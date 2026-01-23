Danh tính người phụ nữ thuê phòng trọ để mở xưởng sản xuất bột nêm giả

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang lập hồ sơ xử lý vụ sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm quy mô lớn phát hiện tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào đêm 20/1, Phòng Cảnh sát kinh tếphối hợp với Công an phường Quy Nhơn Đông tiến hành kiểm tra phòng trọ số 4 do bà Đinh Thị Đâu (SN 1988, trú thôn Tường Sơn, xã Xuân An) thuê tại khu phố 2, phường Quy Nhơn Đông.

Bà Đinh Thị Đâu (áo cam) thuê phòng trọ sản xuất bột nêm giả - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng trọ này một số lượng lớn bột ngọt và hạt nêm giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường.

Công an đã thu giữ nhiều tang vật, phương tiện phục vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả, gồm: máy ép, máy hút chân không, bao bì in nhãn hiệu nổi tiếng cùng nhiều gói sản phẩm đã được đóng gói hoàn chỉnh, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cụ thể, tang vật thu giữ gồm 307 gói bột ngọt, hạt nêm giả tương đương 127 kg mang các nhãn hiệu Knorr, A-One; 20 bao phụ gia thực phẩm ghi nhãn bằng tiếng Trung Quốc, tương đương 480 kg; cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan và 01 xe mô tô Honda Vision, biển kiểm soát 77L1-974.37.

Cơ quan Công an làm việc với Đinh Thị Đâu - Ảnh: Báo Gia Lai

Theo thông tin từ báo Gia Lai, tại cơ quan Công an, bà Đinh Thị Đâu khai nhận đã thu mua bột ngọt và hạt nêm có nguồn gốc Trung Quốc, chất lượng thấp, sau đó sử dụng máy móc để đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu nổi tiếng nhằm bán ra thị trường kiếm lời.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, qua đấu tranh nhanh, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 xác định một số điểm tiêu thụ sản phẩm giả trên địa bàn tỉnh và thu hồi thêm 150 sản phẩm giả đã được bán ra trước đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

