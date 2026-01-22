Hai nạn nhân, gồm một học sinh lớp 10 và một phụ nữ ở Huế tử vong sau va chạm với ô tô tải trên Quốc lộ 49B đoạn qua khu vực trường học.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 22/1, thông tin từ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng liên quan để làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết và 2 người bị thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Trần Văn Quang (ngụ phường Phú Xuân, TP Huế) - người điều khiển xe tải biển số 75A-386.30.

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định tài xế không có nồng độ cồn và không có chất ma túy.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 6 giờ 48 phút cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 75A-386.30 do tài xế Trần Văn Quang điều khiển lưu thông trên tuyến Quốc lộ 49B.

Khi đi qua đoạn gần cổng trường THPT Tố Hữu (thuộc địa phận phường Phong Quảng) thì bất ngờ xe tải này va chạm với nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp của người dân đi chợ sớm và nhóm học sinh đang đến trường.

Vụ va chạm khiến bà NTKC và em ĐDP ngã xuống đường, tử vong tại chỗ; 2 người khác bị thương được đưa đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị.

Tại hiện trường, nhiều phương tiện xe máy, xe đạp nằm ngổn ngang và bị hư hỏng nặng, có xe vỡ nát.

Công an vào cuộc vụ cô gái trẻ tử vong bất thường tại tiệm phun xăm Cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc một người phụ nữ tử vong tại tiệm làm đẹp trên địa bàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiet-lo-ket-qua-nong-o-con-tai-xe-xe-tai-vu-tai-nan-lam-2-nguoi-tu-vong-751467.html