.

Theo Chi cục QLTT, thời gian qua, tình trạng sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm tự chế, đặc biệt là các loại kem làm trắng da cấp tốc được rao bán tràn lan trên mạng xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, lực lượng QLTT tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

