Triệt phá đường dây mua bán gần 27 kg xyanua từ Đồng Tháp về TP.HCM

Đời sống 23/01/2026 15:06

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 22/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án tàng trữ, mua bán chất độc xyanua trái phép quy mô lớn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất độc xảy ra trước nhà số 465 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn. Vụ án do Công an quận 5 (cũ) khởi tố ngày 3-1-2025, liên quan đến Nguyễn Trọng Tánh (26 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cùng đồng phạm.

Dựa vào hồ sơ, khoảng 18 giờ ngày 29-12-2024, Công an quận 5 kiểm tra Trần Tùng Cương (40 tuổi, ngụ Đồng Tháp) khi người này điều khiển xe máy chở theo một thùng xốp trước số 465 Trần Hưng Đạo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng xốp chứa gần 27 kg xyanua dạng viên nén và năm chai hóa chất lỏng, nhãn Potassium Cyanide.

Làm việc với công an, Cương khai nhận chỉ chở thuê số hàng trên cho Nguyễn Trọng Tánh từ Đồng Tháp về TP.HCM với giá 700.000 đồng/chuyến, không biết bên trong là chất độc.

Triệt phá đường dây mua bán gần 27 kg xyanua từ Đồng Tháp về TP.HCM - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, từ lời khai và tài liệu thu thập được, công an xác định Nguyễn Trọng Tánh là người đứng ra thuê vận chuyển và trực tiếp mua bán xyanua cho nhiều người. Mở rộng điều tra, công an làm rõ hai trường hợp đã mua chất độc từ Tánh.

Cụ thể, Nguyễn Quang Đại (46 tuổi, ngụ TP.HCM) mua 500 gram xyanua với giá 1 triệu đồng, nhận hàng qua xe khách tại khu chế xuất Linh Trung (Bình Dương cũ), khai cất giữ để diệt côn trùng.

Đại sử dụng xe mô tô Yamaha Attila biển số 59V2-03667, số khung: RLGH125GD8D075216 và số máy: VMM9BE-D075216 (không đăng ký – chính chủ) để vận chuyển chất độc xyanua.

Trường hợp khác, Nguyễn Tất Tiện (37 tuổi, ngụ Đồng Nai) mua 2 kg xyanua với giá 6 triệu đồng, nhận hàng tại khu vực ngã ba Trị An (Đồng Nai cũ), khai dùng để làm “thuốc đá gà”. Tiện sử dụng xe mô tô Yamaha Exciter biển số 60B9-37411, số khung: RLCUG0610GY212672, số máy: G3D4E-225584 (không đăng ký chính chủ) để vận chuyển chất độc xyanua.

Quá trình điều tra xác định cả hai đối tượng đều dùng xe máy không đăng ký chính chủ để vận chuyển chất độc xyanua.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo tìm chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp của hai phương tiện liên quan, đề nghị liên hệ Phòng PC03, Công an TP.HCM (14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu) hoặc Điều tra viên Phạm Huỳnh Tùng, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, để làm việc theo quy định.

Danh tính người phụ nữ thuê phòng trọ để mở xưởng sản xuất bột nêm giả

Danh tính người phụ nữ thuê phòng trọ để mở xưởng sản xuất bột nêm giả

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang lập hồ sơ xử lý vụ sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm quy mô lớn phát hiện tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Xem thêm
Từ khóa:   chất cực độc xyanua mua bán trái phép xyanua tin moi

TIN MỚI NHẤT

Dương Tử chấp nhận tất cả sự phê bình, chỉ trích trong sự nghiệp của mình

Dương Tử chấp nhận tất cả sự phê bình, chỉ trích trong sự nghiệp của mình

Sao quốc tế 10 phút trước
Lễ hằng thuận của vợ chồng á hậu Phương Nhi tại ngôi chùa cao nhất Nha Trang

Lễ hằng thuận của vợ chồng á hậu Phương Nhi tại ngôi chùa cao nhất Nha Trang

Đời sống 17 phút trước
Diễn viên Chương Tử Di thay đổi mới mẻ, ngày càng khác lạ ở tuổi 46

Diễn viên Chương Tử Di thay đổi mới mẻ, ngày càng khác lạ ở tuổi 46

Sao quốc tế 23 phút trước
Sau đêm nay, vận mệnh rực lửa, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Sau đêm nay, vận mệnh rực lửa, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/1/2026, 3 con giáp giàu có tưng bừng, vận may mỉm cười, làm ăn thuận lợi, Tình - Tiền viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/1/2026, 3 con giáp giàu có tưng bừng, vận may mỉm cười, làm ăn thuận lợi, Tình - Tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Từ mai 24/1 đến 31/1: 3 con giáp may mắn kéo đến nhà, đổi đời đại gia, tiền đồ xán lạn, sự nghiệp thăng hoa

Từ mai 24/1 đến 31/1: 3 con giáp may mắn kéo đến nhà, đổi đời đại gia, tiền đồ xán lạn, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
NÓNG: Phát hiện gần 700 kg mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc

NÓNG: Phát hiện gần 700 kg mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Triệt phá đường dây mua bán gần 27 kg xyanua từ Đồng Tháp về TP.HCM

Triệt phá đường dây mua bán gần 27 kg xyanua từ Đồng Tháp về TP.HCM

Đời sống 1 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 24/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 24/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Đúng hôm nay, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lễ hằng thuận của vợ chồng á hậu Phương Nhi tại ngôi chùa cao nhất Nha Trang

Lễ hằng thuận của vợ chồng á hậu Phương Nhi tại ngôi chùa cao nhất Nha Trang

NÓNG: Phát hiện gần 700 kg mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc

NÓNG: Phát hiện gần 700 kg mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc

Danh tính người phụ nữ thuê phòng trọ để mở xưởng sản xuất bột nêm giả

Danh tính người phụ nữ thuê phòng trọ để mở xưởng sản xuất bột nêm giả

Tai nạn hy hữu: Xe ben kéo sập cổng chào, hai người tử vong

Tai nạn hy hữu: Xe ben kéo sập cổng chào, hai người tử vong

Nghẹt thở giây phút cứu cô gái 16 tuổi bị ‘bắt cóc online’ đang đi trên tàu hỏa

Nghẹt thở giây phút cứu cô gái 16 tuổi bị ‘bắt cóc online’ đang đi trên tàu hỏa

Giá vàng hôm nay, ngày 23/1/2026: Giá vàng tăng 4 triệu đồng, lập kỷ lục mới trên 173 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/1/2026: Giá vàng tăng 4 triệu đồng, lập kỷ lục mới trên 173 triệu đồng